Phú Mỹ phát huy dân chủ, tạo đồng thuận trong sắp xếp thôn

Sau gần một năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bộ máy chính quyền ở xã Phú Mỹ từng bước đi vào ổn định, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội được triển khai hiệu quả. Hiện nay, địa phương đang thực hiện chủ trương sắp xếp thôn theo định hướng của Trung ương và của tỉnh. Đây là vấn đề được đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm bởi không chỉ liên quan đến tổ chức bộ máy ở cơ sở mà còn gắn với đời sống, sinh hoạt của cộng đồng dân cư.

Dự kiến sau sáp nhập, xã Phú Mỹ còn 12 thôn.

Những ngày này, tại các khu dân cư trên địa bàn xã, câu chuyện sắp xếp thôn được nhiều người dân quan tâm. Bên cạnh sự đồng tình với chủ trương chung, nhiều ý kiến mong muốn việc sắp xếp phải phù hợp với thực tiễn địa phương, bảo đảm sự đoàn kết cộng đồng và giữ gìn những giá trị văn hóa truyền thống được hình thành qua nhiều thế hệ.

Xuất phát từ những tâm tư đó, cấp ủy, chính quyền xã xác định công tác tuyên truyền, vận động và phát huy dân chủ phải đi trước một bước nhằm tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về sắp xếp, đổi tên thôn, tổ dân phố, UBND xã Phú Mỹ đã ban hành Phương án số 01/PA-UBND về sắp xếp các khu dân cư trên địa bàn; đồng thời triển khai kế hoạch lấy ý kiến Nhân dân là cử tri đại diện hộ gia đình đối với Đề án sắp xếp, đổi tên khu dân cư trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Hiện nay, toàn xã có 27 khu dân cư với 4.112 hộ dân, được hình thành trên địa bàn ba xã trước khi sắp xếp đơn vị hành chính là Liên Hoa, Lệ Mỹ và Phú Mỹ. Trong quá trình phát triển, cùng với việc đầu tư kết cấu hạ tầng và mở rộng hệ thống giao thông, mối liên kết giữa các khu dân cư ngày càng chặt chẽ. Nhiều khu dân cư có vị trí liền kề, sử dụng chung các công trình hạ tầng, thiết chế văn hóa và có nhiều nét tương đồng về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, quy mô dân cư giữa các khu có sự chênh lệch khá lớn. Bình quân toàn xã hiện có khoảng 152 hộ/khu dân cư; khu có số hộ ít nhất là Khu 1 xã Liên Hoa cũ với 97 hộ, trong khi Khu 6 xã Lệ Mỹ cũ có 243 hộ. Số lượng đầu mối quản lý còn tương đối nhiều, chưa thực sự phù hợp với yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở trong giai đoạn hiện nay.

Từ thực tiễn đó, xã Phú Mỹ xây dựng phương án tổ chức lại 27 khu dân cư thành 12 thôn, giảm 15 đầu mối quản lý, tương ứng tỷ lệ tinh gọn 55,5%. Sau sắp xếp, bình quân mỗi thôn có khoảng 343 hộ dân và diện tích khoảng 228 ha. Đây là cơ sở quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý, tập trung nguồn lực đầu tư hạ tầng, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức các hoạt động cộng đồng.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh - Chủ tịch UBND xã cho biết: “Việc sắp xếp, đổi tên thôn, tổ dân phố là chủ trương lớn nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động ở cơ sở. Trong quá trình triển khai, địa phương luôn xác định phải phát huy dân chủ, bảo đảm người dân được thông tin đầy đủ và trực tiếp tham gia đóng góp ý kiến đối với đề án. Những ý kiến xác đáng của Nhân dân đều được tiếp thu, tổng hợp để hoàn thiện phương án trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định”.

Để chủ trương đi vào cuộc sống, Phú Mỹ đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Bên cạnh việc công khai các nội dung của phương án sắp xếp, cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, đội ngũ cán bộ, đảng viên, trưởng khu dân cư đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, trực tiếp gặp gỡ, đối thoại với người dân.

Những vấn đề được người dân quan tâm như tên gọi đơn vị mới sau sắp xếp, địa giới hành chính, tổ chức hoạt động của thôn hay việc giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống đều được giải thích, trao đổi thấu đáo. Qua đó, giúp người dân hiểu rõ ý nghĩa, mục tiêu của chủ trương, tạo sự thống nhất trong nhận thức và đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện.

Người dân xã Phú Mỹ tham gia đóng góp ý kiến vào phương án sắp xếp thôn, góp phần hoàn thiện đề án phù hợp với thực tiễn địa phương.

Đồng chí Chu Đức Chiến - Bí thư Chi bộ Khu 6 Lệ Mỹ cho biết: “Theo phương án dự kiến, Khu 6 và Khu 7 Lệ Mỹ sẽ được sáp nhập để thành lập thôn mới với quy mô 418 hộ, gần 1.700 nhân khẩu, dự kiến mang tên Thôn 9. Ban đầu một số người dân còn băn khoăn vì đã gắn bó với tên gọi khu dân cư nhiều năm nay. Tuy nhiên, qua công tác tuyên truyền, giải thích của cấp ủy, chính quyền địa phương, bà con đều hiểu đây là chủ trương đúng đắn, cần thiết nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý ở cơ sở. Điều chúng tôi ghi nhận là mọi ý kiến của người dân đều được lắng nghe, tiếp thu nên tạo được sự đồng thuận cao trong Nhân dân”.

Theo kế hoạch, từ ngày 1/6 đến trước ngày 28/6/2026, xã Phú Mỹ tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với Đề án sắp xếp, đổi tên khu dân cư. Sau khi tổng hợp, tiếp thu và hoàn thiện hồ sơ, HĐND xã sẽ xem xét, ban hành nghị quyết về sắp xếp, đổi tên thôn trước ngày 30/6/2026. Từ đó, địa phương triển khai thành lập 12 thôn mới, từng bước ổn định tổ chức và nâng cao chất lượng quản trị ở cơ sở.

Sự đồng thuận của người dân chính là nền tảng quan trọng để Phú Mỹ thực hiện thành công chủ trương sắp xếp thôn. Qua đó, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân trong giai đoạn mới.

Anh Thơ