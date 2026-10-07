Phim tệ nhất sự nghiệp Tom Cruise

“Digger”, phim mới của Tom Cruise, vừa mở màn đã được xác định là thảm họa phòng vé. Tác phẩm hài đen đồng thời gây chia rẽ trong giới chuyên môn. Một số người cho rằng đây là bộ phim tệ nhất trong sự nghiệp điện ảnh của tài tử sinh năm 1962.

Được kỳ vọng trở thành cú hích giúp Warner Bros. khép lại một năm ảm đạm, Digger lại mở màn bằng kết quả trái ngược. Phim hài đen của Tom Cruise chỉ thu 3,4 triệu USD trong ngày đầu phát hành tại Bắc Mỹ và khoảng 8 triệu USD sau ba ngày cuối tuần (2-4/10), đứng thứ năm phòng vé. V

Với kinh phí sản xuất được báo cáo ít nhất 125 triệu USD, chưa tính tiền quảng cáo, phim gần như chắc chắn lỗ nặng.

Thất bại thương mại càng đáng chú ý khi Digger hội tụ những cái tên được xem là bảo chứng chất lượng: Tom Cruise đóng chính và Alejandro González Iñárritu, đạo diễn từng đoạt Oscar với Birdman và The Revenant, ngồi ghế chỉ đạo.

Phim cũng được Warner Bros. đặt vào vị trí quan trọng trong mùa giải thưởng, theo mô hình từng giúp One Battle After Another tạo dấu ấn cho hãng một năm trước.

Tom Cruise hóa ông trùm dầu mỏ

Digger xoay quanh Digger Rockwell, ông trùm dầu mỏ Texas giàu có và quyền lực đến mức được xem là “người đàn ông quyền lực nhất thế giới”.

Tom Cruise hóa thân thành ông trùm dầu mỏ già nua, ngạo mạn và dễ nổi giận.

Biến cố xuất hiện khi sự cố nghiêm trọng xảy ra tại khu vực khai thác dầu của Digger ở Bắc Cực, đe dọa gây ra thảm họa môi trường trên quy mô toàn cầu trong tương lai gần. Thay vì tìm cách né tránh trách nhiệm, Digger tìm mọi cách chứng minh bản thân có thể trở thành người cứu thế giới khỏi chính thảm họa do mình gây ra.

Thông qua nhân vật Digger, phim châm biếm tầng lớp tài phiệt dầu mỏ, những người sở hữu khối tài sản và quyền lực đủ lớn để tác động đến chính trị, nhưng vẫn đặt lợi ích kinh tế lên trên nguy cơ môi trường do ngành công nghiệp của họ gây ra.

Trong phim, Tom Cruise rũ bỏ hoàn toàn hình tượng ngôi sao hành động điển trai, mạnh mẽ, thay vào đó là hình ảnh doanh nhân với mái tóc bạc, thân hình nặng nề và vẻ ngoài già nua.

Anh cũng không còn thể hiện tính cách trượng nghĩa, hào phóng như trước, mà trở thành kẻ giàu có ngạo mạn, nói năng khoa trương và luôn tin mình có thể kiểm soát mọi thứ. The Hollywood Reporter ghi nhận đây là một trong những yếu tố thú vị nhất bộ phim.

Variety nhận xét Digger giống “bức biếm họa sống”. Trong khi đó, màn trình diễn của Cruise được nhận định là phô trương có chủ ý, dù chính cách diễn này là một trong những nguyên nhân khiến bộ phim khó tiếp cận.

Giới phê bình chia rẽ

Tham vọng lớn nhất của Iñárritu là biến Digger thành bộ phim châm biếm về biến đổi khí hậu, chủ nghĩa tư bản, quyền lực của các tập đoàn và sự phụ thuộc của con người vào dầu mỏ.

Tuy nhiên, chính mục tiêu này gây ra chia rẽ trong giới phê bình phim,

Variety cho rằng vấn đề lớn nhất là Digger không thực sự hài hước. Phim mượn cấu trúc ngày tận thế và tinh thần châm biếm của Dr. Strangelove - bộ phim hài đen châm biếm chính trị năm 1964 do Stanley Kubrick đồng biên kịch, sản xuất và đạo diễn - nhưng thay sự tinh tế bằng những màn cường điệu, lời thoại trực diện và liên tục nhấn mạnh thông điệp.

The Guardian cho rằng phim có hình ảnh ấn tượng và Tom Cruise diễn đầy năng lượng, nhưng cách kể chuyện nặng nề, tự mãn khiến thông điệp về môi trường mất đi sức thuyết phục.

Một trong những điểm gây tranh cãi nhất của phim là cú chuyển hướng bất ngờ của câu chuyện. Những gì khán giả được giới thiệu ban đầu về Digger dần được hé lộ không hoàn toàn đúng với những gì thực sự xảy ra.

Iñárritu sử dụng cấu trúc “phim trong phim”, đan xen giữa những gì đang diễn ra trước máy quay và câu chuyện phía sau nó. Qua đó, đạo diễn đặt ra câu hỏi: nghệ thuật có thể làm được gì trước những cuộc khủng hoảng lớn của con người, khi một bộ phim dù hay đến đâu cũng không thể tự mình giải quyết những vấn đề ấy?

Giới phê bình chia rẽ vì phim của Tom Cruise.

Một số nhà phê bình cho rằng đây là ý tưởng táo bạo. Nhưng với những người không bị thuyết phục, cú ngoặt lại khiến bộ phim trở nên rối rắm. The Boston Globe thậm chí chấm cho Digger 0 sao, gọi đây là bộ phim tệ nhất sự nghiệp Cruise.

Nhà phê bình Mike McGranaghan của Aisle Seat “nương tay hơn” khi chấm 0,5 sao, kèm theo đánh giá: “Digger ngay lập tức trở thành biểu tượng cho thảm họa điện ảnh, sánh ngang với Heaven’s Gate, The Bonfire of the Vanities và Gigli”.

Tuy nhiên, không phải tất cả đều đánh giá thấp Digger. Andrea Chase của Killer Movie Reviews chấm cho Digger 5/5 sao, với lời khen: “Không khoan nhượng và cần phải như vậy. Bộ phim vẫn cuốn hút một cách kỳ lạ trong chính sự bi quan của nó”.

Guillermo del Toro, đạo diễn phim thắng giải Oscar The Shape of Water (2017) cũng lên tiếng bênh vực phim mới của Tom Cruise. Ông đánh giá tác phẩm táo bạo, mạnh dạn và phức tạp về mặt điện ảnh. Nhà làm phim còn đặc biệt nhấn mạnh Digger phải được trải nghiệm trên màn ảnh lớn mới cảm nhận được quy mô và tham vọng về mặt hình ảnh.

Tom Cruise được khen

Nhiều lời khen dành cho phần hình ảnh của phim. Nhà quay phim Emmanuel Lubezki, người từng ba lần đoạt Oscar, tạo ra những khuôn hình rộng, lạnh và có tính thị giác cao. Thiết kế bối cảnh của Dennis Gassner cũng được đánh giá là nổi bật, góp phần tạo cảm giác về thế giới vừa xa hoa vừa sắp đến ngày tận thế.

Diễn xuất của Tom Cruise cũng nhận được nhiều nhận xét tích cực, từ cả người thích và không thích bộ phim.

Tom Cruise hoàn toàn lột xác khỏi hình tượng ngôi sao hành động điển trai, mạnh mẽ.

Lupe Rodriguez Haas của CineMovie.tv viết: “Digger có thể được quảng cáo là phim thương mại nhưng nó thực sự là tác phẩm nghệ thuật. Cruise thực hiện màn trình diễn táo bạo, kỳ quái và vô cùng thú vị. Đây có thể coi là bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp diễn xuất của anh ấy”.

Cây viết Yasser Medina của Cinefilia chỉ chấm phim 4/10 điểm, nhưng xác nhận phim có một số khoảnh khắc nổi bật nhờ diễn xuất của Tom Cruise.

Trong khi đó, The Taos News tin anh sẽ có tên trong danh sách đề cử giải Oscar 2027.

The Travers Take cũng cho rằng Tom Cruise đã sẵn sàng cho tượng vàng Oscar với màn thể hiện hoàn toàn khác biệt trước đây.

Trên Rotten Tomatoes, Digger nhận điểm “cà chua thối” 51% từ giới phê bình. Điểm khán giả ở mức hơn với 71%. Trang này mô tả Digger là tác phẩm châm biếm táo bạo nhưng đôi khi quá kiểu cách khiến những mảng miếng hài không thể phát huy hiệu quả. CinemaScore thu về điểm C+ sau khi khảo sát phản ứng của khán giả sau suất chiếu đầu tiên, cho thấy người xem lạnh nhạt với tác phẩm.

https://tienphong.vn/phim-te-nhat-su-nghiep-tom-cruise-post1882426.tpo

Theo tienphong.vn