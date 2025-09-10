Xã hội
Phú Thọ: Công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở bờ, vở sông Thao

Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp sẽ giúp khắc phục kịp thời sự cố sạt lở tại tuyến bờ, vở sông Thao qua xã Tam Nông, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và ổn định đời sống, sản xuất.

Phú Thọ: Công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở bờ, vở sông Thao

Ảnh chụp tháng 7/2025

Phú Thọ: Công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở bờ, vở sông Thao

Trước diễn biến phức tạp của sự cố sạt lở bờ, vở sông Thao đoạn km73+100 - km73+300 thuộc địa bàn xã Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ đã ban hành Quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai và Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp nhằm kịp thời khắc phục, hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản.

Theo đó, các sở, ngành, đơn vị liên quan được giao nhiệm vụ khẩn trương tổ chức, triển khai trình tự, thủ tục đầu tư dự án theo đúng quy định hiện hành; thực hiện cơ chế công trình khẩn cấp để bảo đảm tiến độ.

Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm theo dõi, căn cứ tình hình thực tế và kết quả khắc phục sự cố để ban hành quyết định công bố kết thúc tình huống khẩn cấp, đồng thời triển khai các công việc sau thời hạn khẩn cấp theo quy định.

Sở Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh bố trí kịp thời nguồn kinh phí cho dự án, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ.

Đồng thời, thực hiện thẩm định dự án theo Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và các quy định liên quan; tổng hợp, đề xuất danh mục dự án đầu tư công khẩn cấp trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo đúng quy định.

Việc ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp được kỳ vọng sẽ giúp khắc phục kịp thời sự cố sạt lở nghiêm trọng tại tuyến bờ, vở sông Thao qua xã Tam Nông, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và ổn định đời sống, sản xuất trên địa bàn.

Phương án xử lý là kè hộ chân bằng đá hộc thả rời tạo cơ phản áp chống sạt lở, tổng chiều dài xử lý khoảng 200 m.

Trước đó, do ảnh hưởng của bão số 5 gây mưa lớn tại các tỉnh miền núi phía Bắc, trong đó có Phú Thọ khiến mực nước sông Thao dâng cao trong khi phía hạ lưu xuống thấp, tạo dòng chảy xiết.

Cùng với đó, bãi bồi non phía bờ tả lấn ra hơn nửa lòng sông khiến dòng chủ lưu áp sát bờ hữu, lòng sông bị xói sâu từ 5 đến 14 m. Địa chất khu vực chủ yếu là đất cát pha đã khiến tình trạng sạt lở xảy ra nhanh và nguy hiểm.

Hiện khu vực bãi giữa Hương Nộn đoạn từ km72+400 đến km73+300 đê hữu sông Thao, dài khoảng 900 m, đang sạt lở mạnh, cuốn trôi trên 15 ha đất bãi trồng hoa màu của người dân.

Nghiêm trọng hơn, tại đoạn km73+100-km73+300, điểm sạt lở chỉ còn cách nhà dân khoảng 18 m (so với 37 m vào ngày 3/9), xuất hiện vết nứt trên đường bê tông và tường rào hộ dân. Sạt lở đã ăn sâu vào đầu kè Hương Nộn-công trình được đầu tư từ năm 2016 - gây nguy cơ mất ổn định tuyến kè và ảnh hưởng trực tiếp đến 5 hộ dân; uy hiếp hơn 30 hộ dân sinh sống ven sông.

