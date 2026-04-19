Phường Nông Trang dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 19/4 (tức mùng 3/3 âm lịch), tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, đoàn đại biểu Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nông Trang trang trọng tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

Đoàn đại biểu phường Nông Trang hành lễ trước Điện Kính Thiên.

Trong không khí linh thiêng, đoàn đại biểu phường Nông Trang thành kính dâng hương, hoa, bày tỏ lòng biết ơn công lao của các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã khai mở bờ cõi, đặt nền móng cho lịch sử dân tộc.

Đại diện lãnh đạo phường đọc lời tri ân công đức các Vua Hùng.

Trước anh linh Tổ tiên, Đảng bộ và Nhân dân địa phương nguyện một lòng gìn giữ, phát huy truyền thống Tiên Rồng; tiếp nối tinh thần yêu nước, đoàn kết, cần cù, sáng tạo mà cha ông đã dày công vun đắp qua các thời kỳ lịch sử.

Các đồng chí lãnh đạo phường thành kính dâng hương, hoa tri ân công đức các Vua Hùng tại Đền Thượng.

Báo công trước các Vua Hùng, đại diện lãnh đạo phường Nông Trang nhấn mạnh: Năm 2025 và quý I/2026, phường đã đạt những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế đô thị tiếp tục duy trì đà tăng trưởng; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trọng điểm được giữ vững. Đặc biệt, phường đã huy động hiệu quả các nguồn lực để đầu tư nâng cấp hạ tầng đô thị theo hướng đồng bộ, văn minh. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng được cải thiện.

Những thành tựu này là minh chứng cho sự đồng thuận giữa ý Đảng - lòng dân, khẳng định trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân Nông Trang trong việc xây dựng thành phố lễ hội ngày càng giàu đẹp.

Các đồng chí lãnh đạo phường thành kính dâng hương, tri ân công đức các Vua Hùng.

Trước Điện Kính Thiên, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Nông Trang nguyện tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026, xây dựng phường phát triển ổn định, bền vững, xứng đáng là đơn vị đi đầu trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa và đô thị văn minh của tỉnh.

Đinh Vũ