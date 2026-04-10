Phát triển kinh tế từ mô hình nuôi tằm

Những năm gần đây, cùng với việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nhiều hộ dân trên địa bàn xã Đồng Lương đã mạnh dạn tìm hướng đi mới trong phát triển kinh tế, từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Trong đó, mô hình nuôi tằm của gia đình bà Phạm Thị Phương ở khu Đồn Điền trở thành điển hình tiêu biểu về phát triển kinh tế hiệu quả, góp phần mở ra hướng đi mới cho người dân địa phương trong phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa.

Mô hình nuôi tằm của gia đình bà Phạm Thị Phương ở khu Đồn Điền, xã Đồng Lương mang lại thu nhập gần 300 triệu đồng mỗi năm.

Gắn bó với nghề nuôi tằm gần 10 năm nay, bà Phạm Thị Phương cho biết, trước đây gia đình chủ yếu sản xuất nông nghiệp truyền thống, thu nhập không ổn định, hiệu quả kinh tế chưa cao. Sau khi tìm hiểu thực tế tại một số địa phương có nghề nuôi tằm phát triển, nhận thấy đây là mô hình phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương, gia đình bà đã mạnh dạn đầu tư chuồng trại, học hỏi kỹ thuật, từng bước xây dựng mô hình nuôi tằm quy mô lớn.

Thời gian đầu triển khai, do chưa có nhiều kinh nghiệm nên việc chăm sóc, phòng bệnh cho tằm gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, với quyết tâm phát triển kinh tế, bà Phương đã tích cực tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật, tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm từ các hộ chăn nuôi đi trước; đồng thời đầu tư cải tạo hệ thống chuồng nuôi theo hướng khép kín, bảo đảm vệ sinh, nhiệt độ phù hợp cho tằm sinh trưởng và phát triển.

Nhờ áp dụng đúng quy trình kỹ thuật, đàn tằm của gia đình phát triển ổn định, năng suất ngày càng tăng. Hiện nay, trung bình mỗi tháng gia đình bà cung cấp cho thị trường khoảng 1 tấn tằm thương phẩm, gần 20kg trứng tằm và hơn 1 tấn kén mỗi năm, mang lại nguồn thu nhập ổn định, sau khi trừ chi phí thu lãi gần 300 triệu đồng.

Theo bà Phương, nghề nuôi tằm tuy đòi hỏi sự tỉ mỉ, chăm chỉ và kỹ thuật chăm sóc cẩn thận nhưng thời gian quay vòng vốn nhanh, đầu ra sản phẩm tương đối ổn định, hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều so với một số mô hình chăn nuôi, trồng trọt truyền thống.

Đặc biệt, nếu nắm vững kỹ thuật chăm sóc, chủ động được nguồn thức ăn và giữ vệ sinh môi trường chuồng trại tốt thì tằm phát triển khỏe mạnh, ít dịch bệnh, cho năng suất cao.

Không chỉ mang lại nguồn thu nhập khá cho gia đình, mô hình nuôi tằm của bà Phương còn góp phần tạo việc làm thường xuyên cho từ 4 đến 6 lao động địa phương.

Các lao động tham gia chủ yếu đảm nhận công việc chăm sóc, vệ sinh chuồng trại, thu hoạch và sơ chế kén với mức thu nhập bình quân khoảng 8 triệu đồng/người/tháng.

Đây là mức thu nhập khá ổn định tại khu vực nông thôn, giúp nhiều lao động có việc làm ngay tại địa phương mà không phải đi làm ăn xa.

“Nghề nuôi tằm đòi hỏi người làm phải chịu khó, kiên trì, thường xuyên theo dõi quá trình sinh trưởng của tằm để điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm phù hợp. Tuy công việc khá vất vả nhưng bù lại hiệu quả kinh tế đem về rất khả quan. Nhờ mô hình này, đời sống gia đình ngày càng ổn định, có điều kiện đầu tư phát triển kinh tế”- bà Phạm Thị Phương cho biết thêm.

Nhận thấy hiệu quả rõ nét từ mô hình, thời gian qua nhiều hộ dân trong và ngoài xã đã đến tham quan, học hỏi kinh nghiệm nuôi tằm của gia đình bà Phương.

Với tinh thần sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ cùng phát triển, gia đình luôn tận tình hướng dẫn kỹ thuật, truyền đạt kinh nghiệm thực tế cho các hộ có nhu cầu đầu tư mô hình, qua đó góp phần nhân rộng hướng phát triển kinh tế mới tại địa phương.

Trong bối cảnh sản xuất nông nghiệp đang chuyển dịch theo hướng nâng cao giá trị trên cùng đơn vị diện tích, mô hình nuôi tằm của gia đình bà Phạm Thị Phương là một trong những mô hình tiêu biểu, phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp hàng hóa, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thời gian tới, gia đình bà Phương dự kiến tiếp tục mở rộng quy mô chăn nuôi, đầu tư nâng cấp hệ thống chuồng trại theo hướng hiện đại; đồng thời nghiên cứu liên kết với các cơ sở thu mua, chế biến nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, phát triển nghề nuôi tằm theo hướng bền vững.

Kiểm tra trứng tằm trước khi xuất bán.

Có thể khẳng định, mô hình nuôi tằm của hộ bà Phạm Thị Phương ở khu Đồn Điền, xã Đồng Lương không chỉ là minh chứng cho sự năng động, sáng tạo của người nông dân trong phát triển kinh tế mà còn mở ra hướng đi triển vọng trong chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp tại địa phương.

Từ sự mạnh dạn thay đổi tư duy, dám nghĩ, dám làm, gia đình bà đã xây dựng thành công mô hình kinh tế cho thu nhập cao, góp phần lan tỏa tinh thần vượt khó, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Đây cũng là động lực để nhiều hộ dân khác mạnh dạn học hỏi, nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, từng bước nâng cao đời sống, xây dựng nông thôn mới ngày càng phát triển.

Hoàng Hương