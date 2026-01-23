Phim kinh dị “Sinners” lập kỷ lục đề cử Oscar

“Sinners” - tác phẩm về ma cà rồng có Michael B. Jordan đóng chính - lập kỷ lục khi nhận 16 đề cử Oscar 2026, gồm Phim hay nhất.

Trong danh sách đề cử công bố sáng 22/1 giờ Los Angeles (tối 22/1 giờ Hà Nội), tác phẩm do Ryan Coogler chỉ đạo dẫn đầu đề cử giải thưởng của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ. Bộ phim phá vỡ kỷ lục trước đó là 14 đề cử, thuộc về All About Eve, Titanic và La La Land.

Trailer “Sinners”. Video: Warner Bros. Vietnam

Theo giới chuyên môn, Sinners pha trộn giữa kinh dị, hành động, những thể loại lâu nay hiếm khi được xem là phù hợp ở hạng mục Phim xuất sắc. Trước đó, dự án thắng tám trong tổng 12 đề cử Critics' Choice Awards, vượt Avatar 3 giành giải Thành tựu điện ảnh phòng vé tại Quả Cầu Vàng. Tác phẩm là một trong những bộ phim hay nhất năm qua của nhiều chuyên trang điện ảnh.

Hollywood Reporter đánh giá thế mạnh của bộ phim nằm ở nội dung mang tính đột phá, đổi mới công thức của thể loại kinh dị bằng cách hòa quyện yếu tố siêu nhiên với những vấn đề xã hội như phân biệt chủng tộc và sự tha hóa. Thay vì chỉ dựa vào jumpscare hay hiệu ứng hình ảnh, phim xây dựng căng thẳng tâm lý qua câu chuyện về hai anh em sinh đôi trở về quê hương để mở quán rượu, từ đó đối mặt thế lực ma quỷ cổ xưa, ẩn dụ cho những nỗi ám ảnh và xung đột trong quá khứ. Cách tiếp cận này phù hợp xu hướng những năm gần đây khi Oscar cho thấy sự cởi mở đối với các tác phẩm mang tiếng nói xã hội và hình thức thể nghiệm.

Cảnh phim “Sinners”. Ảnh: Warner Bros

Bám sát sau Sinners là One Battle After Another, nhận 13 đề cử. Cả hai cạnh tranh hạng mục Phim xuất sắc cùng Frankenstein, Bugonia, Hamnet, Marty Supreme, Sentimental Value, Train Dreams, F1 và The Secret Agent.

Chlóe Zhao, người từng thắng Oscar Đạo diễn xuất sắc với Nomadland, được đề cử cùng hạng mục năm nay cho Hamnet. Các đề cử còn lại gồm Ryan Coogler (phim Sinners), Paul Thomas Anderson (One Battle After Another), Joachim Trier (Sentimental Value) và Josh Safdie (Marty Supreme).

Trailer “One Battle After Another” của Paul Thomas Anderson. Video: Warner Bros.

Hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc là cuộc so kè giữa Timothée Chalamet và Leonardo DiCaprio. Những cái tên khác được đề cử gồm Michael B. Jordan (Sinners), Ethan Hawke (Blue Moon) và Wagner Moura - người mới giành Quả Cầu Vàng 2026 với The Secret Agent.

Ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc, Jessie Buckley và Rose Byrne - hai gương mặt được bàn luận nhiều suốt mùa giải thưởng - đều góp mặt. Họ cạnh tranh cùng Emma Stone, từng hai lần đoạt Oscar, Kate Hudson (Song Sung Blue) và Renate Reinsve (Sentimental Value).

Theo Variety, mùa giải năm nay cũng ghi nhận không ít bất ngờ. Ariana Grande và Cynthia Erivo, từng được đề cử với Wicked vào năm ngoái, không có tên khi trở lại vai diễn trong Wicked: For Good. Paul Mescal, được giới phê bình ca ngợi với vai William Shakespeare trong Hamnet, cũng vắng mặt. F1 - có Brad Pitt đóng chính - gây chú ý khi lọt vào danh sách Phim xuất sắc.

Năm nay đánh dấu lần đầu tiên các giám đốc casting được vinh danh tại Oscar, ở hạng mục mới Thành tựu trong công tác tuyển chọn diễn viên (Achievement in Casting). Nhóm đề cử gồm Nina Gold (Hamnet), Jennifer Venditti (Marty Supreme), Cassandra Kulukundis (One Battle After Another), Francine Maisler (Sinners) và Gabriel Domingues (The Secret Agent).

Oscar - giải thưởng thường niên của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ - là sự kiện phim ảnh nổi tiếng và uy tín bậc nhất thế giới. Lễ trao giải lần thứ 98 sẽ tổ chức vào ngày 15/3 tại Nhà hát Dolby California (Mỹ), truyền hình trực tiếp trên kênh ABC tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Danh hài Conan O'Brien trở lại dẫn chương trình lần thứ hai.

Mùa giải năm nay diễn ra trong bối cảnh ngành công nghiệp điện ảnh chật vật trước làn sóng tái cấu trúc và sáp nhập, với thương vụ mới nhất là Netflix chi 82,7 tỷ USD mua Warner Bros. Discovery. Doanh thu phòng vé vẫn chưa hồi phục về mức trước đại dịch, còn công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo được dự báo dẫn đến cắt giảm việc làm.

Theo vnexpress.net