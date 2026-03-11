Phú Thọ có 2 cán bộ đoàn được nhận giải thưởng Lý Tự Trọng

{title}
{publish}
{head}
Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vừa công bố danh sách 100 cán bộ đoàn tiêu biểu toàn quốc được nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026. Trong đó, Phú Thọ vinh dự có 2 cán bộ đoàn được nhận giải thưởng này.
Giải thưởng Lý Tự Trọng là phần thưởng cao quý của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng cho bí thư chi đoàn; phó bí thư, bí thư đoàn cấp cơ sở; cán bộ đoàn trực tiếp làm công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, công tác trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.
Đồng chí Lê Ánh Hồng
Giải thưởng nhằm động viên, cổ vũ và tuyên dương đội ngũ cán bộ đoàn tiêu biểu, góp phần củng cố, xây dựng và phát triển tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh.
Đồng chí Trần Quang Trung
Hai cán bộ đoàn vinh dự được nhận giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026 là các đồng chí: Lê Ánh Hồng - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Thung Nai; Trần Quang Trung - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường THPT Đoàn Kết, xã Tân Lạc.
Đây là hai cán bộ đoàn giàu nhiệt huyết, có nhiều đóng góp nổi bật trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong những năm qua.
Giải thưởng Lý Tự Trọng là sự ghi nhận xứng đáng cho tinh thần trách nhiệm, sự năng động, sáng tạo và những nỗ lực không ngừng của các đồng chí.
Thu Hà
baophutho.vn Phú Thọ - vùng đất cội nguồn của dân tộc Việt Nam từ lâu được xem là nơi kết tinh những giá trị lịch sử, văn hóa đặc biệt của quốc gia. Không...
baophutho.vn Không chỉ tạo không khí vui tươi, hoạt động thể thao kết hợp rèn luyện thể chất diễn ra trong dịp lễ hội Xuân còn gắn liền với mong ước về sức...
baophutho.vn Ngày 11/3, Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng khu vực III (Chi cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm tỉnh Phú Thọ) phối hợp với Phòng Kinh...
baophutho.vn Chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phát động từ năm 2021 đã trở thành một hoạt động giàu ý nghĩa nhân...
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 12/3, thời tiết các khu vực trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt; trong khi Bắc Bộ duy trì trạng thái rét về đêm và sáng,...
baophutho.vn Chiều 11/3, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức họp Ban tổ chức Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải Pickleball...
Cao nguyên Langbiang bồng bềnh mây trắng, chúng tôi ngược miền cổ tích về phía mặt trời, để được hòa nhịp điệu thiên nhiên giữa vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà ở tỉnh Lâm Đồng. Cao...