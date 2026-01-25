Công nhân, người lao động khu vực Vĩnh Phúc hiến 288 đơn vị máu an toàn

Ngày 25/1, tại Nhà văn hoá công nhân Khu công nghiệp Khai Quang, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức Lễ hội Xuân Hồng 2026 với sự tham gia của gần 300 người lao động hiện đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc cũ.

Lãnh đạo Hội Chữ Thập đỏ tỉnh, LĐLĐ tỉnh trao quà cho người lao động tham gia hiến máu.

Qua gần 20 năm tổ chức thành công, Lễ hội Xuân Hồng đã trở thành một sự kiện nhân đạo lớn, một điểm sáng trong công tác vận động hiến máu tình nguyện của tỉnh.

Hàng chục nghìn đơn vị máu an toàn đã được tiếp nhận, góp phần quan trọng vào công tác cấp cứu, điều trị cho người bệnh tại các cơ sở y tế trong và ngoài tỉnh.

Lãnh đạo Hội Chữ Thập đỏ tỉnh tặng hoa động viên người lao động tham gia hiến máu.

Cán bộ Hội Chữ thập đỏ tỉnh hướng dẫn người lao động kê khai thông tin người hiến máu.

Cán bộ Hội Chữ Thập đỏ tỉnh trao quà của Ban tổ chức cho người lao động tham gia hiến máu.

Phát biểu tại Lễ hội Xuân Hồng 2026, đồng chí Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lê Thị Quỳnh Trang cho biết: Với đặc thù là tỉnh có nhiều khu công nghiệp, tập trung đông công nhân của các doanh nghiệp trong và ngoài nước, việc tổ chức hiến máu tình nguyện ngay tại khu công nghiệp có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Hoạt động này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi để công nhân, người lao động trực tiếp tham gia hiến máu, mà còn góp phần bảo đảm nguồn máu an toàn, ổn định, phục vụ kịp thời cho công tác cấp cứu và điều trị người bệnh tại các cơ sở y tế, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu máu phục vụ cấp cứu, điều trị và dự phòng tai nạn, thảm họa thường tăng cao, trong khi nguồn máu dự trữ có xu hướng thiếu hụt.

Thuý Hường