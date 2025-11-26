Phú Thọ tăng cường các hoạt động trợ giúp xã hội và bảo trợ trẻ em

Vừa qua, tại Trung tâm công tác xã hội Vĩnh Phúc, Sở Y tế đã tổ chức hội nghị các cơ sở trợ giúp xã hội và quỹ bảo trợ trẻ em để đánh giá kết quả công tác những tháng đầu năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tiếp theo.

Tại hội nghị, các cơ sở trợ giúp xã hội và quỹ bảo trợ trẻ em trên địa bàn tỉnh báo cáo kết quả hoạt động của đơn vị trong 6 tháng đầu năm và kiến nghị, đề xuất một số nội dung cần tiếp tục triển khai các nhiệm vụ được giao sau hợp nhất tỉnh.

Lãnh đạo Sở Y tế phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Trong đó, đề nghị ban hành quy chế hoạt động, hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; quan tâm đầu tư kinh phí để tu bổ, sửa chữa, bảo trì các công trình, trang thiết bị cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ trợ giúp xã hội và bảo trợ trẻ em; nghiên cứu ban hành chính sách tiếp tục mở rộng tiếp nhận đối tượng trợ giúp xã hội.

Công tác phối hợp giữa các cơ sở trợ giúp xã hội và quỹ bảo trợ trẻ em với chính quyền các địa phương khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đánh giá tác động của các nghị quyết đặc thù về trợ giúp xã hội và bảo trợ trẻ em sau khi các nghị quyết hết hiệu lực để rà soát, đề nghị cơ quan có thẩm quyền ban hành nghị quyết mới về trợ giúp xã hội và bảo trợ trẻ em thống nhất trong toàn tỉnh sau hợp nhất.

Tổng hợp của Sở Y tế cho thấy, hiện nay trên địa bàn tỉnh có hơn 143.000 đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng tại cộng đồng; gần 560.000 người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên, chiếm 14,25% dân số toàn tỉnh, trong đó có trên 50.000 người cao tuổi đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo Luật Người cao tuổi.

Toàn tỉnh có hơn 910.000 trẻ em, chiếm 24% dân số, trong đó có hơn 10.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Trên địa bàn tỉnh hiện có 4 cơ sở trợ giúp xã hội, đang tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng cho gần 800 người cao tuổi không nơi nương tựa; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; người khuyết tật.

Ngọc Anh