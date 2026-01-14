PHOENIX RIVERSIDE - Dấu ấn đô thị ven sông giữa lòng Việt Trì

Nằm giữa trung tâm Việt Trì - vùng đất cội nguồn của Nhà nước Văn Lang xưa, đồng thời là trung tâm hành chính, chính trị của tỉnh Phú Thọ, Khu đô thị Nam Việt - Phoenix Riverside đang từng bước định hình như một không gian sống hiện đại, đồng bộ và hài hòa với thiên nhiên.

Phoenix Riverside nằm ở vị trí trung tâm, kết nối giao thông thuận lợi.

Phoenix Riverside tọa lạc trong vùng lõi đô thị Việt Trì, nơi hạ tầng giao thông đang được đầu tư đồng bộ. Trục đường Lê Hồng Phong chạy xuyên qua trung tâm dự án, kết nối trực tiếp với đường Nguyễn Văn Linh và các khu dân cư hiện hữu, tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển và giao thương. Dự án đồng thời nằm trong khu vực quy hoạch phát triển đô thị hai bên bờ sông Lô - hướng mở rộng quan trọng của khu trung tâm Việt Trì trong tương lai.

Từ Phoenix Riverside, cư dân dễ dàng tiếp cận các đầu mối giao thông lớn của khu vực. Dự án cách tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đang được triển khai và dự kiến hoàn thành năm 2030 khoảng 7km, mở ra tiềm năng kết nối vận tải hàng hóa và hành khách giữa vùng Đông Bắc Bộ, Thủ đô Hà Nội và Tây Bắc. Bên cạnh đó, tuyến đường giao thông kết nối Việt Trì - Hòa Bình đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư, góp phần tăng cường liên kết vùng và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho Phú Thọ.

Sau sáp nhập, tuyến đường song song với đường sắt Việt Trì – Vĩnh Phúc (cũ) đang được triển khai, giúp tăng cường kết nối giữa Việt Trì và Vĩnh Yên. Những lợi thế này giúp Phoenix Riverside trở thành một trong ít khu đô thị tại Việt Trì sở hữu đồng thời vị trí trung tâm và khả năng kết nối vùng thuận lợi.

Nằm bên bờ kênh Đông Nam, Phoenix Riverside được thừa hưởng giá trị cảnh quan và môi trường sinh thái đặc trưng của khu vực ven sông. Yếu tố mặt nước kết hợp với hệ thống cây xanh mang lại không gian sống trong lành, góp phần cải thiện chất lượng môi trường đô thị.

Dự án còn liền kề các khu đô thị hiện hữu như Khu đô thị Việt Trì, Khu đô thị Việc Séc và các dự án đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500: Khu nhà ở đô thị phía Bắc xã Trưng Vương, Khu nhà ở đô thị tại phường Dữu Lâu và xã Trưng Vương tạo nên sự kết nối hài hòa về kiến trúc và cảnh quan trong tổng thể khu trung tâm. Từ đây, cư dân có thể dễ dàng tiếp cận các trụ sở hành chính, trường học, bệnh viện, công viên... thông qua hệ thống giao thông hoàn chỉnh.

Phoenix Riverside lấy cảm hứng từ hình ảnh phượng hoàng - biểu tượng của sự thịnh vượng và tái sinh, Khu đô thị Nam Việt - Phoenix Riverside được quy hoạch trên tổng diện tích hơn 9,61 ha. Trong đó, diện tích đất ở khoảng 37.030m2 , chiếm 38,5% quỹ đất toàn dự án; quy mô dân số dự kiến khoảng 1.100 người.

Dự án được định hướng phát triển theo tiêu chí đồng bộ, hiện đại, hài hòa với thiên nhiên, kết hợp giữa không gian xanh, mặt nước và hệ thống tiện ích, lấy con người làm trung tâm, góp phần nâng tầm diện mạo đô thị khu vực phía Nam thành phố Việt Trì cũ.

Toàn dự án có 262 căn, gồm 73 căn biệt thự và 189 căn nhà liền kề. Hệ thống giao thông nội khu được quy hoạch rộng rãi, kết hợp các tuyến đường cây xanh tạo nên không gian sống thanh bình và đồng bộ. Với mật độ xây dựng thấp, chỉ 33,77%, Phoenix Riverside ưu tiên phát triển không gian xanh, khu thể dục - thể thao công cộng, đồng thời tối ưu ánh sáng tự nhiên, gió trời và chất lượng sống cho cư dân.

Phoenix Riverside có quy hoạch đồng bộ, hướng tới khu đô thị đáng sống.

Trong tổng thể quy hoạch, dự án dành quỹ đất xây dựng trung tâm thương mại, nhà văn hóa và trường mầm non, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, học tập và vui chơi của cư dân ngay trong nội khu. Dự án cũng được đầu tư các tiện ích thể thao, nổi bật là khu sân pickleball với 6 sân đạt tiêu chuẩn, cùng hệ thống vườn hoa, trong đó điểm nhấn về cảnh quan là khu vườn hoa trung tâm với diện tích 3.861,8m2 tạo lập không gian mở thoáng đãng, có điểm vui chơi, nghỉ ngơi giải trí, đường dạo và thiết bị tập thể dục ngoài trời, tạo môi trường sinh hoạt cộng đồng lành mạnh, phục vụ đời sống tinh thần dân cư đô thị.

Phoenix Riverside cung cấp các loại hình sản phẩm đa dạng, phù hợp với nhu cầu an cư lâu dài cũng như đầu tư. Các căn biệt thự mang đến không gian sống riêng tư; khu nhà liền kề được thiết kế hiện đại, đáp ứng nhịp sống đô thị năng động; các căn shophouse kết hợp ở và kinh doanh mở ra tiềm năng khai thác thương mại.

Dự án được khởi công từ tháng 6/2021, đến nay đã hoàn thiện đầy đủ các thủ tục pháp lý theo quy định. Phoenix Riverside đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch, giao đất, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước; đồng thời được Sở Xây dựng nghiệm thu hạ tầng và cho phép ký hợp đồng mua bán nhà ở xây thô hình thành trong tương lai.

Với lợi thế về vị trí, quy hoạch và hệ thống tiện ích đồng bộ, Phoenix Riverside được kỳ vọng sẽ góp phần hình thành một khu đô thị ven sông kiểu mẫu, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển đô thị bền vững của tỉnh Phú Thọ.

Minh Thuật - Hoài Vũ - Trần Tuấn