Quy Đức: Vượt khó vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Xã Quy Đức là xã đặc biệt khó khăn của tỉnh với diện tích tự nhiên 150km2, địa hình chia cắt, phức tạp, độ dốc lớn. Tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm đến 98,2%. Dân trí không đồng đều, thiếu cán bộ, hạ tầng không đáp ứng yêu cầu và giao thông chia cắt đặt ra nhiều thách thức cho địa phương trong việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Củng cố chính quyền 2 cấp

Ngay khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã tăng cường công tác quản lý và điều hành trên các lĩnh vực nhất là đất đai, tài chính, xây dựng cơ bản, an ninh, quốc phòng... Đồng thời, quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về việc sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gắn với việc sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Qua đó, các nhiệm vụ chính trị trọng tâm được triển khai đồng bộ, tạo sự thống nhất và quyết tâm cao trong toàn hệ thống chính trị.

Trạm Y tế xã sau sáp nhập đã đi vào hoạt động ổn định, thực hiện hiệu quả công tác chăm sóc sức khoẻ Nhân dân.

Công tác tổ chức cán bộ đảm bảo quy định với việc khẩn trương ban hành 34 quyết định về tiếp nhận, thành lập và kiện toàn tổ chức đảng; trong đó 3 đảng bộ cơ sở, 11 chi bộ cơ sở và 20 chi bộ khu dân cư. Sau sáp nhập, Thường trực HĐND và các Ban của HĐND xã hoạt động nền nếp, đúng chức năng, nhiệm vụ theo luật định.

HĐND xã đã tổ chức thành công các kỳ họp, thông qua 18 nghị quyết gồm: 9 nghị quyết quy phạm pháp luật và 9 nghị quyết về công tác cán bộ. Các nghị quyết được ban hành đã kịp thời đáp ứng yêu cầu chỉ đạo điều hành về tài chính, biên chế, đầu tư công và ngân sách phục vụ nhiệm vụ chính trị, phát triển hạ tầng, đời sống Nhân dân.

Xã đã tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế; duy trì tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 8,3%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng. Công tác quản lý nhà nước về văn hoá được quan tâm; chú trọng bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị di sản văn hóa của các dân tộc. Lĩnh vực giáo dục được chăm lo, tính đến nay, tổng số trường học trên địa bàn là 8 trường, có 4/8 trường ước đạt chuẩn Quốc gia. Quy mô, mạng lưới trường lớp cùng số lượng, chất lượng đội ngũ giáo viên đảm bảo theo yêu cầu.

Công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe Nhân dân tiếp tục được quan tâm. Trạm y tế xã duy trì thường trực 24/24h và đủ cơ số thuốc cấp cứu theo quy định. Số lượng nhân viên y tế tại Trạm y tế xã sau sáp nhập là 22 người, trong đó có 3 bác sĩ. Công tác chăm sóc sức khoẻ Nhân dân được quan tâm, tỷ lệ tiêm chủng ước đạt 95%, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng dạng thấp còi giảm xuống còn 13,4%, trẻ nhẹ cân giảm xuống còn 10,5%.

Trung tâm Phục vụ Hành chính công thực hiện công khai, minh bạch thủ tục hành chính; đẩy mạnh số hóa, ứng dụng công nghệ thông tin và mã QR tra cứu thủ tục, nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến. Từ 1/7/2025 đến 31/5/2026, tổng số thủ tục hành chính là 2.566, số giải quyết trước hạn 2.300, số giải quyết đúng hạn 214, số hồ sơ giải quyết quá hạn 52.

Đối mặt với nhiều khó khăn

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại xã Quy Đức đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Xã có diện tích tương đối rộng, dân cư phân bố không đồng đều, điều kiện tự nhiên, cơ sở hạ tầng và trình độ phát triển giữa các xóm còn có sự chênh lệch nhất định. Một số xóm xa trung tâm, giao thông đi lại khó khăn, ảnh hưởng đến công tác quản lý, điều hành và triển khai các nội dung công việc của chính quyền cũng như việc người dân đến trụ sở xã liên hệ công việc, giải quyết thủ tục hành chính.

Tính đến ngày 31/5/2026, xã Quy Đức có 20 công chức chuyên môn không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý nhưng trong đó không có cán bộ lĩnh vực giáo dục và đào tạo, xây dựng, công thương, đối ngoại... Thiếu biên chế nên mỗi công chức phải phụ trách rất nhiều nhiệm vụ, áp lực lớn, đặc biệt là các lĩnh vực: Tổ chức - cán bộ, tài chính - ngân sách, đầu tư, quản lý đất đai, nông nghiệp và môi trường, giải quyết thủ tục hành chính... Bên cạnh đó, chế độ tiền lương, phụ cấp còn thấp, thậm chí một số vị trí giảm so với trước sáp nhập, từ đó đã ảnh hưởng nhất định đến tâm lý, kết quả công việc.

Giao thông chia cắt, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao trên trục đường chính đã cản trở sự phát triển của địa phương.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động của bộ máy hành chính ở xã còn nhiều hạn chế, hạ tầng công nghệ thông tin chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu xử lý công việc trên môi trường số và kết nối dữ liệu liên thông. Một bộ phận người dân chưa nắm rõ những thay đổi về thẩm quyền giải quyết công việc theo mô hình mới, dẫn đến việc liên hệ chưa đúng cơ quan có thẩm quyền hoặc phát sinh kiến nghị, phản ánh.

Để từng bước khắc phục khó khăn, đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn - Bí thư Đảng ủy xã đề nghị: Sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các cấp, ngành cần tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm giảm tải cho cơ sở. Có cơ chế, chính sách hỗ trợ địa phương trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ cấp xã về kỹ năng quản lý nhà nước, kỹ năng số, kỹ năng tiếp công dân và giải quyết đơn thư, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Đồng thời tiếp tục điều động, luân chuyển cán bộ giữa các cấp; ưu tiên điều động, biệt phái cán bộ có chuyên môn về công nghệ thông tin, chuyển đổi số, quản lý đất đai, đầu tư, xây dựng về hỗ trợ địa phương. Nghiên cứu cơ chế phân bổ ngân sách hợp lý, ưu tiên đầu tư cho cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số tại cấp xã, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và phục vụ Nhân dân.

Dương Liễu