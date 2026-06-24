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Chuyên trang du lịch Lonely Planet công bố top 25 điểm đến hấp dẫn nhất thế giới năm 2026, trong đó Quy Nhơn (Gia Lai) là đại diện duy nhất của Việt Nam.
Một góc Quy Nhơn, Gia Lai. Ảnh: Tuệ Lâm
Theo Lonely Planet, sức hấp dẫn của Quy Nhơn (Gia Lai) đến từ sự kết hợp hài hòa giữa cảnh quan thiên nhiên, di sản văn hóa và nhịp sống thanh bình. Nơi đây sở hữu những bãi cát trắng trải dài, làn nước trong xanh cùng hệ thống tháp Chăm cổ kính, làng chài ven biển và nền ẩm thực đặc sắc.
Khác với nhiều điểm đến biển nổi tiếng đang chịu áp lực từ lượng khách đông đúc, Quy Nhơn vẫn giữ được không gian yên bình và nhịp sống chậm rãi. Du khách có thể tản bộ trên các cung đường ven biển, thưởng thức hải sản tươi sống hoặc thư giãn bên bờ biển khi hoàng hôn buông xuống.
Quy Nhơn vào top 25 điểm đến hấp dẫn nhất thế giới năm 2026. Ảnh: Hải Hà
Lonely Planet gợi ý du khách khám phá Quy Nhơn bằng xe máy để cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của những cung đường ven biển. Trong đó, Kỳ Co là một trong những điểm đến nổi bật với bãi cát hình lưỡi liềm ôm lấy làn nước xanh ngọc. Bãi Xép cũng được nhắc đến nhờ vẻ đẹp hoang sơ cùng không gian ẩm thực ven biển đặc trưng.
Bên cạnh cảnh quan thiên nhiên, những làng chài ven biển quanh Quy Nhơn mang đến cơ hội trải nghiệm đời sống địa phương. Du khách có thể dậy sớm ngắm bình minh, khám phá nhịp sống của ngư dân và thưởng thức các món ăn đặc sản như bánh xèo mực.
Dấu ấn văn hóa Chăm Pa cũng là một trong những yếu tố giúp Quy Nhơn ghi điểm trong mắt du khách quốc tế. Tháp Đôi nằm giữa trung tâm phường Quy Nhơn hay Tháp Bánh Ít trên đỉnh đồi cao là những công trình kiến trúc tiêu biểu còn lưu giữ nhiều giá trị lịch sử.
Ngoài ra, Lonely Planet còn gợi ý du khách ghé thăm chùa Ông Núi, cách trung tâm Quy Nhơn khoảng 30km. Tại đây, du khách có thể chinh phục hơn 600 bậc thang để chiêm ngưỡng tượng Phật ngồi khổng lồ cùng khung cảnh biển từ trên cao.
Việc được Lonely Planet lựa chọn vào danh sách 25 điểm đến hấp dẫn nhất thế giới năm 2026 tiếp tục khẳng định sức hút của Quy Nhơn trên bản đồ du lịch quốc tế.
Theo laodong.vn
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