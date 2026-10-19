Quốc hội thảo luận dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi)

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Tiếp tục Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, hôm nay (19/10), Quốc hội thảo luận ở tổ về 2 dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, gồm dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi).
Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) trong phiên họp chiều 17/10. Ảnh: Duy Linh
Theo chương trình làm việc, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, nghe trình bày Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về các nội dung: Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi); Luật Luật sư (sửa đổi); Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi).
Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Tổ về 3 dự án Luật trên.
Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi); dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi).
Trong Báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) trình bày trước Quốc hội chiều 17/10, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang cho biết, các nội dung được tiếp thu, chỉnh lý gồm quy định về trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự, tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự.
Cùng đó là phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của hành vi chuẩn bị phạm tội; phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại và các quy định liên quan pháp nhân thương mại phải chịu trách nhiệm hình sự.
Dự thảo cũng được bổ sung các tội danh, hành vi phạm tội mới và lược bỏ một số tội danh, hành vi phạm tội...
Theo nhandan.vn
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