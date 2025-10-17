Phòng, chống “diễn biến hòa bình”: Chiếc loa méo tiếng

Vừa bước vào nhà văn hóa, Tổ trưởng tổ dân phố 7 Nguyễn An Ninh đặt mạnh chiếc cặp xuống bàn, giọng bực bội: “Công an tỉnh Nghệ An vừa khởi tố, bắt tạm giam đối tượng lợi dụng quyền tự do dân chủ xúc phạm danh dự tổ chức, cá nhân, tung tin sai sự thật...”.

Thông tin của ông Ninh khiến hội trường xôn xao.

- Ông bị bắt là người làng tôi. Chẳng biết ai xúi giục mà lâu nay ông ấy biến thành “chiếc loa méo tiếng”. Đã vô căn cứ công kích cán bộ địa phương, nói xàm về dự án nhà nước, ông còn to tiếng mắng nhiếc người trái ý mình, rồi đăng loạn lên mạng xã hội. Khi được tuyên truyền, nhắc nhở, ông còn “chém gió” như thể mình là “chân lý tuyệt đối”, khiến cả người thân và bà con ngao ngán - bà Tám tiếp lời ông Ninh.

Phòng, chống “diễn biến hòa bình”: Chiếc loa méo tiếng. Ảnh minh họa. Nguồn: qdnd.vn

Lúc này, anh Nam, Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 7 thông tin thêm:

- Sự việc rõ ràng thế, nhưng khi cơ quan chức năng khởi tố, điều tra, một số tổ chức, cá nhân hải ngoại và những kẻ cơ hội chính trị lập tức khoác cho ông ta cái áo “nhà bất đồng chính kiến”. Với việc đánh tráo khái niệm, chúng biến kẻ vi phạm pháp luật thành “nạn nhân”; biến hành vi chống phá thành “tiếng nói phản biện”; rồi lu loa Việt Nam đàn áp tự do dân chủ, tự do ngôn luận. Đây thực chất là chiêu cũ lật lại trong kịch bản “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, lợi dụng vấn đề tự do dân chủ nhằm che đậy hành vi sai trái.

Anh Nam nói xong, không khí hội trường râm ran. Bà Lương thẳng thắn: “Tự do đâu phải muốn nói gì thì nói. Nếu ai cũng chửi bới, vu khống bừa bãi, xã hội này còn gì là trật tự?”. Anh Tài cuối phố góp lời: “Bắt đối tượng này không phải để “bịt miệng” như xảo ngôn của thế lực thù địch, mà là ngăn chặn chiếc loa méo tiếng phát ra tạp âm, làm rối loạn cộng đồng”...

Thấy mọi người quan tâm, trước khi bước vào buổi họp, ông Ninh khái quát với bà con: Hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng ở Nghệ An là bài học cho mỗi chúng ta. Ai cũng có quyền tự do ngôn luận, nhưng tiếng nói ấy phải trung thực, có trách nhiệm và trong khuôn khổ pháp luật. Nếu biến tiếng nói thành công cụ gieo rắc thù hằn, bôi nhọ tổ chức, cá nhân, chống phá Đảng, Nhà nước, thì cần xử lý nghiêm minh...

Cả hội trường ai cũng gật đầu tán thành ý kiến ông tổ trưởng!...

Nguồn qdnd.vn