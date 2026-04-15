Phát triển chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường

Là địa phương có điều kiện thuận lợi trong phát triển chăn nuôi tập trung, những năm qua, số lượng trang trại chăn nuôi trên địa bàn xã Thanh Thủy phát triển khá mạnh. Đáng chú ý, xã đã quan tâm quy hoạch đưa các trang trại chăn nuôi cách xa khu dân cư và triển khai các biện pháp xử lý chất thải để bảo vệ môi trường.

Chủ động xử lý chất thải trong chăn nuôi thành khí gas, phân bón hữu cơ giúp các hộ chăn nuôi lợn ở xã Thanh Thủy hạn chế được dịch bệnh phát sinh, tiết kiệm chi phí sản xuất, tăng hiệu quả kinh tế.

Hiện nay, tổng đàn lợn trên địa bàn xã Thanh Thủy đạt gần 21.000 con, tổng đàn gia cầm đạt trên 400 nghìn con. Toàn xã có khoảng 20 trang trại, cơ sở chăn nuôi có quy mô vừa và lớn. Về cơ bản, các trang trại, cơ sở chăn nuôi đều đáp ứng các tiêu chuẩn về xử lý chất thải, áp dụng các biện pháp xử lý chất thải như biogas, ép phân, sử dụng đệm lót sinh học nên không gây ô nhiễm môi trường.

Hầu hết chất thải chăn nuôi trên địa bàn xã được các trang trại trồng trọt thu mua để tái xử lý, chế biến thành phân bón hữu cơ. Vì vậy, nhiều năm qua, trên địa bàn không phát sinh trường hợp các trang trại chăn nuôi lớn xả thải gây ô nhiễm môi trường.

Ngoài công tác xây dựng quy hoạch chăn nuôi để phát triển chăn nuôi bền vững, Thanh Thủy đẩy mạnh các hoạt động khuyến nông, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân và khuyến khích áp dụng rộng rãi mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng an toàn sinh học. Đây là những mô hình chăn nuôi bền vững, bảo vệ môi trường và mang lại hiệu quả cao cho người sản xuất.

Đồng thời, xã tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn nông dân sử dụng các chế phẩm sinh học, hạn chế dùng hóa chất hoặc thuốc kháng sinh trong chăn nuôi, thu gom, xử lý hợp vệ sinh đối với các loại chất thải chăn nuôi nhằm giảm ô nhiễm môi trường.

Đối với chăn nuôi gia cầm, các cơ sở, trang trại chăn nuôi ở xã Thanh Thủy sử dụng đệm lót sinh học để chuyển hóa chất thải thành phân bón hữu cơ, cung cấp cho thị trường.

Ông Mai Viết Bình, quản lý hệ thống trang trại của Tập đoàn Mavin chia sẻ: Hiện nay, các trang trại liên kết của Tập đoàn đang nuôi khoảng 8.000 lợn thịt, 2.000 lợn nái trên địa bàn xã Thanh Thủy. Chúng tôi luôn xác định áp dụng các giải pháp xử lý như nén phân, biogas giúp bảo vệ môi trường, giảm thiểu chi phí sản xuất do tận dụng được nguồn khí đốt và có thêm nguồn thu từ bán phân hữu cơ... Đây cũng là tiêu chí trong sản xuất nông nghiệp xanh mà các nước nhập khẩu thực phẩm từ gia súc, gia cầm đang ngày càng siết chặt.

Đồng chí Nguyễn Thị Hiền - Trưởng phòng Kinh tế xã Thanh Thủy chia sẻ: Phát triển chăn nuôi là một trong những thế mạnh của xã. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và sáp nhập các xã, Thanh Thủy chủ động tiếp tục thực hiện quy hoạch chăn nuôi đã được HĐND, UBND huyện trước đây ban hành. Đồng thời, yêu cầu các doanh nghiệp, cơ sở chăn nuôi thực hiện nghiêm các tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường, đầu tư xử lý chất thải trong chăn nuôi theo đúng quy định, không để ảnh hưởng đến đời sống của người dân và phát triển du lịch địa phương.

Để đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường, Thanh Thủy tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao kiến thức cho người chăn nuôi về các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Vận động các hộ chăn nuôi trang trại, gia trại đầu tư đồng bộ các công trình xử lý nước thải và các loại chất thải khác, góp phần bảo vệ môi trường. Khuyến khích đầu tư xây dựng các khu chăn nuôi tập trung, chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh, phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học. Xử lý nghiêm đối với các doanh nghiệp, trang trại không bảo đảm các biện pháp bảo vệ môi trường góp phần phát triển chăn nuôi ổn định, bền vững.

Quân Lâm