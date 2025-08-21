Phường Thanh Miếu chuẩn bị chu đáo đón năm học mới

Chỉ còn ít ngày nữa, năm học mới 2025 - 2026 sẽ chính thức bắt đầu. Thời điểm này, các trường học trên địa bàn phường Thanh Miếu không khí chuẩn bị cho năm học mới diễn ra khẩn trương. Từ cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên đến công tác tuyển sinh, vệ sinh trường lớp - tất cả đều đang được hoàn tất, sẵn sàng đón năm học mới.

Lãnh đạo phường Thanh Miếu kiểm tra công tác chuẩn bị năm học mới tại Trường Tiểu học Thanh Miếu.

Đến Trường Mầm non Bến Gót những ngày này, chúng tôi thấy được không khí chuẩn bị năm học mới khẩn trương của các cô giáo. Mặc dù điểm trường nằm ở khu vực còn nhiều khó khăn của phường, nhưng năm học 2025-2026, tỷ lệ huy động trẻ đến lớp mẫu giáo của nhà trường đã đạt 100% so với kế hoạch.

Chuẩn bị cho năm học này, Trường Mầm non Bến Gót đã được đầu tư hơn 9 tỷ đồng để xây mới công trình nhà điều hành với các phòng chức năng; bếp ăn bán trú; cải tạo, sửa chữa 2 phòng học và một số công trình phụ trợ phục vụ cho cho công tác chăm sóc và giáo dục trẻ trong năm học mới.

Cô giáo Vũ Thị Ngọc Ánh - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Được sự quan tâm của các cấp, ngành và địa phương đã đầu tư xây mới nhiều hạng mục công trình và đã bàn giao vào cuối tháng 6 để chuẩn bị cho năm học mới. Thời gian này, cùng với việc chỉnh trang khuôn viên, khu vực các lớp học đảm bảo môi trường xanh - sạch - đẹp, các cô giáo còn mua sắm vật dụng, nguyên liệu để làm đồ chơi và trang trí sân chơi ngoài trời, góc học tập phù hợp với từng lứa tuổi nhằm khơi gợi niềm đam mê học tập, rèn luyện tư duy cho trẻ.

Nhờ được đầu tư đầy đủ về cơ sở vật chất, Trường Mầm non Bến Gót, phường Thanh Miếu có điều kiện nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.

Trong không khí rộn ràng, vui tươi chuẩn bị chu đáo chào đón năm học mới, cô và trò Trường Tiểu học Thanh Miếu như được tiếp thêm động lực, nguồn cổ vũ mạnh mẽ trong công tác giảng dạy, học tập. Năm học 2025-2026, nhà trường có 26 lớp với 850 học sinh.

Cô giáo Hoàng Thúy Liễu - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thanh Miếu cho biết: Để chuẩn bị công tác đón học sinh nhập học, trường đã rà soát, sửa chữa, bổ sung trang thiết bị dạy học, cơ sở vật chất, vệ sinh sạch sẽ các phòng học, chỉnh trang khuôn viên trường lớp khang trang, giúp các em có một môi trường học tập tốt.

Nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi ngay từ ngày tựu trường, các nhà trường đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để học sinh các lớp đầu cấp được làm quen với thầy cô, bạn bè, môi trường học tập mới; phổ biến những nội quy, quy định của trường, lớp; làm quen với những môn học mới.

Năm học 2025-2026, phường Thanh Miếu có 24 trường học, trong đó có 20 trường công lập, 4 trường tư thục và 3 lớp mầm non độc lập tư thục với hơn 740 cán bộ, giáo viên nhân viên, trên 10.000 học sinh.

Để chuẩn bị cho năm học 2025-2026, các trường đã chủ động báo cáo, tham mưu UBND phường tăng cường cơ sở vật chất, huy động nguồn lực xã hội hóa để triển khai nhiệm vụ năm học và khai giảng năm học mới. Công tác vệ sinh, tu sửa quang cảnh được thực hiện, đảm bảo các điều kiện về an toàn và môi trường xanh - sạch - đẹp đón học sinh vào năm học mới.

Các trường mầm non trên địa bàn phường Thanh Miếu đang tích cực trang trí sân chơi, khuôn viên trường học chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới.

Bà Trần Thị Bích Lan – Trưởng phòng Văn hóa và xã hội phường Thanh Miếu cho biết: Chúng tôi đã tham mưu UBND phường văn bản chỉ đạo các trường học rà soát quy mô trường lớp, đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học... để bổ sung, nâng cấp. UBND phường đã tổ chức kiểm tra, khảo sát thực tế tại tất cả các trường học, kịp thời nắm bắt khó khăn, đề xuất phương án đầu tư, hỗ trợ... Đồng thời, các trường chủ động ký hợp đồng giáo viên, phân công giảng dạy phù hợp để thực hiện tốt kế hoạch giáo dục trong năm học mới; tiếp tục quan tâm công tác bồi dưỡng, đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá học sinh.

Với sự chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, các điều kiện phục vụ dạy và học cho năm học mới, các trường học, giáo viên và học sinh phường Thanh Miếu sẵn sàng tâm thế bước vào năm học mới, hứa hẹn gặt hái nhiều thành công.

Mộc Lâm