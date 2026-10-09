Phú Thọ phát hiện, xử lý hơn 2.300 vụ vi phạm thị trường

Trong 9 tháng năm 2026, các cơ quan chức năng đã phát hiện, xử lý 2.302 vụ vi phạm trong hoạt động thương mại, tăng 1.192 vụ so với cùng kỳ năm 2025. Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước đạt hơn 282,2 tỷ đồng.

Lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với Phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh) và Công an xã Bình Nguyên kiểm tra đột xuất hoạt động kinh doanh hàng hóa trên địa bàn xã Bình Nguyên.

Theo số liệu tổng hợp của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh (Ban Chỉ đạo 389), trong 9 tháng năm 2026, công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường được tăng cường, tập trung vào các hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng nhập lậu; sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và gian lận thương mại, gian lận thuế.

Trong tổng số vụ vi phạm được phát hiện, xử lý, có 151 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng nhập lậu, tăng 82 vụ so với cùng kỳ năm trước; 135 vụ hàng giả, hàng nhái, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, tăng 109 vụ. Đáng chú ý, nhóm hành vi gian lận thương mại, gian lận thuế chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số vụ vi phạm được phát hiện, xử lý với 2.016 vụ, tăng 1.001 vụ so với cùng kỳ năm 2025.

Đội Quản lý thị trường số 3 (địa bàn Hạ Hòa, Đoan Hùng, Thanh Ba) tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường.

Cùng với công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính, hoạt động đấu tranh, xử lý hình sự được triển khai đối với các vụ việc có dấu hiệu tội phạm. Trong 9 tháng, các cơ quan chức năng đã khởi tố 84 vụ, 158 bị can, tăng 53 vụ và 119 bị can so với cùng kỳ năm 2025. Kết quả này thể hiện sự quyết liệt trong xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật, góp phần nâng cao tính răn đe, phòng ngừa vi phạm trong hoạt động thương mại.

Từ nay đến cuối năm 2026, dự báo hoạt động lưu thông, phân phối hàng hóa sẽ sôi động hơn khi nhu cầu mua sắm, tiêu dùng tăng dần, nhất là đối với các mặt hàng thiết yếu, thực phẩm, bánh kẹo, đồ uống, quần áo, hàng điện tử và các sản phẩm phục vụ dịp lễ, Tết. Cùng với đó, hoạt động kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội tiếp tục đặt ra yêu cầu cao đối với công tác quản lý, kiểm tra, giám sát thị trường.

Vì vậy, lực lượng Quản lý thị trường tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng nắm chắc diễn biến cung cầu, giá cả hàng hóa; kịp thời nhận diện phương thức, thủ đoạn vi phạm mới để xây dựng phương án kiểm tra phù hợp. Việc kiểm soát thị trường không chỉ nhằm phát hiện, xử lý vi phạm mà còn góp phần bảo đảm nguồn cung hàng hóa, ngăn chặn tình trạng lợi dụng nhu cầu mua sắm tăng cao để trục lợi, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Lệ Oanh