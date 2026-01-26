Xã hội
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Thời tiết ngày 26/1: Miền Bắc rét đậm cục bộ, Nam Bộ nắng

Ngày và đêm 26/1, khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm; các khu vực phía Nam ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi.

Thời tiết ngày 26/1: Miền Bắc rét đậm cục bộ, Nam Bộ nắngHà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác; gió nhẹ, trời rét. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 26/1, thời tiết các khu vực trên cả nước phổ biến nhiều mây, miền Bắc và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm; các khu vực phía Nam ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi.

Tại Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác; gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-16 độ C, cao nhất từ 17-19 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi; sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, có nơi dưới 11 độ C; cao nhất 17-20 độ C, riêng khu Tây Bắc 21-24 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác; gió nhẹ, trời rét, riêng vùng núi và trung du có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, vùng núi 11-13 độ C, có nơi dưới 11 độ C; cao nhất 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa vài nơi; sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C; cao nhất 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào vài nơi; gió Đông Bắc cấp 2-3, sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; cao nhất 26-29 độ C, phía Nam có nơi trên 29 độ C.

Các tỉnh khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi; gió Đông Bắc cấp 2-3, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 13 độ C; cao nhất 26-29 độ C.

Tại Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi; gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, riêng miền Đông có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 29-32 độ C, riêng miền Đông có nơi trên 32 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, đêm không mưa; gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C, cao nhất 30-32 độ C.

Nguồn TTXVN


Nguồn TTXVN

 Từ khóa: Trời rét Nhiệt độ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Ngày nắng Thủ đô Hà Nội Mưa rào Sương mù Miền bắc rét đậm Thời tiết Bắc trung bộ
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Làng hoa vào vụ Tết

Làng hoa vào vụ Tết
2026-01-26 08:34:00

baophutho.vn Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang đến rất gần, các làng hoa: Làng đào Nhà Nít, xã Hy Cương; làng nghề trồng hoa cây cảnh Phương Viên, xã Đào...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long