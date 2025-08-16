Quốc tế lên án ý tưởng Bờ Tây của Israel

Cộng đồng quốc tế phản ứng dữ dội sau khi Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich ngày 14.8 công bố dự án xây dựng khoảng 3.400 căn nhà mới thuộc dự án khu định cư E1 nằm giữa Jerusalem và Ma'ale Adumim ở Bờ Tây, theo Reuters. Ông Smotrich nhấn mạnh nếu được triển khai, dự án này sẽ “chôn vùi ý tưởng về một Nhà nước Palestine”.

Liên quan vấn đề này, phát ngôn viên Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Stephane Dujarric kêu gọi Israel thay đổi quyết định. Trong thông cáo gửi báo chí ngày 14.8, ông Dujarric cảnh báo nếu xây dựng nhà mới tại E1, Bờ Tây sẽ bị chia cắt thành hai phần bắc - nam, làm suy yếu nghiêm trọng tính liên kết lãnh thổ của một nhà nước Palestine khả thi. "Điều đó sẽ chấm dứt triển vọng về một giải pháp 2 nhà nước. Các khu định cư đi ngược lại luật pháp quốc tế và càng củng cố thêm sự kiểm soát", theo ông Dujarric.

Các ngôi làng của người Palestine tại khu vực E1 thuộc Bờ Tây

Phát ngôn viên của Tổng thống Palestine Mahmoud kêu gọi Mỹ gây áp lực buộc Israel dừng kế hoạch mở rộng khu định cư trên. Trong khi đó, bà Kaja Kallas, Đại diện cấp cao về đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), lên án rằng kế hoạch của Israel "làm suy yếu thêm giải pháp 2 nhà nước và vi phạm luật pháp quốc tế", đồng thời kêu gọi Israel dừng dự án này cũng như việc xây dựng các khu định cư nói chung. Ngoài ra, giới chức Anh, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar cũng ra tuyên bố phản đối mạnh mẽ, theo Al Jazeera.

Khi được hỏi về tuyên bố của Bộ trưởng Smotrich, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh: “Một Bờ Tây ổn định sẽ giúp Israel an toàn và phù hợp với mục tiêu của Tel Aviv nhằm đạt được hòa bình trong khu vực và phù hợp với mục tiêu của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm đạt được hòa bình trong khu vực”. Vị phát ngôn viên cho biết Mỹ vẫn tập trung chủ yếu vào việc chấm dứt xung đột ở Gaza, giải cứu con tin và tạo điều kiện để đưa viện trợ nhân đạo cấp thiết cho người dân.

Dự án khu định cư E1 của Israel đã bị đóng băng trong nhiều thập niên do vấp phải sự phản đối gay gắt từ cộng đồng quốc tế, bao gồm cả các chính quyền Mỹ trước đây, vì lo ngại rằng việc mở rộng khu định cư mới sẽ ngăn cản việc thành lập một Nhà nước Palestine lâu dài, theo tờ The Times of Israel.

Liên quan tình hình Dải Gaza, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 15.8 tuyên bố họ đã hạ ông Nasser Musa - người đứng đầu đơn vị kiểm soát quân sự và là thành viên của Lữ đoàn Rafah của Hamas trong một cuộc đột kích vào khu vực Khan Younis gần đây. Phía Hamas chưa bình luận về thông tin trên.

Về vấn đề nhân đạo, Điều phối viên các hoạt động của chính phủ Israel (COGAT) ngày 15.8 cho biết hơn 310 xe tải chở hàng viện trợ đã vào Dải Gaza thông qua các cửa khẩu Kerem Shalom và Zikim. Tuy nhiên, con số trên vẫn còn quá ít. Liên Hiệp Quốc cho biết cần phải phân phối 600 xe tải viện trợ mỗi ngày. Trước tình hình như vậy, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14.8 bày tỏ mong muốn các nhà báo được phép vào Gaza để theo dõi các nỗ lực nhân đạo.

Nguồn thanhnien.vn