Quân khu 2 kiểm tra công tác huấn luyện tại Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Thống Nhất

Ngày 7/8, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 2 do Đại tá Lê Văn Sơn - Phó Tham mưu trưởng Quân khu làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác huấn luyện tại Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Thống Nhất. Tham gia đoàn có các đồng chí Thủ trưởng các phòng thuộc Bộ Tham mưu Quân khu 2, Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh cùng các cơ quan chức năng.

Đại tá Lê Văn Sơn - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 2 phát biểu tại buổi kiểm tra.

Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra các nội dung: Nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Nghị quyết chuyên đề về công tác huấn luyện, kế hoạch và tổ chức huấn luyện 6 tháng cuối năm 2025, công tác chuẩn bị và bảo đảm vật chất huấn luyện, các văn kiện sẵn sàng chiến đấu, cán bộ huấn luyện, kết quả thực hiện các nội dung, chương trình theo quy định, công tác rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy. Kiểm tra các mặt công tác Đảng, công tác chính trị, công tác giáo dục chính trị, phổ biến, tuyên truyền pháp luật và công tác huấn luyện chuyên ngành hậu cần - Kỹ thuật ...

Đoàn đã kiểm tra toàn diện các mặt công tác đảng, công tác chính trị.

Kết luận buổi kiểm tra, Đại tá Lê Văn Sơn đánh giá, mặc dù đơn vị mới thành lập hơn 1 tháng, chưa có mô hình tiền lệ, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, nhưng với sự đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao của Đảng ủy, chỉ huy và sự đồng lòng của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động, nghiêm túc trong tổ chức thực hiện.

Kiểm tra công tác chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu của đơn vị.

Nhiệm vụ huấn luyện của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Thống Nhất được duy trì nền nếp, từ công tác tập huấn cán bộ đến nhiệm vụ huấn luyện thường xuyên, hoàn thành các nhiệm vụ đột xuất như: huy động lực lượng tham gia phòng, chống cháy rừng tại phường Thống Nhất; chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn tại Nhà máy Chè Phú Đa, xã Minh Đài; huy động lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương sơ tán 192 người dân tổ 14, phường Hòa Bình ra khỏi vùng nguy hiểm tránh bão số 3 vừa qua...

Đại tá Lê Văn Sơn phát biểu kết luận buổi kiểm tra.

Đại tá Lê Văn Sơn yêu cầu trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế đoàn kiểm tra đã chỉ ra; tăng cường công tác quản lý, điều hành huấn luyện sát thực tiễn chiến đấu, bảo đảm chất lượng, hiệu quả cao, sẵn sàng thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, cần quan tâm công tác nắm, dự báo tình hình địa bàn, kịp thời tham mưu Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh và Bộ Tư lệnh Quân khu 2 những biện pháp xử lý sớm, không để bị động, bất ngờ.

Đại tá Lê Văn Sơn nhấn mạnh, là địa bàn thường xuyên bị ảnh hưởng nặng nề trong mùa mưa bão, do vậy, đơn vị cần tiếp tục xây dựng kế hoạch cụ thể và luyện tập thành thạo các phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân.

Mạnh Hùng