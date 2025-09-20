Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Xác định nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố then chốt, quyết định sự phát triển bền vững và năng lực cạnh tranh của địa phương, tỉnh Phú Thọ đang tập trung thực hiện nhiều giải pháp mang tính đột phá nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Bài dự thi của nhóm sinh viên Khoa Sư phạm Toán: “Ứng dụng MathCityMap thiết kế STEM Trail nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề theo bối cảnh cho học sinh trung học cơ sở” - đoạt giải nhất tại Cuộc thi ý tưởng nghiên cứu khoa học sinh viên

Là trường đại học đa ngành, những năm qua Trường đại học Hùng Vương đã tập trung thực hiện đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ tiên tiến phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh và khu vực. Đồng chí Đỗ Khắc Thanh- Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương cho biết: “Để đáp ứng được những yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, Đảng ủy nhà trường đã ra Nghị quyết chuyên đề về xây dựng chiến lược trong đó thực hiện đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo. Nhà trường đã chú trọng xây dựng các chương trình đào tạo mũi nhọn, chất lượng cao, chương trình đặc thù; đào tạo đặc thù đối với khối ngành kỹ thuật, dịch vụ du lịch... theo quan điểm “Chất lượng- toàn diện- hội nhập”. Hiện nay, nhà trường đang đào tạo 32 ngành đại học, sau đại học thuộc các lĩnh vực: Sư phạm, Kinh tế, Ngôn ngữ, Kỹ thuật công nghệ, Nông lâm, Văn hóa du lịch, Điều dưỡng”.

Với phương châm đào tạo là “sản xuất” nguồn nhân lực chất lượng cao, nhà trường chủ động tìm kiếm, kết hợp các cơ sở đào tạo, cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động và đẩy mạnh tương tác với các trường đại học trong và ngoài nước thiết lập hội đồng tư vấn kỹ năng nghề, thiết kế các chương trình đào tạo, phối hợp đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, đào tạo kỹ năng thích ứng với công việc mang đặc trưng của ngành, rút ngắn khoảng cách giữa lý thuyết và thực hành, đảm bảo giờ học thực tiễn ở các cơ sở lên đến 50% tổng thời lượng đào tạo của chương trình”.

Trường Trung cấp nghề Phú Thọ đào tạo nghề điện lạnh có tay nghề theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đã dẫn đến sự ra đời của nhiều ngành nghề mới, do đó tác động đến cung cầu lao động và sự dịch chuyển cơ cấu nguồn lao động. Điều này dẫn đến nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao gia tăng, đặc biệt là các địa phương thuộc vùng trọng điểm phía Bắc, trong đó có Phú Thọ. Theo báo cáo của UBND tỉnh Phú Thọ, hiện nay lực lượng lao động đang làm việc trên địa bàn đạt khoảng 1,833 triệu người, tăng 126 nghìn người so với năm 2021. Chất lượng nguồn nhân lực được cải thiện rõ nét; toàn tỉnh có 73,3% lao động được đào tạo và truyền nghề, tăng 4% so với năm 2021; trong đó 34,6% có bằng cấp, chứng chỉ, chứng nhận, tăng 3,1%. Đặc biệt, nhờ chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ về công tác tại tỉnh, trình độ, năng lực của đội ngũ công chức, viên chức từng bước được nâng lên. Năm 2020 công chức, viên chức có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học là 69,8%, thì đến năm 2025 tăng lên 82,8%. Độ tuổi công chức, viên chức được trẻ hóa, bảo đảm số lượng, chất lượng, cơ cấu trên cơ sở vị trí việc làm và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Với tốc độ phát triển KT-XH nhanh, tỉnh đang tập trung sắp xếp và phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực hướng đến các chuẩn quốc tế. Trong đó đổi mới phương thức tuyển sinh và nâng cao chất lượng đào tạo giáo dục nghề nghiệp, nhất là đào tạo theo hướng ứng dụng, thực hành. Tập trung nâng cao chất lượng các trường đào tạo nghề, các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn. Khuyến khích các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn liên kết đào tạo với doanh nghiệp gắn kết với nhu cầu thị trường lao động; tăng cường sử dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy và học tập; phát triển các nền tảng học trực tuyến, đào tạo từ xa; xây dựng cơ sở dữ liệu về thị trường lao động để định hướng đào tạo phù hợp; có chính sách thu hút nhân tài, chuyên gia về làm việc tại tỉnh. Tổ chức các lớp bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng mềm, ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Để đến năm 2030, có 76,8% lao động qua đào tạo, trong đó 40,1% có bằng cấp, chứng chỉ, chứng nhận, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng một Phú Thọ phát triển năng động, bền vững, từng bước trở thành trung tâm sản xuất, logistics và đổi mới sáng tạo ở khu vực trung du và miền núi phía Bắc.

Phương Uyên