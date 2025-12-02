Phản bác ảo vọng ngông cuồng của những kẻ “lật sử” (Tiếp theo và hết)

Bài 3: Giữ vững “ý Đảng, lòng Dân”

Giữ vững “ý Đảng, lòng Dân” là điều kiện tiên quyết để phát triển đất nước, là cội nguồn sức mạnh, niềm tin chiến lược, điểm tựa tinh thần để dân tộc ta viết tiếp trang sử mới; đồng thời là “thành lũy” vững chắc, góp phần đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.

Diện mạo Thủ đô Hà Nội ngày càng khang trang, hiện đại. Ảnh: Quang Thái

Giữ vững “ý Đảng, lòng Dân” không chỉ là điều kiện tiên quyết để phát triển đất nước, mà còn là cội nguồn sức mạnh, niềm tin chiến lược, điểm tựa tinh thần để dân tộc ta viết tiếp trang sử mới - trang sử của khát vọng phồn vinh, hùng cường, thịnh vượng; đồng thời, là “thành lũy” vững chắc, góp phần đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.

Thời cơ mới, thách thức mới

Chưa bao giờ trong lịch sử hiện đại, dân tộc ta có được thế và lực như hôm nay: Từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, bị chiến tranh tàn phá nặng nề lại chịu sự bao vây, cấm vận nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã giành những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử và đặc biệt là môi trường chính trị-xã hội ổn định. Đây là lợi thế chiến lược mà không phải quốc gia nào cũng có được trong bối cảnh toàn cầu nhiều biến động.

Trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục đóng vai trò quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cùng với sự lãnh đạo của Đảng, yếu tố tạo nên cội nguồn sức mạnh cho dân tộc Việt Nam vững bước trong kỷ nguyên vươn mình chính là khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Niềm tin trọn vẹn của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước chính là hạt nhân bảo đảm sự ổn định về chính trị, tạo động lực cho sự phát triển bền vững của đất nước, sự trường tồn của chế độ.

Tuy nhiên, kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc ta cũng đặt ra những thách thức lớn chưa từng có. Đầu tiên, bốn nguy cơ mà Đảng ta nhận định tại Hội nghị Trung ương 4, khóa VII đến nay vẫn còn hiện hữu, thậm chí gia tăng về mức độ. Tiếp đó, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị ngày càng gia tăng cường độ chống phá với những âm mưu, thủ đoạn ngày càng nham hiểm, thâm độc và trực diện hơn. Đặc biệt, thế giới ngày nay đang trải qua một thời kỳ biến động sâu sắc, từ cạnh tranh chiến lược giữa các nước, chiến tranh thương mại, xung đột vũ trang đến các thách thức an ninh phi truyền thống... là thách thức chung mà nước ta và các quốc gia-dân tộc trên toàn thế giới đang phải đương đầu.

Thực tiễn đó đòi hỏi Việt Nam phải luôn kiên định trong mục tiêu; vững vàng về ý chí; bản lĩnh trong hành động; nhạy bén, linh hoạt, sáng tạo, kiên quyết, kiên trì trong triển khai thực hiện với sự vào cuộc và quyết tâm hành động của cả hệ thống chính trị; phát huy mạnh mẽ sức mạnh nội sinh của dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại trên tinh thần đoàn kết quốc tế chí nghĩa, chí tình, thủy chung, trong sáng; đưa đất nước phát triển phồn vinh, hùng cường, thịnh vượng; hiện thực hóa khát vọng ngàn đời của dân tộc ta.

Thủ đoạn “lật sử” mới

Trong khi cơ đồ, vị thế, uy tín, tiềm lực của đất nước ta không ngừng được củng cố, tăng cường, các thế lực thù địch cũng ngày càng điên cuồng tìm mọi cách hòng ngăn cản “bánh xe” lịch sử của dân tộc Việt Nam tiến lên phía trước. Một trong những âm mưu nguy hiểm, thâm độc nhất hiện nay chính là phủ nhận, xuyên tạc kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam. Đây không đơn thuần là hành vi xuyên tạc, “lật sử” mới, mà còn là một cuộc tấn công có chủ đích vào nền tảng tư tưởng của Đảng, hòng làm lung lay niềm tin của Nhân dân vào mục tiêu phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước.

Để thực hiện mưu đồ đen tối nêu trên, chúng thường lợi dụng chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền”, “xã hội dân sự”, “công đoàn độc lập”... để gieo rắc hoài nghi, ly tán niềm tin của Nhân dân vào chế độ; đẩy mạnh âm mưu diễn biến hòa bình, “phi chính trị hóa”, nhất là trong lực lượng vũ trang, thanh niên, sinh viên; lấy những khuyết điểm cụ thể, đơn lẻ của tổ chức, cá nhân, đặc biệt là trong vấn đề tham nhũng, lãng phí, tiêu cực để gán ghép cả hệ thống chính trị “suy thoái trầm trọng”; xuyên tạc, bóp méo, phủ nhận những thành tựu của công cuộc đổi mới, phát triển đất nước, cho rằng đó chỉ là “bong bóng thành tích”, “sự tô vẽ bề ngoài”...

Đáng chú ý, thời gian gần đây, chúng đã dồn toàn tâm, toàn lực để thực hiện cuộc “tổng tiến công” vào công tác sắp xếp tổ chức bộ máy Nhà nước ta với rất nhiều luận điệu ngông cuồng, phản động, như: “Tinh gọn nhưng thực chất là làm cho tổ chức bộ máy ngày càng phình to ra”; “tinh gọn tổ chức bộ máy là cuộc chiến về chính trị để thanh trừng nội bộ”; “tinh gọn tổ chức bộ máy là áp đặt, thiếu dân chủ”... Từ đó, chúng trắng trợn xuyên tạc kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam là “ảo tưởng”, “nóng vội”, “chủ quan”, “vô căn cứ”...

Suy cho cùng, thực chất thủ đoạn “lật sử” mới của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị là nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, kêu gọi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập ở Việt Nam, hay nói cách khác là chiêu trò “bình mới, rượu cũ”.

Bởi vậy, hơn lúc nào hết, chúng ta cần chủ động nhận diện rõ bản chất, âm mưu, thủ đoạn “lật sử” mới của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị. Trên cơ sở đó, đề cao trách nhiệm, kiên quyết đấu tranh phản bác, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin của Nhân dân vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Đây không chỉ là nhiệm vụ của riêng một tổ chức, một cá nhân nào, mà là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta và cả hệ thống chính trị.

Nền tảng cho khát vọng vươn mình của dân tộc

“Ý Đảng, lòng Dân” là một khái niệm hàm chứa chiều sâu lịch sử và sức sống hiện thực mạnh mẽ, không đơn thuần là một khẩu hiệu tuyên truyền mà là biểu tượng cho sự gắn bó máu thịt giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với Nhân dân Việt Nam - một mối quan hệ thiêng liêng, có ý nghĩa quyết định đối với mọi thành công của sự nghiệp cách mạng.

Trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc, khi đất nước đứng trước nhiều cơ hội và thách thức đan xen, việc giữ vững và phát huy “ý Đảng, lòng Dân” là vấn đề căn cốt, cội nguồn sức mạnh để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta biến thách thức thành cơ hội, hoàn thành thắng lợi những mục tiêu chiến lược đã đề ra. Trong đó, Đảng là lực lượng lãnh đạo, còn nhân dân là chủ thể sáng tạo lịch sử - hai yếu tố không thể tách rời, bổ sung và nâng đỡ cho nhau trong tiến trình cách mạng.

Về phía Đảng: Trước hết, cần giữ vững vai trò tiên phong, không chỉ trên bình diện lý luận mà đặc biệt là trong thực tiễn hành động. Sự tiên phong ấy được thể hiện ở năng lực hoạch định chiến lược, khả năng dự báo tình hình, định hướng phát triển và tổ chức thực hiện hiệu quả. Mỗi cán bộ, đảng viên, với tư cách là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi của Nhân dân, phải gương mẫu về đạo đức, lối sống, tận tụy trong công tác, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân.Về phía nhân dân: Với vai trò là chủ thể sáng tạo ra lịch sử, người thực hiện, giám sát và cũng là người thụ hưởng thành quả cách mạng. Để “ý Đảng” hòa vào “lòng Dân”, mỗi chủ trương, chính sách cần được xây dựng trên cơ sở khoa học, nhưng cũng phải thấm đẫm đời sống thực tế, phản ánh nguyện vọng chân chính của nhân dân. Chỉ khi nhân dân được thông tin đầy đủ, được tham gia góp ý, được thụ hưởng trọn vẹn thành quả cách mạng và có cơ chế giám sát quyền lực, thì mới hình thành được sự đồng thuận xã hội bền vững.

Giữ vững “ý Đảng, lòng Dân” không chỉ thuộc về truyền thống, bản sắc dân tộc, mà còn là nhiệm vụ chiến lược, thường xuyên của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta; là nền tảng để xây dựng đất nước giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Do đó, muốn đưa Việt Nam bước tiếp trên con đường phát triển nhanh, bền vững, hiện thực hóa khát vọng hùng cường vào giữa thế kỷ XXI, không có con đường nào khác ngoài việc tiếp tục giữ vững, phát huy và nhân lên sức mạnh đại đoàn kết, trước hết là đoàn kết trong Đảng, đoàn kết trong dân và đoàn kết toàn dân tộc.

Trong đó: Đoàn kết trong Đảng là để tạo nên nội lực chính trị; đoàn kết trong Nhân dân là để tạo nên hậu thuẫn xã hội; đoàn kết toàn dân tộc là để tạo nên sức mạnh quốc gia. Ba tầng đoàn kết đó là ba lớp “áo giáp chính trị” vững chắc để bảo vệ Đảng, bảo vệ Tổ quốc và bảo vệ nhân dân trước mọi biến cố của lịch sử và mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị. Do đó, giữ vững “ý Đảng, lòng Dân” vừa là yêu cầu, vừa là giải pháp quan trọng hàng đầu để đất nước ta vững vàng vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

“Lật sử” là âm mưu thường trực, thể hiện rõ bản chất xấu xa của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị. Do đó, chúng ta tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong mọi tình huống. Cùng với tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, đưa đất nước vươn mình trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta cần kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Trong đó, giữ vững “ý Đảng, lòng Dân” là nhiệm vụ quan trọng, giải pháp cốt lõi, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh, văn minh, hùng cường, thịnh vượng.

