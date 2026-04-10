Phụ cấp lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở khi lương cơ sở dự kiến tăng

Khi lương cơ sở dự kiến tăng, phụ cấp của lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở có thể thay đổi tùy theo chính sách của từng địa phương.

Phụ cấp lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thay đổi tùy theo chính sách của từng địa phương. Ảnh: Bộ Công an

Bộ Nội vụ đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang.

Dự thảo Nghị định hiện trong quá trình lấy ý kiến góp ý; quy định mức lương cơ sở áp dụng từ ngày 1.7.2026 là 2,53 triệu đồng/tháng, tăng 190.000 đồng so với hiện hành.

Tuy nhiên, đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, việc mức lương cơ sở tăng không đồng nghĩa với việc tất cả mọi người đều được tăng thu nhập.

Khác với cán bộ, công chức, viên chức khu vực công, phụ cấp của lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở do HĐND cấp tỉnh quyết định dựa trên điều kiện kinh tế và ngân sách của từng địa phương. Điều này dẫn đến ba tình huống thực tế sau đây.

Nhiều địa phương áp dụng mức hỗ trợ bằng số tiền tuyệt đối trong các nghị quyết của HĐND. Tại TPHCM, theo Nghị quyết số 54/2025/NQ-HĐND, mức hỗ trợ hằng tháng cho tổ trưởng là 6,5 triệu đồng, tổ phó là 6,3 triệu đồng và tổ viên là 6 triệu đồng; đồng thời được hỗ trợ 100% tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế.

Mặt khác, những tỉnh thành quy định mức hỗ trợ dựa trên hệ số nhân với lương cơ sở sẽ ghi nhận mức tăng rõ rệt. HĐND tỉnh Cà Mau ban hành Nghị quyết 30/2025/NQ-HĐND quy định về thành lập và mức chi cho lực lượng tham gia Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Theo đó, Cà Mau chi hỗ trợ thường xuyên cho tổ trưởng là 0,9 lần mức lương cơ sở/người/tháng; Tổ phó là 0,8 lần mức lương cơ sở/người/tháng; Tổ viên là 0,7 lần mức lương cơ sở/người/tháng.

Khi làm nhiệm vụ tại những nơi thuộc khu vực hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số hoặc tại đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm về quốc phòng được cơ quan có thẩm quyền công nhận, người tham gia Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở ấp, khóm tại Cà Mau được hưởng bồi dưỡng ngày công lao động tăng thêm bằng 0,003 lần mức lương cơ sở/người/ngày.

Một số địa phương lại quy định phụ cấp lực lượng an ninh cơ sở theo cả 2 cách, một phần tính theo lương cơ sở, một phần là số tiền tuyệt đối.

Tại thành phố Cần Thơ, lực lượng an ninh cơ sở được hưởng phụ cấp theo Nghị quyết số 34/2025/NQ-HĐND của HĐND Thành phố.

Theo đó, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được hưởng mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng bằng hệ số 1 nhân với mức lương cơ sở.

Người tham gia lực lượng này còn được phụ cấp theo chức danh, đối với tổ trưởng là 300.000 đồng/người/tháng, tổ phó là 200.000 đồng/người/tháng.

Họ còn được hỗ trợ theo trình độ đào tạo: Trình độ Đại học trở lên được hỗ trợ 500.000 đồng/người/tháng, Cao đẳng được hỗ trợ 300.000 đồng/người/tháng; Trung cấp được hỗ trợ 200.000 đồng/người/tháng.

