Quan tâm đầu tư hạ tầng du lịch

Xác định du lịch là ngành kinh tế có tính lan tỏa cao, tỉnh Phú Thọ tập trung huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại. Hạ tầng từng bước được hoàn thiện không chỉ nâng cao chất lượng điểm đến mà còn mở rộng không gian phát triển, tạo sức hút đầu tư và gia tăng giá trị từ du lịch.

Bản Lác, xã Mai Châu từng bước hoàn thiện hạ tầng, phát triển du lịch cộng đồng.

Với vị trí kết nối Thủ đô Hà Nội, trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây Bắc cùng hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy, Phú Thọ có nhiều lợi thế hình thành các hành lang du lịch liên vùng. Những năm qua, tỉnh chú trọng đầu tư hạ tầng tại các khu, điểm du lịch trọng điểm, từng bước hình thành hệ thống lưu trú, dịch vụ, nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí.

Toàn tỉnh hiện có 1.520 cơ sở lưu trú với hơn 20.000 phòng, 182 khách sạn, trong đó có 9 khách sạn đạt tiêu chuẩn 4-5 sao và 94 doanh nghiệp lữ hành. Giai đoạn 2020-2025, kinh phí ngân sách nhà nước đầu tư cho sự nghiệp du lịch ước trên 129 tỷ đồng.

Cùng với nguồn lực nhà nước, nhiều dự án quy mô lớn được thu hút đầu tư, góp phần tạo diện mạo mới cho các điểm đến. Tại Tam Đảo, Đại Lải, Thanh Thủy, Thanh Lanh, Văn Lang..., các khu nghỉ dưỡng, sân golf, đô thị sinh thái từng bước hình thành, bổ sung những sản phẩm du lịch chất lượng cao.

Tỉnh tập trung nâng cấp Khu du lịch quốc gia Tam Đảo; từng bước hoàn thiện tiêu chí khu du lịch quốc gia đối với Đại Lải - Ngọc Thanh, Tây Thiên - Tam Đảo II và phụ cận. Nhiều dự án tiêu biểu đã đi vào hoạt động, như Flamingo Đại Lải với tổng vốn đăng ký 4.630,46 tỷ đồng, cáp treo Tây Thiên vốn đầu tư 245 tỷ đồng cùng chuỗi dự án của Công ty CP Đầu tư Lạc Hồng tại Tam Đảo I...

Giao thông mở rộng, các tuyến đường kết nối đồi chè Long Cốc - Vườn quốc gia Xuân Sơn, Tân Phú - Xuân Đài; các tuyến kết nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai với Đền Hùng, đầm Ao Châu, đền Mẫu Âu Cơ; cầu Văn Lang, cầu Vĩnh Phú và tuyến cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ... từng bước rút ngắn thời gian di chuyển, tăng khả năng liên kết giữa các điểm đến.

Nhiều sản phẩm, dịch vụ du lịch đã được tích hợp, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ khách du lịch.

Trên nền tảng đó, tỉnh từng bước định hình các không gian du lịch theo lợi thế từng khu vực: Việt Trì là trung tâm du lịch văn hóa cội nguồn; Thanh Thủy phát triển du lịch nghỉ dưỡng khoáng nóng; Xuân Sơn phát triển du lịch sinh thái; Hạ Hòa phát triển du lịch văn hóa, sinh thái; Tam Nông phát triển đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng và thể thao. Từ những điểm đến riêng lẻ, các sản phẩm đang được kết nối thành chuỗi, tạo sức hấp dẫn và khả năng bổ trợ lẫn nhau.

Tại khu vực hồ Hòa Bình, đầu tư hạ tầng giao thông, bến cảng, bãi đỗ xe, điểm dừng nghỉ và đường thủy đang tạo điều kiện khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, cộng đồng. Tuyến đường tỉnh 435 dài 24,8km được nâng cấp với tổng mức đầu tư 756 tỷ đồng, cùng nhiều công trình kết nối các điểm du lịch cộng đồng, di tích, danh thắng, tạo nền tảng hình thành các tuyến du lịch liên hoàn.

Sức hút của khu vực còn được thể hiện qua 49 dự án du lịch với tổng vốn đăng ký hơn 21.460 tỷ đồng trong giai đoạn 2020 - 2025.

Ở Mai Châu, phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo tồn văn hóa dân tộc được xác định là một trong những khâu đột phá. Theo đồng chí Hà Trung Thảo - Chủ tịch UBND xã Mai Châu, nhiệm kỳ 2025-2030, xã xác định phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo tồn giá trị văn hóa dân tộc là khâu đột phá chiến lược; mục tiêu đến năm 2030 xây dựng Mai Châu trở thành khu du lịch sinh thái mang tầm quốc gia.

Địa phương tập trung xây dựng vùng lõi du lịch cộng đồng, cải thiện giao thông đến các bản vùng cao, nâng chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh chuyển đổi số và kết nối hộ dân với doanh nghiệp lữ hành. Trong đó, dự án Noong Luông Retreat quy mô 118ha, tổng vốn 359 tỷ đồng đã góp phần mở rộng không gian nghỉ dưỡng, kết nối nông nghiệp công nghệ cao với dịch vụ du lịch.

Những chuyển động về hạ tầng và đầu tư đang tạo hiệu ứng rõ nét đối với tăng trưởng du lịch. 9 tháng năm 2026, Phú Thọ đón khoảng 13,4 triệu lượt khách, tăng 10,29% so với cùng kỳ; trong đó khoảng 460.000 lượt khách quốc tế. Doanh thu du lịch đạt gần 13.700 tỷ đồng, tăng 11,02%.

Tuy nhiên, yêu cầu phát triển mới cũng đặt ra những vấn đề cần tiếp tục giải quyết. Nghị quyết số 29-NQ/TU ngày 5/6/2026 về phát triển du lịch Phú Thọ giai đoạn 2026-2030 chỉ rõ một số hạn chế về giao thông kết nối, bãi đỗ xe, điểm dừng chân, biển chỉ dẫn, hạ tầng điện, nước, viễn thông; thiếu cơ sở lưu trú cao cấp, dịch vụ vui chơi giải trí và sản phẩm du lịch đặc trưng.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục ưu tiên đầu tư hạ tầng tại các khu vực động lực, khu du lịch quốc gia và điểm đến có tiềm năng; nâng cấp hạ tầng Đền Hùng, Tam Đảo, hồ Hòa Bình; hoàn thiện giao thông liên vùng, bến thuyền, bãi đỗ xe, điểm dừng nghỉ và các công trình thiết yếu phục vụ du khách. Cùng với đó, đẩy mạnh số hóa điểm đến, xây dựng kho dữ liệu và hệ sinh thái du lịch thông minh.

Phú Thọ cũng hướng tới hình thành không gian du lịch liên hoàn theo trục Tam Đảo - Việt Trì - Thanh Thủy - Xuân Sơn - hồ Hòa Bình - Mai Châu, tăng cường kết nối với Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và mạng lưới giao thông vùng.

Cùng với đầu tư công, tỉnh đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút các nhà đầu tư chiến lược phát triển nghỉ dưỡng cao cấp, khách sạn 4-5 sao, vui chơi giải trí, không gian văn hóa sáng tạo, phố đi bộ, phố ẩm thực và kinh tế đêm.

Quan tâm phát triển hạ tầng tạo nền tảng để du lịch của tỉnh chuyển từ tăng trưởng về số lượng sang nâng cao chất lượng. Đây cũng là cơ sở để tỉnh từng bước xây dựng hệ sinh thái du lịch có chất lượng, sức cạnh tranh cao, hướng tới trở thành trung tâm du lịch văn hóa - lễ hội quốc gia, điểm đến nổi bật về văn hóa tín ngưỡng, sinh thái và nghỉ dưỡng của miền Bắc vào năm 2030.

Lệ Oanh