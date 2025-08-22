Phát triển giao thông nông thôn góp phần cải thiện đời sống người dân

Xã Chân Mộng được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Chân Mộng, Yên Kiện và Hùng Long. Đây là dấu mốc khẳng định quyết tâm chính trị, tinh thần đoàn kết, đổi mới và phát triển toàn diện của toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị. Là xã thuộc vùng nông thôn với quy mô rộng lớn, việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông được coi là “xương sống” để thúc đẩy kinh tế - xã hội, kết nối sản xuất hàng hóa và nâng cao đời sống Nhân dân.

Người dân xã Chân Mộng tự nguyện hiến đất, đóng góp ngày công đổ bê tông tuyến đường nội khu.

Trước khi sáp nhập, Đảng bộ và chính quyền các xã Chân Mộng, Yên Kiện, Hùng Long đã tập trung lãnh đạo, huy động nguồn lực đa dạng để đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn. Đến năm 2025, tỷ lệ giao thông cứng hoá trên địa bàn đạt bình quân 78,8%, đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, góp phần thay đổi rõ rệt diện mạo nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao thương, vận chuyển hàng hoá, phát triển sản xuất và đi lại của Nhân dân.

Tổng kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản của xã đạt trên 186,2 tỷ đồng, trong đó phần lớn dành cho hạ tầng giao thông. Các dự án như đường Âu Cơ và hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Nam Đoan Hùng đã được thu hút, không chỉ kết nối các khu dân cư trong xã, mà còn liên kết với các vùng lân cận, thúc đẩy lưu thông hàng hóa nông sản như vải chín sớm, bưởi, thanh long ruột đỏ và cá lồng. Nhờ đó, kinh tế nông thôn chuyển dịch theo hướng hàng hóa, thu nhập bình quân đạt trên 48 triệu đồng/người/năm. Những kết quả này không chỉ góp phần xây dựng nông thôn mới mà còn tạo nền tảng cho sự ổn định xã hội, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,44%, chất lượng đời sống Nhân dân được cải thiện đáng kể.

Dù đạt được nhiều kết quả tích cực, việc phát triển giao thông nông thôn ở Chân Mộng hiện gặp không ít khó khăn. Sau sáp nhập, xã có diện tích lớn với gần 90km2 và dân số trên 38.000 người ở 67 khu dân cư, đòi hỏi công tác quản lý ở mức độ cao hơn trong khi nguồn lực còn hạn chế, bộ máy hành chính đang hoàn thiện.

Theo thống kê, toàn xã có trên 266km đường giao thông nông thôn, trong đó 44,7km đường trục xã, gần 87km đường xóm và trên 105km đường ngõ xóm, còn lại là đường nội đồng. Một số tuyến đường sau khi được đầu tư và đưa vào sử dụng đã xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Đơn cử như: Tuyến đường ĐH54 từ quốc lộ 2 đi xã Vân Đồn cũ; tuyến đường từ tỉnh 318 đi đường Âu Cơ; tuyến đường từ đường tỉnh 323 đi khu Tiền Phong...

Tuyến đường liên xã dài hơn 3km đã xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến việc đi lại và giao thương của người dân.

Đưa chúng tôi đến tuyến đường trục liên xã dài hơn 3km nối từ quốc lộ 2 qua cổng Trường Tiểu học Tiêu Sơn và UBND xã, đồng chí Nguyễn Thế Vĩnh - Trưởng phòng Kinh tế xã cho biết: “Mặc dù là tuyến đường huyết mạch của xã và đã được láng nhựa nhưng đến nay bề mặt bị hư hỏng nặng, bong tróc, xuất hiện nhiều “ổ gà, ổ trâu”; hệ thống rãnh thoát nước 2 bên đường không đảm bảo, mỗi khi mưa lớn, việc đi lại của người dân nhất là học sinh khó khăn, mất an toàn."

Một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến việc phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn xã thời gian qua là công tác giải phóng mặt bằng một số dự án còn chậm, trở thành “điểm nghẽn” lớn. Vì thế, Đảng bộ xã Chân Mộng xác định phát triển hạ tầng giao thông là một trong những khâu đột phá quan trọng trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Xã sẽ tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng, ưu tiên đầu tư hệ thống giao thông nông thôn và nội đồng, nhằm phục vụ sản xuất và kết nối với các dự án kinh tế trọng điểm. Cùng với huy động tổng hợp các nguồn lực, xã sẽ đẩy mạnh thu hút đầu tư bằng cách cải thiện môi trường đầu tư, phối hợp giải phóng mặt bằng nhanh chóng và công khai quy hoạch để tạo niềm tin cho nhà đầu tư. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ vào quản lý và xây dựng hạ tầng, kết hợp với chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả giám sát, đảm bảo chất lượng công trình.

Với những định hướng rõ ràng, xã Chân Mộng đang hướng tới một hệ thống giao thông nông thôn đồng bộ, góp phần xây dựng địa phương phát triển bền vững, giàu đẹp, văn minh. Đó là nền tảng cho kinh tế phát triển, thể hiện sức mạnh đoàn kết của Đảng bộ và Nhân dân trong xã trên hành trình mới nhằm đạt được mục tiêu cốt lõi là nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Hồng Nhung