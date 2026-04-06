Quốc hội - Hội đồng nhân dân
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Phê chuẩn Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương giữ chức Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XVI tỉnh Phú Thọ

Chiều 6/4, trong khuôn khổ chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phê chuẩn Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI của 34 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phê chuẩn Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI các tỉnh, thành phố.

Theo đó, tại Nghị quyết số 28/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phê chuẩn kết quả bầu đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ giữ chức Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XVI tỉnh Phú Thọ.

Đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XVI tỉnh Phú Thọ.

Đồng thời, tại Nghị quyết số 63/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phê chuẩn kết quả bầu đồng chí Đặng Bích Ngọc - Tỉnh ủy viên giữ chức Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khoá XVI tỉnh Phú Thọ.

Tại Nghị quyết số 78/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phê chuẩn kết quả bầu đồng chí Nguyễn Văn Mạnh - Tỉnh ủy viên giữ chức Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khoá XVI tỉnh Phú Thọ.

Các nghị quyết nêu trên có hiệu lực kể từ ngày ký (6/4/2026).

Đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XVI tỉnh Phú Thọ (ngoài cùng bên trái) cùng các đại biểu tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Trước đó, ngày 5/4, Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XVI tỉnh Phú Thọ đã tổ chức phiên họp thứ Nhất, bầu các chức danh Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Kết quả bầu đã được Ủy ban Ban Công tác đại biểu của Quốc hội báo cáo và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, phê chuẩn chính thức.



 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long