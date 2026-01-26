Xã hội
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội tặng quà các gia đình khó khăn

Thực hiện Chương trình tình nguyện mùa Đông năm 2025 - Xuân tình nguyện năm 2026 gắn với phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất”, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh phối hợp với Công an các xã Pà Cò, Ngọc Sơn, Trung Sơn tổ chức thăm hỏi, tặng quà 50 gia đình hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội tặng quà các gia đình khó khăn

Cán bộ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội tặng quà các gia đình hoàn cảnh khó khăn tại xã Trung Sơn.

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội tặng quà các gia đình khó khăn

Cán bộ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp với Công an xã Ngọc Sơn thăm hỏi, tặng quà gia đình hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Hoạt động thể hiện sự quan tâm, chia sẻ, tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm vì Nhân dân phục vụ của lực lượng Công an nhân dân đối với các hộ hoàn cảnh khó khăn, góp phần động viên các gia đình vươn lên trong cuộc sống.

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội tặng quà các gia đình khó khănCán bộ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp với Công an xã Trung Sơn tổ chức tuyên truyền, vận động, thu hồi súng tự chế, vũ khí thô sơ của các hộ dân trên địa bàn.

Cùng với các hoạt động an sinh xã hội, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nổ. Tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao ý thức phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, không để phát sinh tình hình phức tạp. Kết quả, đã vận động, thu hồi 12 khẩu súng tự chế, 3 vũ khí thô sơ.

Kim Thị Mai Thảo, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH


Kim Thị Mai Thảo, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Thi đua phong trào Công an tỉnh Phú Thọ Tình nguyện mùa đông vì an ninh Tổ quốc đảm bảo ANTT HĐND các cấp Xuân tình nguyện Chương trình
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Làng hoa vào vụ Tết

Làng hoa vào vụ Tết
2026-01-26 08:34:00

baophutho.vn Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang đến rất gần, các làng hoa: Làng đào Nhà Nít, xã Hy Cương; làng nghề trồng hoa cây cảnh Phương Viên, xã Đào...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long