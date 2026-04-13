Giáo dục
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Phú Thọ đứng thứ 2 toàn quốc về số lượng, chất lượng giải tại sân chơi Trạng nguyên Tiếng Việt trên Internet cấp Quốc gia

Hội thi Đình Trạng Nguyên Tiếng Việt trên Internet cấp quốc gia năm học 2025–2026 được tổ chức tại Hà Nội với sự tham gia của nhiều học sinh đến từ các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Em Nguyễn Tuấn Khanh (đứng thứ 2 bên trái), học sinh lớp 4, Trường TH&THCS Hợp Hòa (xã Tam Dương) đạt giải Thám Hoa.

Tham dự hội thi, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ có 45 thí sinh dự thi. Kết quả, 100% thí sinh đều đạt giải, đoàn Phú Thọ xếp thứ hai toàn quốc về số lượng và chất lượng giải thưởng.

Em Hà Gia Hân (bên trái), học sinh lớp 4, Trường Tiểu học Hòa Bình, phường Thanh Miếu đạt giải Hoàng Giáp.

Cụ thể, đoàn Phú Thọ giành được 1 giải Thám Hoa, 1 giải Hoàng Giáp, 6 giải Nhất, 7 giải Nhì, 19 giải Ba và 11 giải Khuyến khích. Em Nguyễn Tuấn Khanh, học sinh lớp 4, Trường TH&THCS Hợp Hòa (xã Tam Dương) đạt giải Thám Hoa; em Hà Gia Hân, học sinh lớp 4, Trường Tiểu học Hòa Bình (phường Thanh Miếu) đạt giải Hoàng Giáp.

6 học sinh đạt giải Nhất là: Phùng Gia Bảo, học sinh lớp 4, Trường Tiểu học Đồng Tâm (phường Vĩnh Yên); Hán Linh Đan, học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Cổ Tiết (xã Vạn Xuân); Đặng Vũ Quyên, học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Minh Nông (phường Việt Trì); Nguyễn Ngọc Khánh, học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Chính Nghĩa (phường Thanh Miếu); Nguyễn Tiến Lợi, học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Xuân Huy (xã Xuân Lũng); Ngô Linh Chi, học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Supe (xã Lâm Thao).

Hội thi Đình Trạng Nguyên Tiếng Việt trên Internet giúp học sinh gìn giữ bản sắc văn hóa, lan tỏa vẻ đẹp của Tiếng Việt, thêm yêu tiếng mẹ đẻ, phát huy những giá trị tốt đẹp mà ông cha để lại qua từng con chữ và giúp ôn luyện kiến thức cơ bản. Đồng thời, hội thi góp phần giúp học sinh nâng cao kiến thức Tiếng Việt; có cơ hội giao lưu văn hóa giữa các tỉnh, thành phố trong cả nước; phát triển tư duy ngôn ngữ, mở rộng vốn hiểu biết và văn hóa, lịch sử, truyền thống cho học sinh tiểu học.

Kết quả đạt được tại hội thi tiếp tục khẳng định chất lượng giáo dục của tỉnh Phú Thọ, đặc biệt trong việc bồi dưỡng năng lực tiếng Việt cho học sinh tiểu học.

Hải Yến


 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Trạng nguyên Tiếng Việt trường Tiểu học Internet THCS Quốc gia Đạt giải Chất lượng Hội thi tỉnh Phú Thọ Toàn quốc
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Chuẩn bị tâm lý vững vàng trước kỳ thi

2026-04-12 14:59:00

baophutho.vn Thời điểm này, hơn 62.000 học sinh lớp 9 trên địa bàn tỉnh đang bước vào giai đoạn “nước rút” chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long