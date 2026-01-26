Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội tặng quà các gia đình khó khăn

Thực hiện Chương trình tình nguyện mùa Đông năm 2025 - Xuân tình nguyện năm 2026 gắn với phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất”, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh phối hợp với Công an các xã Pà Cò, Ngọc Sơn, Trung Sơn tổ chức thăm hỏi, tặng quà 50 gia đình hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Cán bộ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội tặng quà các gia đình hoàn cảnh khó khăn tại xã Trung Sơn.

Cán bộ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp với Công an xã Ngọc Sơn thăm hỏi, tặng quà gia đình hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Hoạt động thể hiện sự quan tâm, chia sẻ, tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm vì Nhân dân phục vụ của lực lượng Công an nhân dân đối với các hộ hoàn cảnh khó khăn, góp phần động viên các gia đình vươn lên trong cuộc sống.

Cán bộ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp với Công an xã Trung Sơn tổ chức tuyên truyền, vận động, thu hồi súng tự chế, vũ khí thô sơ của các hộ dân trên địa bàn.

Cùng với các hoạt động an sinh xã hội, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nổ. Tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao ý thức phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, không để phát sinh tình hình phức tạp. Kết quả, đã vận động, thu hồi 12 khẩu súng tự chế, 3 vũ khí thô sơ.

Kim Thị Mai Thảo, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH