U23 Nhật Bản thắng đậm U23 Trung Quốc, bảo vệ ngôi vô địch châu Á

Thể hiện đẳng cấp vượt trội và lối chơi hiệu quả, đội tuyển U23 Nhật Bản đã giành chiến thắng thuyết phục 4-0 trước U23 Trung Quốc trong trận chung kết, qua đó bảo vệ thành công ngôi vô địch Vòng chung kết U23 châu Á.

U23 Nhật Bản thể hiện đẳng cấp để bảo vệ ngôi vương châu Á. Ảnh: AFC

Bước vào trận chung kết diễn ra tối 24/1, U23 Trung Quốc có sự tự tin nhất định sau chiến thắng 3-0 trước U23 Việt Nam ở bán kết. Tuy nhiên, U23 Nhật Bản nhanh chóng cho thấy sự khác biệt về trình độ khi áp đặt thế trận ngay từ những phút đầu tiên.

Phút 12, U23 Nhật Bản sớm có bàn mở tỷ số. Ozeki Tomosho băng xuống bên cánh phải, căng ngang thuận lợi để đồng đội dứt điểm, bóng chạm chân hậu vệ U23 Trung Quốc đổi hướng đi vào lưới, khiến thủ môn Li Hao lần đầu phải vào lưới nhặt bóng tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Chỉ tám phút sau, đội bóng xứ mặt trời mọc nhân đôi cách biệt. Ogura Yukinari pressing hiệu quả, đoạt bóng ngay trước vòng cấm rồi dứt điểm quyết đoán, đánh bại Li Hao lần thứ hai. Có lợi thế an toàn, U23 Nhật Bản thi đấu thong dong, kiểm soát hoàn toàn thế trận, trong khi U23 Trung Quốc gặp nhiều khó khăn và không tạo ra được tình huống tấn công đáng chú ý nào.

U23 Trung Quốc bất lực trước sức mạnh vượt trội của U23 Nhật Bản. Ảnh: AFC

Sau giờ nghỉ, kịch bản tiếp tục diễn ra bất lợi với các cầu thủ Trung Quốc. Phút 53, trung vệ Liu Haofan để bóng chạm tay trong vòng cấm, trọng tài không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm 11m, Sato Ryunosuke thực hiện cú sút chìm hiểm hóc vào góc trái khung thành, nâng tỷ số lên 3-0 cho U23 Nhật Bản.

Đến phút 75, sau một tình huống bỏ lỡ cơ hội ở cự ly gần của đồng đội, Ogura Yukinari kịp thời băng vào, tung cú sút chìm chính xác vào góc xa, ấn định chiến thắng 4-0 cho U23 Nhật Bản.

Với chiến thắng đậm đà này, U23 Nhật Bản chính thức bảo vệ thành công ngôi vô địch U23 châu Á. Đây là lần thứ ba trong lịch sử và là lần thứ hai liên tiếp đội bóng xứ mặt trời mọc đăng quang tại đấu trường trẻ châu lục, tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu của bóng đá trẻ Nhật Bản ở châu Á.

Trong khi đó, U23 Trung Quốc trải qua trận chung kết đáng quên khi trở thành đội tuyển để thua với cách biệt lớn nhất trong một trận chung kết U23 châu Á, khép lại giải đấu bằng nỗi tiếc nuối lớn dù đã có hành trình tiến sâu ngoài mong đợi.

Theo nhandan.vn