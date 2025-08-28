Phú Thọ thành công rực rỡ tại Giải bơi - lặn vô địch các câu lạc bộ quốc gia

Đội tuyển bơi - lặn tỉnh Phú Thọ đã có những tiến bộ vượt bậc ở Giải bơi - lặn vô địch các câu lạc bộ quốc gia năm 2025 khi đứng Nhất toàn đoàn ở môn lặn và đứng thứ 4 toàn đoàn môn bơi. Trong đó, VĐV Nguyễn Hoàng Linh, môn bơi ghi dấu ấn đậm nét khi mang về 13 HCV và 2 HCB trong tổng số 15 nội dung đăng ký thi đấu.

HLV Phạm Văn Tưởng (áo xanh) đại diện Đội tuyển bơi - lặn Phú Thọ nhận giải Nhất toàn đoàn ở nhóm môn lặn.

Tại Giải vô địch bơi - lặn vô địch các câu lạc bộ quốc gia vừa diễn ra tại thành phố Hải Phòng, đội tuyển bơi - lặn tỉnh Phú Thọ đã có một mùa giải tiến bộ vượt bậc. Ở nội dung lặn, Phú Thọ dẫn đầu toàn đoàn khi giành 10 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ, xếp trên đoàn đứng thứ 2 là Thanh Hóa 1 HCV. Trong đó, những VĐV giành HCV là: Triệu Ánh Nguyệt (4 HCV nhóm tuổi từ 13 trở xuống), Trịnh Tiến Đạt (4 HCV nhóm tuổi 14-15 nam), Nguyễn Kiều Oanh (2 HCV nhóm tuổi 16-18 nữ).

“Tiểu tiên cá” của bơi Phú Thọ Nguyễn Hoàng Linh khi bước sang tuổi 13 đang tiếp tục thể hiện không có đối thủ trong nhóm tuổi của mình ở các giải trong nước.

Trong khi đó, ở các nhóm nội dung bơi, VĐV Nguyễn Hoàng Linh tiếp tục cho thấy đẳng cấp không có đối thủ khi trong 15 nội dung em đăng ký thi đấu tại giải năm nay ở nhóm tuổi 12-13 đã mang về tới 13 HCV, 2 HCB. Trong đó, 13 HCV bao gồm toàn bộ các nội dung của bơi tự do, bơi hỗn hợp, bơi bướm và bơi ngửa của giải, cùng với đó là 1 HCV 200m ếch. 2 HCB còn lại của Hoàng Linh đến ở các nội dung 50m và 100m ếch. Trong số những tấm huy chương của Hoàng Linh ở giải năm nay, bất ngờ nhất là HCV ở nội dung 200m ếch - một kiểu bơi vốn được coi là “thế yếu” của kình ngư tiềm năng nhất Phú Thọ.

Kình ngư Phạm Vũ Kim Oanh (áo đen) là một phát hiện mới tiềm năng của bơi Phú Thọ sau Nguyễn Hoàng Linh.

Ngoài ra, năm nay bơi Phú Thọ còn có thêm một phát hiện, đó là VĐV Phạm Vũ Kim Oanh ở nhóm tuổi dưới 11. Em đã giành được 3 HCV ở các nội dung 50m bướm, 50m tự do và 100m tự do. VĐV tỏ ra đầy tiềm năng và có thể sẽ tiếp bước đàn chị Hoàng Linh trở thành niềm hy vọng tiếp theo của bơi Phú Thọ.

Với những thành tích này, sau 5 ngày thi đấu, ở nhóm môn bơi, Phú Thọ giành được 16 HCV, 6 HCB và 7 HCĐ để đứng thứ Tư toàn đoàn. Con số này chỉ kém 3 HCV so với 2 đoàn dẫn đầu là Thanh Hóa và Hà Nội. Phú Thọ có bằng số HCV với chủ nhà Hải Phòng (đứng thứ 3) nhưng ít hơn số HCB và HCĐ.

Những thành tích vượt trội ở cả nhóm môn bơi và lặn cho thấy sự phát triển mạnh mẽ và đầu tư đúng hướng của Trung tâm Đào tạo và Huấn luyện thể dục thể thao tỉnh thời gian qua đối với các môn thể thao dưới nước. Thời gian tới, các VĐV Phú Thọ sẽ có thêm sự tự tin để cạnh tranh ở các giải đấu cấp quốc gia, thậm chí là quốc tế.

Huy Trần