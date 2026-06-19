Phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước lần 2 - giải pháp hiệu quả cho những trường hợp tái đứt dây chẳng phức tạp

Tái tạo dây chằng chéo trước lần 2 (Revision ACL Reconstruction) là một trong những kỹ thuật chuyên sâu trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình, được chỉ định cho những trường hợp phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo trước trước đó không đạt kết quả như mong muốn hoặc người bệnh bị tái đứt dây chằng sau điều trị.

Khác với phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo trước lần đầu, Revision ACL được đánh giá là phức tạp hơn nhiều bởi bác sĩ phải xử lý đồng thời các tổn thương cũ và mới của khớp gối. Quá trình phẫu thuật đòi hỏi đánh giá toàn diện tình trạng dây chằng, hệ thống cố định đã đặt từ lần mổ trước, vị trí các đường hầm xương cũng như lựa chọn nguồn gân ghép phù hợp nhằm đảm bảo hiệu quả điều trị lâu dài.

Những trường hợp thường được chỉ định tái tạo dây chằng chéo trước lần 2 bao gồm: Tái đứt dây chằng sau chấn thương mới, mảnh ghép cũ bị giãn hoặc lỏng theo thời gian, vị trí đường hầm xương của lần phẫu thuật trước chưa tối ưu, xuất hiện biến chứng sau mổ hoặc khớp gối vẫn mất vững dù đã được tái tạo dây chằng.

Mới đây, Khoa Ngoại II - Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt đã tiếp nhận và điều trị thành công một trường hợp tái đứt dây chằng chéo trước phức tạp bằng phương pháp phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước lần 2.

Người bệnh là bà Trần Thị Hồng, trú tại xã Liên Châu, tỉnh Phú Thọ. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau kéo dài vùng gối phải, cảm giác khớp gối lỏng lẻo, mất vững khi đi lại và gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày.

Theo khai thác bệnh sử, cách đây 9 năm, bệnh nhân từng bị đứt dây chằng chéo trước do tai nạn giao thông và đã được phẫu thuật tái tạo dây chằng. Tuy nhiên, thời gian gần đây, các triệu chứng đau và mất vững khớp gối xuất hiện trở lại, ảnh hưởng đáng kể đến khả năng vận động.

Sau khi thăm khám lâm sàng kết hợp chụp cộng hưởng từ MRI 3.0 Tesla, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị đứt lại dây chằng chéo trước đã được tái tạo trước đó. Đây là tình trạng có thể khiến khớp gối ngày càng mất ổn định, làm tăng nguy cơ tổn thương sụn chêm, sụn khớp và dẫn đến thoái hóa khớp gối nếu không được điều trị kịp thời.

Sau hội chẩn chuyên môn, các bác sĩ Khoa Ngoại II đã quyết định thực hiện phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước lần 2 nhằm phục hồi độ vững chắc của khớp gối, cải thiện chức năng vận động và hạn chế các biến chứng lâu dài.

Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng của ê-kíp phẫu thuật cùng sự hỗ trợ của hệ thống trang thiết bị hiện đại, ca mổ diễn ra thuận lợi và đạt kết quả tốt. Sau phẫu thuật, bệnh nhân được theo dõi sát sao, hướng dẫn vận động sớm và tập phục hồi chức năng theo phác đồ chuyên biệt.

Chỉ sau 3 ngày điều trị, tình trạng người bệnh ổn định, vết mổ khô, giảm đau rõ rệt và có thể vận động khớp gối theo hướng dẫn của bác sĩ. Bệnh nhân tiếp tục được theo dõi và tập phục hồi chức năng để sớm trở lại các hoạt động sinh hoạt thường ngày.

Hiện nay, phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước đang được triển khai thường quy tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt trong điều trị các trường hợp chấn thương thể thao, tai nạn sinh hoạt và các ca tái đứt dây chằng sau phẫu thuật.

Phương pháp này mang nhiều ưu điểm nổi bật như độ chính xác cao trong quá trình phẫu thuật, vết mổ nhỏ, ít đau, ít chảy máu, hạn chế tổn thương mô mềm xung quanh, rút ngắn thời gian nằm viện và giúp người bệnh phục hồi vận động sớm. Nhờ đó, hiệu quả điều trị được nâng cao, đồng thời giúp người bệnh nhanh chóng quay trở lại cuộc sống và công việc thường ngày.

Với đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, hệ thống trang thiết bị hiện đại cùng việc liên tục cập nhật các kỹ thuật tiên tiến trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt đang ngày càng khẳng định năng lực chuyên môn trong điều trị các bệnh lý và chấn thương khớp gối, mang đến cơ hội phục hồi vận động tối ưu cho người bệnh.

Ngọc Lan

(Bệnh viện hữu nghị Lạc Việt)