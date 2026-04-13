Phú Thọ đứng thứ 2 toàn quốc về số lượng, chất lượng giải tại sân chơi Trạng nguyên Tiếng Việt trên Internet cấp Quốc gia

Hội thi Đình Trạng Nguyên Tiếng Việt trên Internet cấp quốc gia năm học 2025–2026 được tổ chức tại Hà Nội với sự tham gia của nhiều học sinh đến từ các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Tham dự hội thi, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ có 45 thí sinh dự thi. Kết quả, 100% thí sinh đều đạt giải, đoàn Phú Thọ xếp thứ hai toàn quốc về số lượng và chất lượng giải thưởng.

Cụ thể, đoàn Phú Thọ giành được 1 giải Thám Hoa, 1 giải Hoàng Giáp, 6 giải Nhất, 7 giải Nhì, 19 giải Ba và 11 giải Khuyến khích. Em Nguyễn Tuấn Khanh, học sinh lớp 4, Trường TH&THCS Hợp Hòa (xã Tam Dương) đạt giải Thám Hoa; em Hà Gia Hân, học sinh lớp 4, Trường Tiểu học Hòa Bình (phường Thanh Miếu) đạt giải Hoàng Giáp.

6 học sinh đạt giải Nhất là: Phùng Gia Bảo, học sinh lớp 4, Trường Tiểu học Đồng Tâm (phường Vĩnh Yên); Hán Linh Đan, học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Cổ Tiết (xã Vạn Xuân); Đặng Vũ Quyên, học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Minh Nông (phường Việt Trì); Nguyễn Ngọc Khánh, học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Chính Nghĩa (phường Thanh Miếu); Nguyễn Tiến Lợi, học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Xuân Huy (xã Xuân Lũng); Ngô Linh Chi, học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Supe (xã Lâm Thao).

Hội thi Đình Trạng Nguyên Tiếng Việt trên Internet giúp học sinh gìn giữ bản sắc văn hóa, lan tỏa vẻ đẹp của Tiếng Việt, thêm yêu tiếng mẹ đẻ, phát huy những giá trị tốt đẹp mà ông cha để lại qua từng con chữ và giúp ôn luyện kiến thức cơ bản. Đồng thời, hội thi góp phần giúp học sinh nâng cao kiến thức Tiếng Việt; có cơ hội giao lưu văn hóa giữa các tỉnh, thành phố trong cả nước; phát triển tư duy ngôn ngữ, mở rộng vốn hiểu biết và văn hóa, lịch sử, truyền thống cho học sinh tiểu học.

Kết quả đạt được tại hội thi tiếp tục khẳng định chất lượng giáo dục của tỉnh Phú Thọ, đặc biệt trong việc bồi dưỡng năng lực tiếng Việt cho học sinh tiểu học.

Hải Yến