Phú Thọ: 229 học sinh đạt giải tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia THPT

Ngày 19/1, Bộ GD&ĐT công bố kết quả kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia THPT năm học 2025-2026. Tỉnh Phú Thọ có 229 học sinh đạt giải. Trong đó 11 giải Nhất; 64 giải Nhì; 65 giải Ba và 89 giải Khuyến khích, tiếp tục khẳng định chất lượng mũi nhọn của giáo dục tỉnh nhà.

Đội tuyển Toán giành được 23 giải tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia THPT.

Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc dẫn đầu với 118 giải, trong đó có 7 giải Nhất, 39 giải Nhì, 35 giải Ba và 37 giải Khuyến khích. Trường THPT Chuyên Hùng Vương xếp thứ hai với 83 giải, gồm: 4 giải Nhất, 20 giải Nhì, 21 giải Ba và 38 giải Khuyến khích. Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ đạt 26 giải, gồm: 5 giải Nhì, 7 giải Ba và 14 giải Khuyến khích. Các trường THPT: Tam Dương và THPT Việt Trì mỗi trường có 1 giải, đóng góp vào thành tích chung của toàn tỉnh.

Tỉnh Phú Thọ đứng thứ 3 Toàn quốc về số lượng giải. Có 8 học sinh được tham dự Kỳ thi chọn đội tuyển dự thi Olympic quốc tế, trong đó Trường THPT Chuyên Hùng Vương có 5 học sinh (Toán: 1, Vật lí: 2, Sinh học 1, Tin học 1), Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc có 3 học sinh (Toán 1, Vật lí: 1, Hóa học: 1).

Học sinh đội tuyển Tin học.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025-2026 diễn ra trong hai ngày 25 và 26/12, với hơn 6.750 thí sinh đến từ các địa phương trên cả nước, tăng 270 thí sinh so với năm trước.

Thí sinh dự thi ở 13 môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý và 6 môn ngoại ngữ gồm: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Nhật.

Thành tích ấn tượng tại Kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia năm nay thể hiện sự nỗ lực bền bỉ của học sinh, sự tâm huyết của đội ngũ nhà giáo và sự quan tâm chỉ đạo sát sao từ các cấp quản lý giáo dục.

Kết quả này góp phần khẳng định vị thế của giáo dục Phú Thọ trong hệ thống giáo dục phổ thông cả nước.

Hiền Mai