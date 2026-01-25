Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” và “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026” tại khu vực Hòa Bình

Trong 2 ngày, 24-25/1 tại Khu Công nghiệp Lương Sơn (xã Lương Sơn), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” và “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026” tại khu vực Hòa Bình.

Các đại biểu cắt băng khai trương Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” và “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026” tại khu vực Hòa Bình.

Chương trình được tổ chức nhằm chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, mừng đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”.

Đoàn viên, người lao động được tặng quà Tết, hỗ trợ 1 triệu đồng/người.

Tại chương trình, công tác chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động được triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Theo đó, 576 đoàn viên, người lao động được hỗ trợ 1 triệu đồng/người, chuyển trực tiếp vào tài khoản cá nhân; 100 đoàn viên, người lao động được trao quà với tổng số tiền 135 triệu đồng.

Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026 đã mang đến nhiều hoạt động mua sắm ưu đãi, thiết thực. Ban tổ chức đã tặng 500 phiếu mua hàng 0 đồng trị giá 350 nghìn đồng mỗi phiếu; 500 voucher mua hàng trị giá 300 nghìn đồng mỗi voucher giúp đoàn viên, người lao động đón Tết tiết kiệm, đủ đầy.

Công nhân lao động KCN Lương Sơn tại các gian hàng.

Bên cạnh đó, chương trình đã hỗ trợ 307 đoàn viên vé xe về quê ăn Tết; phân bổ 861 phiếu mua hàng online trị giá 500 nghìn đồng mỗi phiếu do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hỗ trợ. Tổng kinh phí thực hiện chương trình tại khu vực Hòa Bình trên 1,6 tỷ đồng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn đối với người lao động.

Tiếp đó, nhiều hoạt động ý nghĩa như: Giao lưu văn nghệ, thi kéo co, thi bày mâm ngũ quả với tổng giá trị hỗ trợ và giải thưởng trên 30 triệu đồng đã góp phần tạo không khí vui tươi, gắn kết đoàn viên, người lao động.

Tiết mục văn nghệ tại Chương trình.

Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” và “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026” không chỉ mang đến một mùa xuân ấm áp cho đoàn viên, người lao động mà còn là hoạt động thiết thực khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn trong sự nghiệp chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động, để mọi đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết.

Hồng Trung