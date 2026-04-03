Phát triển nhà ở xã hội cho người lao động tại Khu công nghiệp Bá Thiện

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển nhà ở xã hội, góp phần bảo đảm an sinh cho người lao động, Công ty Cổ phần IEC Vĩnh Phúc triển khai Dự án Nhà ở thuộc Khu thiết chế công đoàn tại Khu công nghiệp Bá Thiện (tên thương mại: Vườn Hoa Gốm - Flora Cera Garden).
Hình ảnh phối cảnh Dự án Nhà ở xã hội Flora Cera Garden nhìn từ xa.
Dự án được đầu tư xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở ổn định, lâu dài cho công nhân, người lao động và các đối tượng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về nhà ở xã hội. Với vị trí gần khu công nghiệp, thuận lợi về kết nối giao thông, dự án góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt và nâng cao chất lượng đời sống cho người lao động trên địa bàn.
Theo quy hoạch, dự án có quy mô sử dụng đất khoảng 27.840 m2, gồm 4 tòa chung cư nhà ở xã hội cao 15 tầng với tổng số 1.337 căn hộ và 52 căn nhà liền kề chức năng hỗn hợp. Các căn hộ có diện tích từ 46 m2 đến 70 m2 được thiết kế phù hợp với nhu cầu sử dụng đa dạng. Hạ tầng kỹ thuật và không gian nội khu được bố trí đồng bộ, bao gồm hệ thống giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước và các hạng mục cây xanh theo quy hoạch.
Hình ảnh phối cảnh Dự án Nhà ở xã hội Flora Cera Garden nhìn từ trên cao.
Giá bán dự kiến đối với căn hộ nhà ở xã hội từ 16.500.000 đồng/m2 (đã bao gồm VAT, chưa bao gồm kinh phí bảo trì), tạo điều kiện thuận lợi để người lao động tiếp cận nhà ở phù hợp với thu nhập.
Dự án khởi công từ tháng 11/2025, dự kiến đưa tòa nhà đầu tiên vào sử dụng trong Quý II/2027 và hoàn thành toàn bộ dự án vào năm 2028. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê nhà ở xã hội Flora Cera Garden dự kiến bắt đầu từ quý II/2026, khi dự án đủ điều kiện mở bán theo quy định.
Hình ảnh lễ khởi công dự án ngày 27/11/2025.
Người dân có nhu cầu đăng ký mua, thuê nhà ở xã hội có thể liên hệ trực tiếp tại Văn phòng bán hàng dự án - Công ty Cổ phần IEC Vĩnh Phúc, địa chỉ: Thôn Vinh Tiến, xã Bình Tuyền, tỉnh Phú Thọ hoặc qua số điện thoại 0888 352 299 để được hướng dẫn chi tiết.
Dự án Nhà ở xã hội Flora Cera Garden được kỳ vọng góp phần phát triển quỹ nhà ở xã hội trên địa bàn, từng bước cải thiện điều kiện sống cho người lao động, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo hướng bền vững.
