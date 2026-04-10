Quyết liệt giải tỏa vi phạm hành lang giao thông

Quốc lộ 6 qua địa bàn xã Cao Phong luôn có mật độ phương tiện lớn. Thời gian qua, tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông để buôn bán, dựng mái che, đặt biển quảng cáo... đã ảnh hưởng đến mỹ quan và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trước thực tế đó, lực lượng Công an xã Cao Phong đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm lập lại trật tự an toàn giao thông như chủ động tham mưu UBND xã xây dựng kế hoạch, triển khai các biện pháp lập lại trật tự công cộng, trật tự đô thị, xây dựng môi trường đô thị văn minh, an toàn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trực tiếp tại các khu dân cư, tuyến đường trọng điểm, khu vực chợ, trường học, tuyên truyền trên loa phát thanh; hướng dẫn người dân xác định rõ ranh giới vỉa hè, lòng đường, không lấn chiếm để kinh doanh, buôn bán, họp chợ hoặc tập kết vật liệu xây dựng.

Hoạt động tuyên truyền được gắn với kiểm tra, nhắc nhở thường xuyên, đã giúp ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của người dân trên địa bàn xã Cao Phong được nâng cao. Ông Nguyễn Văn T, khu 1 chia sẻ: “Trước đây, gia đình tôi có dựng mái che và bảng biển bán hàng, chiếm một phần hành lang giao thông. Sau khi được Công an xã tuyên truyền, tôi hiểu việc lấn chiếm lòng, lề đường rất nguy hiểm nên đã tự giác tháo dỡ. Chủ trương lập lại trật tự an toàn giao thông giúp đường sá rộng rãi hơn, đi lại an toàn hơn nên chúng tôi rất ủng hộ”.

Công an xã Cao Phong nhắc nhở các hộ kinh doanh không bày bán hàng trên vỉa hè.

Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông và trật tự đô thị trên địa bàn, từ đầu năm đến nay, Công an xã Cao Phong đã phối hợp cùng các lực lượng tổ chức 3 buổi ra quân giải tỏa hành lang an toàn giao thông trên các tuyến đường chính. Trong quá trình thực hiện, lực lượng chức năng đã tuyên truyền, vận động các hộ dân, hộ kinh doanh tự giác tháo dỡ mái che, biển quảng cáo, vật dụng lấn chiếm lòng, lề đường, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. Theo đó, tuyến quốc lộ, tỉnh lộ đi qua xã cơ bản đã thông thoáng, đảm bảo tầm nhìn và an toàn cho người tham gia giao thông.

Ban đầu, việc giải tỏa hành lang giao thông gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của một số hộ dân. Tuy nhiên, với phương châm “mưa dầm thấm lâu”, lực lượng Công an xã đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể đến từng hộ gia đình tuyên truyền, vận động. Nhờ sự vào cuộc kiên trì, nhiều hộ dân đã chỉnh trang, tháo dỡ công trình vi phạm. Bà Nguyễn Thị T, hộ kinh doanh tại khu 3 chia sẻ: “Trước đây, gia đình tôi tận dụng phần hành lang để bày bán hàng hóa cho tiện. Sau khi được Công an xã giải thích, tôi hiểu việc này gây cản trở giao thông, nhất là xe lớn đi lại. Giờ tháo dỡ rồi, đường thông hè thoáng, sạch đẹp, gọn gàng cũng thấy yên tâm hơn”.

Để không xảy ra tình trạng tái lấn chiếm, Công an xã Cao Phong tăng cường tuần tra, kiểm soát, nhất là vào các khung giờ cao điểm, tại khu vực chợ, điểm kinh doanh tự phát. Đồng thời, duy trì việc ký cam kết với các hộ dân ven đường, gắn trách nhiệm của từng cá nhân trong việc bảo vệ hành lang giao thông. Chính quyền địa phương cũng linh hoạt bố trí khu vực kinh doanh phù hợp, đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế và giữ gìn trật tự an toàn giao thông.

Để kết quả đạt được bền vững, UBND xã Cao Phong chỉ đạo Công an xã phối hợp với các lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp tái vi phạm; tổ chức ký cam kết với các hộ dân sinh sống ven đường, gắn trách nhiệm của từng hộ với việc bảo vệ hành lang giao thông.

Với những giải pháp đồng bộ, quyết liệt và sự đồng thuận của người dân, công tác giải tỏa hành lang giao thông tại Cao Phong dần đi vào nền nếp, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đinh Thắng