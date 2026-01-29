Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn trao Huy hiệu Đảng tại Đảng bộ xã Xuân Lũng

Ngày 29/1, đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm và trao Huy hiệu Đảng đợt 3/2 tặng 2 đảng viên 80 năm tuổi Đảng thuộc Đảng bộ xã Xuân Lũng. Cùng dự có đồng chí Đinh Công Thực - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo xã Xuân Lũng.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn trao quyết định, tặng hoa chúc mừng đảng viên Đỗ Xuân Hạnh nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.

2 đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đợt này gồm: Đồng chí Đỗ Xuân Hạnh (sinh năm 1928), Chi bộ 13 và đồng chí Nguyễn Văn Hy (sinh năm 1925), Chi bộ 11.

Trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng 2 đảng viên, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn nhấn mạnh: Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý, là minh chứng sinh động cho lòng trung thành tuyệt đối với lý tưởng của Đảng, bản lĩnh chính trị kiên định, tinh thần trách nhiệm và sự hy sinh thầm lặng nhưng bền bỉ của người đảng viên qua nhiều giai đoạn lịch sử của đất nước và địa phương.

Việc trao Huy hiệu Đảng là sự kiện có ý nghĩa chính trị sâu sắc, thể hiện sự trân trọng, ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến bền bỉ của các đồng chí đảng viên cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, đây không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân và gia đình các đồng chí đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng đợt này, mà còn là niềm tự hào của Chi bộ khu dân cư, của Đảng bộ xã Xuân Lũng và của toàn Đảng bộ tỉnh. Đồng thời là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ trong việc tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, giữ gìn và phát huy truyền thống cách mạng của quê hương.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn trao quyết định, tặng hoa chúc mừng đảng viên Nguyễn Văn Hy nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn đề nghị cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể xã Xuân Lũng, Chi bộ khu dân cư tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần; thường xuyên thăm hỏi, động viên, tạo điều kiện để các đảng viên lão thành tiếp tục đóng góp ý kiến xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn kính chúc các đồng chí Đỗ Xuân Hạnh và Nguyễn Văn Hy mạnh khỏe, trường thọ, tiếp tục phát huy phẩm chất người đảng viên lão thành, là tấm gương sáng cho con cháu và cán bộ, đảng viên noi theo.

