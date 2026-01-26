Thời tiết ngày 26/1: Miền Bắc rét đậm cục bộ, Nam Bộ nắng

Ngày và đêm 26/1, khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm; các khu vực phía Nam ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi.

Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác; gió nhẹ, trời rét. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 26/1, thời tiết các khu vực trên cả nước phổ biến nhiều mây, miền Bắc và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm; các khu vực phía Nam ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi.

Tại Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác; gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-16 độ C, cao nhất từ 17-19 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi; sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, có nơi dưới 11 độ C; cao nhất 17-20 độ C, riêng khu Tây Bắc 21-24 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác; gió nhẹ, trời rét, riêng vùng núi và trung du có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, vùng núi 11-13 độ C, có nơi dưới 11 độ C; cao nhất 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa vài nơi; sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C; cao nhất 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào vài nơi; gió Đông Bắc cấp 2-3, sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; cao nhất 26-29 độ C, phía Nam có nơi trên 29 độ C.

Các tỉnh khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi; gió Đông Bắc cấp 2-3, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 13 độ C; cao nhất 26-29 độ C.

Tại Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi; gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, riêng miền Đông có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 29-32 độ C, riêng miền Đông có nơi trên 32 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, đêm không mưa; gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C, cao nhất 30-32 độ C.

