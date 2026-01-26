Quật ngã Arsenal, MU hiên ngang vào top 4 Ngoại hạng Anh

Manchester United gây chấn động Ngoại hạng Anh khi hạ gục Arsenal 3-2 ngay tại Emirates, qua đó vươn lên top 4 và đẩy Pháo thủ vào thế bám đuổi căng thẳng.

Rạng sáng 26/1 (giờ Việt Nam), Manchester United tạo nên cú sốc lớn tại Emirates khi đánh bại Arsenal với tỷ số nghẹt thở 3-2 trong khuôn khổ vòng 23 Ngoại hạng Anh 2025/26, qua đó vươn lên chiếm vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với 38 điểm.

MU đã có chiến thắng nghẹt thở trước Arsenal (Ảnh: Premier League).

Bước vào trận đấu, Arsenal là đội nhập cuộc chủ động hơn với sức ép liên tục từ hai biên. Bukayo Saka và Leandro Trossard liên tiếp khuấy đảo hàng thủ đội khách, tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm. Phút 18, Martin Zubimendi có cú đánh đầu hiểm hóc buộc thủ môn Senne Lammens phải trổ tài cứu thua. Đến phút 29, đội chủ nhà bất ngờ có bàn mở tỷ số theo cách không ai mong muốn, khi Lisandro Martinez trong nỗ lực cản phá đã phản lưới nhà, giúp Arsenal vươn lên dẫn trước 1-0.

Tuy nhiên, Manchester United nhanh chóng xốc lại đội hình. Phút 37, Bryan Mbeumo tận dụng sai lầm của hàng thủ Arsenal để dứt điểm cận thành, gỡ hòa 1-1 cho Quỷ đỏ. Hai đội tiếp tục ăn miếng trả miếng trước khi hiệp một khép lại với thế trận cân bằng.

Sang hiệp hai, MU bất ngờ tăng tốc. Phút 51, Patrick Dorgu đón đường kiến tạo của Bruno Fernandes và tung cú sút uy lực trong vòng cấm, đưa đội khách vượt lên dẫn 2-1. Arsenal lập tức dâng cao đội hình tìm bàn gỡ. Nỗ lực của họ được đền đáp ở phút 84, khi Mikel Merino nhanh chân dứt điểm bồi trong vòng cấm, san bằng tỷ số 2-2.

Khi nhiều người tin rằng trận đấu sẽ khép lại với một kết quả hòa, Manchester United đã tung ra đòn kết liễu. Phút 87, Kobbie Mainoo chọc khe tinh tế để Matheus Cunha băng lên dứt điểm từ rìa vòng cấm, bóng găm thẳng vào góc thấp khung thành, ấn định chiến thắng 3-2 đầy kịch tính cho đội khách.

