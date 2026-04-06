Phê chuẩn Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương giữ chức Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XVI tỉnh Phú Thọ

Chiều 6/4, trong khuôn khổ chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phê chuẩn Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI của 34 tỉnh, thành phố trong cả nước.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phê chuẩn Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI các tỉnh, thành phố.
Theo đó, tại Nghị quyết số 28/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phê chuẩn kết quả bầu đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ giữ chức Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XVI tỉnh Phú Thọ.
Đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XVI tỉnh Phú Thọ.
Đồng thời, tại Nghị quyết số 63/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phê chuẩn kết quả bầu đồng chí Đặng Bích Ngọc - Tỉnh ủy viên giữ chức Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khoá XVI tỉnh Phú Thọ.
Tại Nghị quyết số 78/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phê chuẩn kết quả bầu đồng chí Nguyễn Văn Mạnh - Tỉnh ủy viên giữ chức Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khoá XVI tỉnh Phú Thọ.
Các nghị quyết nêu trên có hiệu lực kể từ ngày ký (6/4/2026).
Đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XVI tỉnh Phú Thọ (ngoài cùng bên trái) cùng các đại biểu tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.
Trước đó, ngày 5/4, Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XVI tỉnh Phú Thọ đã tổ chức phiên họp thứ Nhất, bầu các chức danh Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Kết quả bầu đã được Ủy ban Ban Công tác đại biểu của Quốc hội báo cáo và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, phê chuẩn chính thức.
