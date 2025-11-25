Phản bác ảo vọng ngông cuồng của những kẻ “lật sử”

Họp báo trong nước và quốc tế thông tin về các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025). Ảnh: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là thiên sử vàng chói lọi về chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Kể từ đây, bắc - nam sum họp, cả nước vững bước trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Đã 50 năm trôi qua, nhưng chiến thắng đó mãi mãi là niềm tự hào to lớn đối với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta. Thế nhưng các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị vẫn tìm mọi cách chống phá, trong đó có chiêu bài “lật sử” để phủ nhận ý nghĩa, xuyên tạc sự kiện trọng đại ấy. Đây là hành vi đáng lên án, cần chủ động nhận diện và kiên quyết đấu tranh phản bác.

Bài 1: Chiến thắng của khát vọng hòa bình, độc lập, thống nhất đất nước

Không chỉ là chiến thắng vĩ đại nhất trong thời đại Hồ Chí Minh, Đại thắng mùa Xuân năm 1975 còn mang ý nghĩa thời đại sâu sắc; khẳng định truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, khát vọng hòa bình, độc lập, thống nhất của dân tộc; thể hiện khí phách, bản lĩnh, trí tuệ và nét đặc sắc trong nghệ thuật quân sự Việt Nam.

Sự kết tinh của truyền thống yêu nước

Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử chính là kết tinh của truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết, khát vọng hòa bình, độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam. Trong điều kiện phải đối mặt với muôn vàn khó khăn thử thách, đối đầu với đế quốc sừng sỏ nhất thời bấy giờ cùng lực lượng tay sai đông đảo, dân tộc Việt Nam vẫn kiên quyết một lòng thống nhất non sông.

Thực tế cho thấy, so sánh lực lượng giữa hai bên thể hiện sự mất cân bằng rõ rệt. Một bên là nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vừa trải qua cuộc kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp xâm lược với những hậu quả nặng nề: kinh tế kiệt quệ, đất nước bị tàn phá, nguồn nhân lực thiếu hụt nghiêm trọng; tổng GDP thời điểm năm 1954 chỉ khoảng 820 triệu USD. Trong khi Mỹ là đế quốc hùng mạnh với quy mô kinh tế năm 1960 khoảng 543,3 tỷ USD, quân đội được trang bị các loại vũ khí hiện đại tối tân cùng lực lượng đồng minh đông đảo. Nhìn vào thực tế đó, không nước nào trên thế giới nghĩ rằng, dân tộc Việt Nam có thể giành chiến thắng.

Tuy nhiên, bằng tinh thần yêu nước, bằng ý chí, khát vọng hòa bình, độc lập, tự do, hạnh phúc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn thể dân tộc Việt Nam đã đoàn kết một lòng, không sợ hy sinh gian khổ, nhất tề đứng lên đánh đuổi bè lũ cướp nước và bán nước.

Đại thắng mùa Xuân năm 1975 đã làm phá sản mưu đồ áp đặt ách thống trị của chủ nghĩa thực dân mới ở miền nam Việt Nam; đánh bại một cuộc chiến tranh xâm lược quy mô lớn, do cường quốc hàng đầu thế giới tiến hành; lật đổ chế độ tay sai, khẳng định ý chí quyết chiến, quyết thắng, tinh thần độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, bản lĩnh, trí tuệ và đỉnh cao nghệ thuật quân sự Việt Nam với sức mạnh thời đại, mở ra một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập, tự do, cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Chiến thắng vĩ đại ấy đã phá vỡ một phòng tuyến quan trọng của đế quốc Mỹ ở Đông Nam Á, làm đảo lộn chiến lược toàn cầu phản cách mạng, trở thành nguồn cổ vũ mạnh mẽ, động viên tinh thần yêu nước, thức tỉnh đấu tranh đòi độc lập, tự do của các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới, mở rộng trận địa của chủ nghĩa xã hội, tăng thêm sức mạnh và thế tiến công của ba “dòng thác” cách mạng, đó là: “dòng thác” của cách mạng xã hội chủ nghĩa, “dòng thác” của phong trào độc lập dân tộc và “dòng thác” của phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trong các nước đế quốc, tư bản.

Đánh giá về tầm vóc của Đại thắng mùa Xuân năm 1975, Chủ tịch Cuba Fidel Castro khẳng định: “Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là một trong những chiến công oanh liệt, vĩ đại nhất của loài người, một trong những sự kiện vĩ đại nhất trong lịch sử hiện đại, sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười, sau chiến thắng chủ nghĩa phát-xít, là dấu mốc quan trọng trong tiến trình lịch sử cách mạng thế giới”.

