Quảng Ninh tăng tốc hạ tầng và đô thị hóa cùng siêu dự án Hạ Long Xanh

Quảng Ninh đang bước vào giai đoạn “tăng tốc kép” khi vừa đẩy mạnh đầu tư hạ tầng chiến lược, vừa mở rộng không gian đô thị với hàng loạt dự án quy mô lớn, trong đó nổi bật là Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh của Vingroup.

“Cú hích” từ Hạ Long Xanh: động lực mở rộng không gian đô thị ven di sản

Hạ Long Xanh được định vị là “mảnh ghép” mở rộng cực phát triển về phía Tuần Châu - Hà An, tận dụng lợi thế tiếp giáp di sản Vịnh Hạ Long và các trục giao thông huyết mạch. Dự án có quy mô hơn 4.100 ha, gồm gần 1.000 ha tại phường Tuần Châu và hơn 3.100 ha tại phường Hà An; công tác giải phóng mặt bằng tại Tuần Châu đã hoàn tất, còn Hà An đạt khoảng 81% (tương đương hơn 2.500 ha), trên nền diện tích đã bàn giao, chủ đầu tư triển khai san lấp và thi công hạ tầng.

Vingroup đã điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án lên 456.639 tỷ đồng (gần 18 tỷ USD), tăng gần gấp đôi so với kế hoạch công bố trước đó; dự án dự kiến cung ứng hơn 55.000 sản phẩm và đáp ứng quy mô dân số hơn 244.000 người theo quy hoạch mới. Dự án đã chính thức khởi công ngày 19/12/2025 tại Quảng Ninh, đánh dấu bước chuyển sang giai đoạn triển khai quy mô lớn trên thực địa.

Phối cảnh Vinhomes Hạ Long Xanh

Hạ tầng “mở đường” cho đô thị hóa

Song hành với các “siêu dự án” đô thị, Quảng Ninh đang ưu tiên nguồn lực cho kết cấu hạ tầng, coi đây là nền tảng để thu hút đầu tư và tái cấu trúc không gian phát triển, địa phương được nhắc tới như một điển hình khi trong hơn một thập kỷ đã hình thành trục cao tốc dọc tỉnh, sân bay, cảng tàu khách... và tiếp tục ưu tiên đầu tư hạ tầng giai đoạn mới.

Ở góc độ kế hoạch hành động, Quảng Ninh dự kiến hoàn thiện thủ tục và khởi công 43 dự án trọng điểm với tổng vốn khoảng 208.000 tỷ đồng đến cuối năm 2025, cho thấy “nhịp đầu tư” mạnh mẽ nhằm tạo đà bứt phá cho năm 2026. Về các dự án chiến lược trung hạn, tỉnh đề xuất thực hiện nhiều dự án dẫn dắt giai đoạn 2026-2030, trong đó có định hướng phát triển hạ tầng cảng biển và thúc tiến độ các tuyến giao thông quan trọng.

Đáng chú ý, tỉnh cũng có cơ hội hình thành các tuyến đường sắt mới theo điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050, gồm tuyến Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái và tuyến Hà Nội - Quảng Ninh (tốc độ cao), qua đó tăng năng lực kết nối liên vùng, mở rộng “bán kính đô thị” và nâng cấp sức cạnh tranh điểm đến.

Quảng Ninh đề xuất các tuyến đường sắt mới theo điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021–2030

Kỳ vọng hình thành cực tăng trưởng đô thị - du lịch mới

Từ góc nhìn bản đồ quy hoạch Hạ Long Xanh phát triển, quy hoạch tỉnh đến 2030 hướng tới mô hình đô thị thông minh, sinh thái, phát huy giá trị di sản Vịnh Hạ Long; trên nền hạ tầng ngày càng hoàn thiện, thị trường bất động sản - dịch vụ - du lịch tại Quảng Ninh ghi nhận sự hiện diện của nhiều chủ đầu tư lớn và tốc độ phát triển nhanh theo trục hạ tầng.

Trong bức tranh đó, Vinhomes Hạ Long Xanh được kỳ vọng không chỉ bổ sung nguồn cung đô thị quy mô lớn mà còn tạo lực kéo cho chuỗi đầu tư hạ tầng - dịch vụ, góp phần đẩy nhanh quá trình đô thị hóa tại khu vực Tuần Châu - Hà An và lan tỏa sang các vùng phụ cận.

Thông tin liên hệ đăng ký thông tin chi tiết dự án Vinhomes Hạ Long Xanh:

Địa chỉ: Xã Quảng Yên & TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Hotline: 0979.606.432

Website: https://vinhomehalong.com/