Phú Thọ mong muốn mở rộng hợp tác toàn diện với các địa phương Trung Quốc

Ngày 9/6, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, Đoàn đại biểu cấp cao Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc do đồng chí Hàm Huy - Phó Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc làm Trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc tại tỉnh Phú Thọ và khảo sát tại Khu công nghiệp Phú Hà.

Phó Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Hàm Huy trao đổi với Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương về định hướng mở rộng hợp tác toàn diện giữa các địa phương hai nước.

Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí: Hà Vĩ - Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam; Hoàng Công Thủy - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các chuyên gia kinh tế, ngoại giao, truyền thông và các doanh nghiệp tiêu biểu của Trung Quốc.

Tiếp và làm việc với đoàn về phía tỉnh Phú Thọ có các đồng chí: Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lương Đức Minh - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Đinh Công Thực - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; đồng chí Quách Tất Liêm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo một số sở, ngành.

Toàn cảnh buổi tiếp và làm việc của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Thọ với Đoàn đại biểu cấp cao Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương nhiệt liệt chào mừng đồng chí Hàm Huy cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc. Đồng chí khẳng định chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục phát triển tốt đẹp, tạo xung lực quan trọng thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa tỉnh Phú Thọ với các địa phương, đối tác và doanh nghiệp Trung Quốc.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương phát biểu tại buổi làm việc.

Giới thiệu khái quát về địa phương, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, sau hợp nhất, tỉnh Phú Thọ có diện tích hơn 9.361 km2, dân số trên 4 triệu người và quy mô nền kinh tế đạt trên 412 nghìn tỷ đồng, trở thành một trong những địa phương có tiềm lực kinh tế lớn của cả nước. Phú Thọ có hạ tầng kết nối thuận lợi, nằm trên hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, giao thông kết nối đồng bộ với Thủ đô và các tỉnh phía Bắc, tối ưu cho công nghiệp và logistics.

Bên cạnh lợi thế về kinh tế, Phú Thọ còn là vùng đất cội nguồn của dân tộc Việt Nam với Khu di tích lịch sử Đền Hùng và 5 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh, tạo nền tảng bền vững để phát triển du lịch, giao lưu quốc tế.

Đến nay, Phú Thọ đã thu hút hơn 740 dự án FDI với tổng vốn đăng ký khoảng 14 tỷ USD. Trong đó, các doanh nghiệp Trung Quốc là một trong những nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại địa phương với 180 dự án, tổng vốn đầu tư khoảng 3,57 tỷ USD, tạo việc làm cho hơn 41.000 lao động, đóng góp tích cực vào tăng trưởng và nguồn thu ngân sách.

Đồng chí bày tỏ mong muốn Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc tiếp tục hỗ trợ thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa Phú Thọ và tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc) ngày càng đi vào chiều sâu; kết nối các nhà đầu tư lớn đến tìm hiểu cơ hội hợp tác trên các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, logistics, du lịch, giáo dục; đồng thời tạo điều kiện để các sản phẩm thế mạnh của Phú Thọ tiếp cận sâu rộng hơn thị trường Trung Quốc.

Phó Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Hàm Huy phát biểu tại buổi làm việc.

Bày tỏ niềm vui khi đến thăm Đất Tổ, đồng chí Hàm Huy cho biết, Phú Thọ là địa phương duy nhất ngoài Thủ đô Hà Nội được đoàn lựa chọn trong chương trình công tác lần này. Chuyến thăm nhằm triển khai, cụ thể hóa những nhận thức chung quan trọng đã đạt được giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Thông tin về tình hình phát triển của Trung Quốc, đồng chí Hàm Huy cho biết, Trung Quốc vừa tổ chức thành công các kỳ họp thường niên của Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc và Chính hiệp toàn quốc, đồng thời đang tích cực xây dựng Quy hoạch 5 năm lần thứ XV trên nền tảng vững chắc của Quy hoạch lần thứ XIV.

Đánh giá cao sự phát triển năng động của Phú Thọ, đồng chí Hàm Huy khẳng định Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước. Đồng chí tin tưởng các lợi thế về vị trí địa lý, hạ tầng, nguồn nhân lực và đặc biệt là sự hiện diện của các tập đoàn lớn Trung Quốc tại địa phương chính là những tiềm năng, dư địa quan trọng để hai bên nâng tầm hợp tác trong giai đoạn mới thông qua tăng cường trao đổi đoàn, giao lưu Nhân dân và đào tạo nguồn nhân lực.

Phó Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Hàm Huy cùng đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo tỉnh Phú Thọ và các đại biểu.

Đồng chí cũng cho biết sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ thúc đẩy kết nối giữa các địa phương, doanh nghiệp hai nước, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Trung Quốc tìm hiểu cơ hội đầu tư, hợp tác tại tỉnh Phú Thọ, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc trong giai đoạn mới.

* Trước đó, Đoàn đại biểu cấp cao Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc đã đến thăm và khảo sát dây chuyền sản xuất của Công ty TNHH BYD Việt Nam tại Khu công nghiệp Phú Hà; tìm hiểu công tác thu hút đầu tư và phát triển hạ tầng khu công nghiệp của địa phương.

Đồng chí Hàm Huy phát biểu định hướng về xu hướng sản xuất xanh tại buổi làm việc với Công ty TNHH BYD Việt Nam (KCN Phú Hà).

Tại đây, đồng chí Hàm Huy đánh giá cao kết quả sản xuất kinh doanh của BYD Việt Nam, đồng thời ghi nhận những nỗ lực vượt trội của tỉnh Phú Thọ trong việc cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp hoạt động ổn định, lâu dài. Đồng chí Phó Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp Trung Quốc và Việt Nam tiếp tục tăng cường hợp tác sâu rộng trong các lĩnh vực công nghệ cao, sản xuất xanh và phát triển bền vững.

Đây là xu hướng tất yếu khi phát triển công nghiệp gắn liền với bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên và ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm hướng tới tăng trưởng xanh, hài hòa.

Đoàn đại biểu cấp cao Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc khảo sát dây chuyền lắp ráp công nghệ cao tại phân xưởng sản xuất Công ty TNHH BYD Việt Nam.

Tỉnh Phú Thọ khẳng định sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung tháo gỡ khó khăn, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư thông qua các cơ chế thông thoáng, tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp, tập đoàn quốc tế đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững của địa phương.

Đinh Vũ