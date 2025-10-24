Quốc hội thảo luận về Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và hội đồng nhân dân

Quang cảnh phiên họp sáng 22/10. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Theo kế hoạch, sáng nay, 24/10, Ủy viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Dương Thanh Bình trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân (sửa đổi).

So với luật hiện hành, dự thảo Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân (sửa đổi) được tinh gọn, giảm từ 91 điều xuống còn 45 điều, cấu trúc rõ ràng và logic hơn. Dự thảo luật thể hiện một bước chuyển rõ rệt trong tư duy lập pháp: giám sát không chỉ là “hậu kiểm” mà là công cụ kiểm soát quyền lực nhà nước ngay trong quá trình vận hành.

Bên cạnh đó, một trong những điểm mới đáng chú ý của dự thảo luật là bổ sung nguyên tắc “bảo đảm gắn kết giữa hoạt động giám sát với việc hoàn thiện chính sách, pháp luật và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, của địa phương”. Điểm mới này thể chế hóa tinh thần Nghị quyết 66: giám sát phải tạo ra thay đổi tích cực trong chính sách và tổ chức thực thi, từ chỗ hạn chế vướng mắc để hoàn thiện chính sách, pháp luật chứ không dừng lại ở việc chỉ ra hạn chế.

Dự thảo luật cũng mở rộng quyền năng giám sát cảu Quốc hội và các chủ thể giám sát, hiệu quả giám sát được lượng hóa qua các tiêu chí cụ thể, quy định cơ chế theo dõi sau giám sát, quy định về đảm bảo nhân lực cho hoạt động giám sát và ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số trong giám sát.

Sau phần trình bày của Ủy viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Dương Thanh Bình, các đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật.

Các vấn đề đại biểu nêu sẽ được Ủy viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Dương Thanh Bình giải trình, làm rõ ngay tại hội trường.

Buổi chiều Quốc hội họp riêng về công tác nhân sự.

