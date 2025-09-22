Phú Thọ đổi mới quản lý nhà nước trong tình hình mới

Ngày 1/7/2025, tỉnh Phú Thọ chính thức vận hành theo đơn vị hành chính mới sau khi sáp nhập 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình. Đây là một bước chuyển mang tính chiến lược, mở ra cơ hội nhưng cũng đặt ra thách thức rất lớn cho công tác quản lý nhà nước trong bối cảnh mới.

Sáp nhập tạo ra quy mô hành chính lớn hơn, với cấu trúc hành chính sau sắp xếp gồm 148 đơn vị hành chính cấp xã, kéo theo cả hệ thống quản lý, nguồn lực và trách nhiệm phải được tổ chức lại cho phù hợp.

Quyền hạn và trách nhiệm của các cấp chính quyền, cơ chế phân bổ ngân sách, quản lý nhân sự công vụ cùng hệ thống chính sách đầu tư..., tất cả đều cần được điều chỉnh đồng bộ để tránh khoảng trống quản trị trong giai đoạn chuyển tiếp. Việc sắp xếp, nhất quán văn bản pháp lý và cơ chế phối hợp liên vùng trở thành nhiệm vụ hàng đầu.

Trong bối cảnh đó, Phú Thọ đã sớm xác định mục tiêu vừa ổn định bộ máy, vừa thúc đẩy tăng trưởng. Các số liệu ban đầu cho thấy tỉnh đang có khởi đầu tích cực: 7 tháng đầu năm 2025, tăng trưởng GRDP của tỉnh (sau hợp nhất) đạt 10,09% so với cùng kỳ năm trước, với khu vực công nghiệp - xây dựng đóng vai trò dẫn dắt (công nghiệp tăng mạnh), dịch vụ và nông nghiệp có sự cải thiện rõ rệt. Những con số này không chỉ là tín hiệu tích cực mà còn đặt kỳ vọng về sức bật tăng trưởng trong phần còn lại của năm.

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Vĩnh Phúc là một trong những điển hình lấy người dân làm trọng tâm phục vụ của tỉnh Phú Thọ

Để chuyển quy mô hành chính thành sức mạnh phát triển, tỉnh cần tập trung vào ba trụ cột đổi mới quản lý nhà nước, gồm hoàn thiện thể chế và pháp chế; tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả dịch vụ công; phát triển hạ tầng số và môi trường đầu tư.

Hoàn thiện thể chế là bước nền tảng nhằm rà soát, hợp nhất các văn bản quy phạm liên quan giữa 3 tỉnh cũ, xây dựng cơ chế phân chia nguồn lực rõ ràng giữa các cấp để tránh chồng chéo, đảm bảo quyền lợi người dân không bị gián đoạn. Đồng thời, cần sớm ban hành các chương trình hành động, lộ trình phân công nhiệm vụ giữa các sở, ngành nhằm tạo tính liên tục trong quản lý và điều hành.

Tinh gọn bộ máy phải đi cùng với nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thông qua việc cải cách chế độ tuyển dụng, bố trí lại nhân sự phù hợp với yêu cầu thực tế của tỉnh mới, đào tạo lại công chức để đảm bảo họ đủ năng lực quản lý trong môi trường phức tạp, đa vùng. Việc minh bạch trong tuyển dụng, xử lý sai phạm và khuyến khích đổi mới sáng tạo trong công vụ sẽ gia tăng niềm tin của doanh nghiệp và người dân.

Đặc biệt, phát triển hạ tầng số, chuyển đổi số trong quản lý nhà nước là công cụ quyết định để quản trị hiệu quả trên không gian rộng. Ứng dụng nền tảng quản lý chung, một cửa điện tử tích hợp, hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư và doanh nghiệp thống nhất sẽ rút ngắn thời gian thủ tục, giảm chi phí giao dịch và nâng cao năng lực thu hút đầu tư. Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số và ứng dụng khoa học - công nghệ trong sản xuất càng cần được thúc đẩy mạnh.

Với mục tiêu tăng trưởng năm 2025 ở mức xấp xỉ 10–10,3%, tỉnh đặt tham vọng cao để tận dụng động lực từ công nghiệp và du lịch. Tuy nhiên, thách thức về cân đối ngân sách, năng lực quản lý liên vùng và bất cập trong hạ tầng kết nối vẫn hiện hữu và cần giải pháp cụ thể.

Du lịch là ví dụ điển hình cho cả cơ hội và yêu cầu quản lý. Dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2025, Phú Thọ đón khoảng 5,5 triệu lượt khách, mang lại nguồn thu hơn 2.000 tỷ đồng - con số cho thấy tiềm năng lớn nếu tỉnh biết tổ chức tốt sản phẩm du lịch, quản lý sự kiện và kết nối dịch vụ địa phương. Tuy nhiên, để du lịch thực sự đóng vai trò động lực bền vững, việc quản lý tài nguyên, bảo vệ di sản, phát triển hạ tầng cơ sở lưu trú và hoàn thiện dịch vụ cần được quy hoạch đồng bộ theo chiến lược dài hạn.

Để đạt được hiệu quả thực sự trong nhiệm vụ đổi mới quản lý nhà nước ở cấp tỉnh, Trung ương cần nhanh chóng hoàn thiện khung pháp lý, ban hành bộ quy trình vận hành liên ngành cho tỉnh mới, đặc biệt trong các lĩnh vực tài chính công, quản lý đất đai, đầu tư công và dịch vụ hành chính công. Việc này giúp giảm rủi ro pháp lý và tạo thuận lợi cho nhà đầu tư.

Cùng với đó, tỉnh cần tập trung xây dựng nền hành chính số đồng bộ, đầu tư vào hạ tầng dữ liệu và an ninh mạng; tích hợp dịch vụ một cửa liên thông giữa các xã, phường và sở, ngành để người dân và doanh nghiệp tiếp cận dễ dàng, thời gian xử lý các thủ tục giảm đáng kể.

Ngoài ra, tỉnh cũng cần cơ cấu lại nguồn ngân sách, ưu tiên đòn bẩy cho các dự án hạ tầng giao thông chiến lược, khu công nghiệp xanh và các chuỗi giá trị nông sản có hàm lượng gia tăng cao; đồng thời xây dựng cơ chế khuyến khích đầu tư tư nhân thông qua đối tác công tư (PPP) với điều kiện minh bạch, chia sẻ rủi ro rõ ràng.

Đặc biệt, phải chú trọng phát triển nguồn nhân lực công và tư theo hướng chuyên môn hóa, khuyến khích đào tạo, chuyển giao công nghệ, đồng thời giữ cán bộ chủ chốt ổn định trong giai đoạn chuyển đổi để đảm bảo tính liên tục trong chính sách và quản lý.

Thực tế cho thấy, Phú Thọ đang đứng trước 2 lựa chọn, hoặc để quy mô hành chính lớn trở thành gánh nặng nếu không đổi mới kịp thời, hoặc biến nó thành lợi thế cạnh tranh nếu quản lý nhà nước được cơ cấu, hiện đại hóa và điều hành quyết liệt.

Con số tăng trưởng 10,09% trong 7 tháng đầu năm 2025 là tín hiệu lạc quan; việc biến những tín hiệu ban đầu đó thành nền tảng cho tăng trưởng bền vững phụ thuộc vào chất lượng cải cách thể chế, hiệu quả quản lý và khả năng huy động nguồn lực cho đầu tư kết cấu hạ tầng, phát triển công nghiệp công nghệ cao và du lịch chất lượng cao.

Thời gian từ nay đến cuối năm 2025 là lúc để hành động quyết liệt, đồng bộ và minh bạch. Đó là cách duy nhất để tỉnh chuyển mình thực sự.

Quang Nam