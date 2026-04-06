Quý I/2026: Thu hút FDI tăng gần 8 lần so với cùng kỳ

3 tháng đầu năm, công tác thu hút đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực, tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế - xã hội.

Cụ thể, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký cấp mới và điều chỉnh tăng vốn trong quý I đạt 685,1 triệu USD, gấp 7,8 lần so với cùng kỳ năm 2025, qua đó hoàn thành 46% kế hoạch thu hút vốn FDI của cả năm.

Kết quả này phản ánh nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đồng thời khẳng định sức hấp dẫn ngày càng tăng của tỉnh đối với các nhà đầu tư quốc tế.

Quý I/2026, Công ty TNHH BHFlex Vina (Khu công nghiệp Khai Quang, phường Vĩnh Phúc) mở rộng vốn đầu tư sản xuất thêm 170 triệu USD.

Đáng chú ý, số lượt dự án điều chỉnh tăng vốn đạt 22 lượt, tăng gấp đôi so với cùng kỳ. Kết quả này thể hiện niềm tin mạnh mẽ của các nhà đầu tư khi tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh. Trong đó, nổi bật là Dự án Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử BHFlex Vina tăng vốn thêm 170 triệu USD; Dự án Nhà máy sản xuất, chế tạo bảng mạch in điện tử Meiko Hòa Bình tăng vốn 150 triệu USD, góp phần nâng cao năng lực sản xuất công nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực điện tử công nghệ cao.

Lũy kế đến hết tháng 3/2026, toàn tỉnh có 517 dự án FDI còn hiệu lực trong các khu công nghiệp, với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt trên 10,2 tỷ USD. Vốn thực hiện ước đạt gần 7,3 tỷ USD, tương đương 71% tổng vốn đăng ký, cho thấy hiệu quả triển khai và khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế tiếp tục được cải thiện.

Những kết quả tích cực trong quý I là nền tảng quan trọng để tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên các dự án công nghệ cao, thân thiện môi trường, tạo giá trị gia tăng lớn; đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và những năm tiếp theo.

Lệ Oanh


