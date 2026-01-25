Thời tiết ngày 25/1: Rét đậm ở Bắc Bộ, gió Đông Bắc gây biển động nhiều khu vực

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 25/1, thời tiết các khu vực trên cả nước tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, trong đó Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì trạng thái rét, một số nơi rét đậm, trên biển, gió Đông Bắc hoạt động mạnh, gây biển động.

Cụ thể, tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, ngày 25/1 có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù cục bộ. Riêng khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, gây hạn chế tầm nhìn, ảnh hưởng đến giao thông.

Trời rét, vùng núi và trung du có nơi rét đậm, vùng núi cao cần đặc biệt đề phòng nguy cơ xảy ra băng giá, có thể tác động tiêu cực đến cây trồng, vật nuôi.

Tại khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai, thời tiết nhìn chung có mưa vài nơi. Khu vực phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh, người dân cần chú ý giữ ấm, nhất là người già và trẻ nhỏ.

Các khu vực khác trên cả nước phổ biến chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Riêng khu vực Cao nguyên Trung Bộ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ xuống thấp vào sáng sớm.

Trên biển, hiện nay trạm Huyền Trân ghi nhận gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; trạm Phú Quý có gió giật mạnh cấp 7. Dự báo trong ngày 25/1, vùng biển từ Khánh Hòa đến TP. Hồ Chí Minh và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây vùng biển Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7–8, biển động; sóng biển cao từ 2–4 m. Từ đêm 25/1, gió trên các vùng biển này có xu hướng giảm dần.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, tàu thuyền hoạt động trên các vùng biển nêu trên có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn. Ngư dân và các đơn vị vận tải biển cần theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết để chủ động phòng tránh, bảo đảm an toàn về người và tài sản.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi; sáng sớm và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 17-19 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại, riêng Điện Biên, Lai Châu trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, có nơi dưới 8 độ C. Nhiệt độ cao nhất 16-19 độ C, khu Tây Bắc 21-24 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi; sáng sớm và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió nhẹ. Trời rét, riêng vùng núi và trung du trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, vùng núi 9-12 độ C, có nơi dưới 9 độ C. Nhiệt độ cao nhất 16-19 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, phía Nam có nơi trêm 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C; phía Nam 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, phía Nam có nơi trên 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, phía Nam có nơi trên 29 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Miền Đông sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất Miền Đông 19-22 độ C, miền Tây 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất Miền Đông 31-33 độ C, miền Tây 29-31 độ C

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.

Theo baotintuc.vn