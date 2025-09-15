Premier League: Liverpool trở lại ngôi đầu, Man City đánh bại M.U

Chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Burnley giúp Liverpool trở lại ngôi đầu Premier League, trong khi Man City đánh bại M.U ở trận cầu tâm điểm vòng 4.

Manchester City thắng thuyết phục trước M.U. (Nguồn: Getty Images)

Liverpool đã trải qua hơn 90 phút đầy khó khăn tại Turf Moor mới có thể giành được chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Burnley ở vòng 4 Premier League mùa giải 2025-26.

Mohamed Salah là người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, nhưng người hùng của The Kop là Jeremie Frimpong – cầu thủ được tung vào sân ở những phút cuối.

Jeremie Frimpong thực hiện quả tạt ở phút 90+3 khiến hậu vệ Hannibal Mejbri lóng ngóng chặn bóng bằng tay trong vòng cấm, mang về quả phạt đền cho đội khách.

Trên chấm 11, tiền đạo Mohamed Salah không bỏ lỡ cơ hội đánh bại thủ thành Martin Dúbravka để mang chiến thắng về cho The Kop.

Kết quả này giúp đoàn quân của Huấn luyện viên Arne Slot duy trì mạch toàn thắng kể từ đầu giải, giành 12 điểm để đòi lại đầu từ Arsenal với ba điểm nhiều hơn.

Ở loạt trận diễn ra trước đó, Arsenal đã có chiến thắng 3-0 trong cuộc đón tiếp Nottingham Forest trên sân nhà Emirates nhờ các pha lập công của Martín Zubimendi (cú đúp) và Viktor Gyökeres.

Liverpool là đội duy nhất toàn thắng 4 lượt trận đầu mùa Premier League 2025-26.

Cùng với Arsenal, hai đội bóng cũng đang có được 9 điểm sau bốn vòng đấu là Tottenham và AFC Bournemouth.

Ở vòng 4, Tottenham có chiến thắng thuyết phục 3-0 ngay trên sân của West Ham United. Pape Matar Sarr, Lucas Bergvall và Micky van de Ven là những người đã ghi bàn cho Spurs.

Trong khi đó, Antoine Semenyo tỏa sáng với 1 kiến tạo và 1 bàn thắng để giúp AFC Bournemouth đánh bại Brighton 2-1, qua đó duy trì top 4 sau vòng bốn vòng đấu.

Cũng ở vòng đấu này, Chelsea lại đánh rơi chiến thắng đầu đáng tiếc khi để cho Brentford có bàn gỡ hòa 2-2 trong thời gian đá bù giờ. Chỉ giành được kết quả hòa, The Blues tụt xuống vị trí thứ 5 với 8 điểm.

Manchester City vùi dập Quỷ đỏ

Còn ở trận cầu tâm điểm vòng 4, Manchester City đã có chiến thắng tưng bừng 3-0 trong cuộc chạm trán Manchester United ở trận derby Manchester lần thứ 197 trong lịch sử.

Phil Foden phá vỡ thế cân thăng bằng về mặt tỷ số bằng pha đánh đầu hạ gục thủ thành Altay Bayındır ở phút 18 sau đường kiến tạo của Jérémy Doku.

Bị dẫn trước, Manchester United tràn lên tấn công đầy mạnh mẽ nhằm tìm kiếm bàn gỡ nhưng không thể tạo ra khác biệt mà còn phải nhận thêm 2 bàn thua trong hiệp 2.

Erling Haaland tỏa sáng với cú đúp bàn thắng.

Phút 53, Doku chuyền bóng để Erling Haaland thoát xuống, tì đè loại bỏ Shaw rồi bấm bóng tinh tế hạ Bayindir để nâng tỷ số lên 2-0.

Đến phút 68, Erling Haaland lại điền tên mình lên bảng điện tử với bàn thắng thứ 2 ở trận này sau đường chuyền của Silva, qua đó ấn định chiến thắng 3-0 cho đội chủ nhà.

Với cú đúp này, tiền đạo người Na Uy đã nâng tổng số bàn thắng mà anh có được trong 6 lần đối đầu Quỷ đỏ ở giải Ngoại hạng Anh lên con số 8.

Chứng kiến những gì diễn ra, Huấn luyện viên Pep Guardiola không ngớt lời khen ngợi dành cho màn trình diễn ấn tượng của Phil Foden và Erling Haaland.

"Foden thi đấu quá hay. Cậu ấy là người thích lao vào vòng cấm," Pep Guardiola phát biểu sau trận đấu. "Trong mùa giải vô địch Ngoại hạng Anh gần nhất của chúng tôi, cậu ấy là cầu thủ xuất sắc nhất giải. Chúng tôi cần cậu ấy trong nhiều trận đấu."

"Haaland đã chơi với phong độ tuyệt vời từ đầu mùa. Mùa giải này cậu ấy còn thi đấu xuất sắc hơn bao giờ hết. Haaland hiện tại còn hay hơn cả thời điểm chúng tôi giành cú ăn ba," vị chiến lược gia người Tây Ban Nha nói. "Cậu ấy thi đấu xông xáo, chúng tôi muốn cậu ấy ghi bàn và hỗ trợ đội bóng ở các tình huống tấn công."

Còn với Manchester City, chiến thắng tưng bừng trước đối thủ cùng thành phố đã giúp họ tìm lại được niềm vui sau hai thất bại liên tiếp, đồng thời vươn lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng với 6 điểm.

Trong khi đó, đoàn quân của Huấn luyện viên Ruben Amorim ngậm ngùi đứng ở vị trí thứ 14 với 4 điểm trong tay và sẽ cần phải thay đổi nhiều nếu muốn giành được kết quả tốt ở mùa này.

