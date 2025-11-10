Quốc phòng - An ninh
Phú Thọ: Xử lý 14 trường hợp xuất nhập cảnh trái phép

Thời gian qua, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện và xử lý 14 trường hợp công dân có hành vi “Qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất nhập cảnh”.

Qua rà soát, trong năm 2025, trên địa bàn tỉnh có 146 trường hợp công dân Việt Nam bị lực lượng chức năng nước ngoài trao trả, hầu hết do lao động bất hợp pháp. Các đối tượng lợi dụng nhu cầu tìm việc làm, thu nhập cao của người dân, nhất là ở khu vực nông thôn, bằng các chiêu trò: Hứa “Việc nhẹ, lương cao”, “Xuất cảnh nhanh, không cần thủ tục”, “Đi du lịch rồi ở lại làm việc”... nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hoặc tổ chức đưa người vượt biên trái phép sang Trung Quốc, Campuchia, Thái Lan, Myanmar... Khi bị phát hiện hoặc gặp rủi ro, người lao động thường rơi vào hoàn cảnh khó khăn, bị cưỡng bức lao động, không được pháp luật bảo vệ, thậm chí bị trục xuất và cấm nhập cảnh.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh trao trả 2 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Theo pháp luật Việt Nam, mọi hoạt động xuất nhập cảnh, cư trú, lao động tại nước ngoài phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Người tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 349 Bộ luật Hình sự với mức phạt tù từ 2-15 năm. Công dân xuất cảnh trái phép còn bị xử phạt hành chính từ 3- 25 triệu đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng hộ chiếu trong thời gian nhất định. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân chỉ liên hệ doanh nghiệp được cấp phép, tuyệt đối không tin lời mời gọi không rõ ràng, và kịp thời thông báo các trường hợp nghi vấn để bảo vệ bản thân, gia đình và góp phần giữ vững ANTT, ngăn chặn tội phạm xuyên quốc gia, xây dựng hình ảnh Việt Nam hội nhập, văn minh và thượng tôn pháp luật.

