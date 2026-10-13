Phú Thọ tăng cường công khai, minh bạch giá vật liệu xây dựng

Trước diễn biến giá nhiều loại vật liệu xây dựng (VLXD) tăng cao, ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí đầu tư và tiến độ thi công các công trình, Sở Xây dựng đã chủ động theo dõi thị trường, tăng cường khảo sát, thu thập thông tin và cập nhật công bố giá VLXD. Qua đó, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch trong quản lý chi phí xây dựng, tạo cơ sở tham khảo cho chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị liên quan.

Hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh đáp ứng nhu cầu xây dựng của người dân và doanh nghiệp.

Xác định công bố giá VLXD là nhiệm vụ quan trọng trong công tác quản lý nhà nước về xây dựng, Sở Xây dựng thường xuyên theo dõi, tiếp nhận thông tin về giá các loại vật liệu phổ biến trên địa bàn; đồng thời rà soát, đánh giá và kiểm tra khi cần thiết để kịp thời cập nhật, công bố giá phù hợp với diễn biến thị trường.

Nguồn thông tin phục vụ công bố giá được tổng hợp từ báo giá của các đơn vị sản xuất, kinh doanh VLXD trong và ngoài tỉnh đăng ký công bố; thông tin do các cơ sở kinh doanh trên địa bàn cung cấp và kết quả khảo sát giá tại các địa phương. Trên cơ sở đó, cơ quan chuyên môn tiến hành đối chiếu, đánh giá nhằm bảo đảm thông tin công bố có tính tham khảo, phục vụ công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định.

Từ đầu năm đến nay, giá nhiên liệu, nguyên liệu đầu vào và chi phí vận chuyển có nhiều biến động. Cụ thể, giá xi măng tăng khoảng 3-5%; thép xây dựng tăng 4-5%; cát xây dựng tăng 7-12%; đá xây dựng tăng bình quân 25-40%, tùy từng mỏ. Giá gạch đất sét nung tăng khoảng 10-15%, gạch bê tông xi măng tăng khoảng 10%, gạch ốp lát tăng 2-4%. Đáng chú ý, một số vật liệu phục vụ xây dựng và hoàn thiện công trình có mức tăng cao hơn. Giá nhựa đường 60/70 tăng khoảng 30-35%; dây cáp điện tăng 25-32%; các loại ống nước HDPE, PVC tăng 12-15%...

Trước những biến động của thị trường, công tác công bố giá được duy trì với tần suất định kỳ hằng tháng, nhằm bảo đảm thông tin kịp thời, sát với diễn biến thực tế. Các thông báo công bố giá không chỉ cung cấp mức giá tham khảo mà còn kèm theo thông tin về chủng loại, tiêu chuẩn chất lượng, quy cách, xuất xứ, cơ sở sản xuất và địa điểm cung ứng. Đây là cơ sở để chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, nhà thầu và các tổ chức, cá nhân liên quan tham khảo, lựa chọn vật liệu phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện cung ứng và đặc thù của từng công trình.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thu thập thông tin phục vụ công bố giá VLXD vẫn còn một số khó khăn. Hiện nguồn thông tin chủ yếu dựa trên báo giá của các nhà sản xuất, đơn vị cung ứng và kết quả khảo sát thực tế; trong khi quy trình, mạng lưới thu thập thông tin ổn định chưa được hình thành đầy đủ. Việc kiểm tra, theo dõi và đối chiếu giá đã công bố với diễn biến thị trường còn gặp khó khăn do hạn chế về nhân lực, thời gian và kinh phí thực hiện, nhất là tại địa bàn rộng, có địa hình miền núi.

Hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng tại Nhà máy Prime Tiền Phong (xã Bình Nguyên) góp phần bổ sung nguồn cung cho thị trường.

Do đó, giá công bố có thời điểm chưa theo kịp diễn biến thị trường, đặc biệt khi giá vật liệu thay đổi nhanh theo tuần hoặc chịu tác động đột biến từ chi phí đầu vào. Thực tế này đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng khảo sát, tăng cường phối hợp với các địa phương, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng nhằm bổ sung nguồn thông tin đa dạng, kịp thời và có độ tin cậy cao.

Theo Phó Giám đốc Sở Xây dựng Phan Văn Sỹ, để bảo đảm việc xác định chi phí xây dựng sát thực tế, Sở Xây dựng đề nghị các chủ thể tham gia lập, thẩm định dự toán chủ động tổ chức khảo sát khi phát hiện chênh lệch giữa giá thị trường và giá công bố; đồng thời thu thập, tổng hợp, phân tích, đánh giá các nguồn thông tin để xác định giá vật liệu phù hợp theo quy định đối với những loại vật liệu chưa có trong công bố giá hoặc có chủng loại, tiêu chuẩn chất lượng, khả năng cung ứng và điều kiện vận chuyển khác với yêu cầu của công trình. Các thông tin về giá cần được gửi về Sở Xây dựng để tổng hợp, xem xét bổ sung vào công bố giá theo quy định.

Cùng với trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị sản xuất, kinh doanh VLXD cần chủ động cung cấp thông tin giá và sản lượng cung ứng trung thực, kịp thời; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về giá, kê khai và niêm yết giá theo quy định. Sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, chủ đầu tư và nhà thầu sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thị trường, hạn chế tình trạng thông tin giá thiếu đồng bộ, tạo cơ sở cho việc kiểm soát chi phí xây dựng.

Tăng cường công khai, minh bạch giá VLXD không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước mà còn giúp các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng chủ động hơn trong lập kế hoạch vốn, tổ chức thi công và kiểm soát chi phí. Việc tiếp tục nâng cao chất lượng thu thập thông tin, cập nhật công bố giá sát thực tế và tăng cường phối hợp giữa các bên là giải pháp quan trọng, góp phần bảo đảm hiệu quả đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Lệ Oanh