Phú Thọ có 2 cán bộ đoàn được nhận giải thưởng Lý Tự Trọng

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vừa công bố danh sách 100 cán bộ đoàn tiêu biểu toàn quốc được nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026. Trong đó, Phú Thọ vinh dự có 2 cán bộ đoàn được nhận giải thưởng này.

Giải thưởng Lý Tự Trọng là phần thưởng cao quý của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng cho bí thư chi đoàn; phó bí thư, bí thư đoàn cấp cơ sở; cán bộ đoàn trực tiếp làm công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, công tác trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Phú Thọ có 2 cán bộ đoàn được nhận giải thưởng Lý Tự Trọng

Đồng chí Lê Ánh Hồng

Giải thưởng nhằm động viên, cổ vũ và tuyên dương đội ngũ cán bộ đoàn tiêu biểu, góp phần củng cố, xây dựng và phát triển tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh.

Phú Thọ có 2 cán bộ đoàn được nhận giải thưởng Lý Tự Trọng

Đồng chí Trần Quang Trung

Hai cán bộ đoàn vinh dự được nhận giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026 là các đồng chí: Lê Ánh Hồng - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Thung Nai; Trần Quang Trung - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường THPT Đoàn Kết, xã Tân Lạc.

Đây là hai cán bộ đoàn giàu nhiệt huyết, có nhiều đóng góp nổi bật trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong những năm qua.

Giải thưởng Lý Tự Trọng là sự ghi nhận xứng đáng cho tinh thần trách nhiệm, sự năng động, sáng tạo và những nỗ lực không ngừng của các đồng chí.

Thu Hà


Thu Hà

