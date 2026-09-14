Quyết liệt đảm bảo trật tự, an toàn giao thông

8 tháng năm 2026, công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn tỉnh được triển khai quyết liệt, góp phần kiểm soát, kéo giảm tai nạn giao thông (TNGT). Tuy nhiên, nguy cơ mất ATGT vẫn hiện hữu, đòi hỏi các cấp, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm nhiệm vụ, giải pháp theo Kế hoạch bảo đảm trật tự, ATGT năm 2026, hướng tới xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh.

Chủ động từ sớm, quyết liệt từ xa

Tỉnh xác định đảm bảo trật tự, ATGT là nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị, gắn với mục tiêu bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản của Nhân dân và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Kế hoạch bảo đảm trật tự, ATGT năm 2026 đặt mục tiêu kéo giảm TNGT trên cả 3 tiêu chí; phòng ngừa các vụ TNGT nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, đồng thời hạn chế ùn tắc trên các tuyến giao thông trọng điểm, khu vực đô thị và những nơi có mật độ phương tiện cao.

Các cấp, ngành, địa phương đã triển khai đồng bộ giải pháp, từ tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm đến quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng và tổ chức giao thông; tập trung xử lý những hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây TNGT; chủ động rà soát, khắc phục bất cập về hạ tầng, điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

Lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát, nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn giao thông.

Lực lượng Cảnh sát giao thông giữ vai trò nòng cốt trong công tác tuần tra, kiểm soát. 8 tháng năm 2026 đã tổ chức hơn 13.200 tổ, gần 29.800 ca tuần tra, kiểm soát với hơn 73.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; phát hiện, lập biên bản xử lý hơn 160.400 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 369 tỷ đồng; tạm giữ hơn 32.000 phương tiện, tước giấy phép lái xe có thời hạn hơn 2.100 trường hợp và trừ điểm giấy phép lái xe gần 20.000 trường hợp.

Riêng lĩnh vực đường bộ, lực lượng chức năng xử lý gần 158.000 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 365 tỷ đồng. Các chuyên đề trọng điểm được tập trung xử lý, trong đó có hơn 24.300 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, gần 32.000 trường hợp vi phạm tốc độ, hơn 5.300 trường hợp xe quá tải, quá khổ, cơi nới thành thùng và 151 trường hợp người điều khiển phương tiện có chất ma túy trong cơ thể. Công tác đảm bảo ATGT cho lứa tuổi học sinh cũng được chú trọng với hơn 12.200 trường hợp vi phạm được phát hiện, xử lý.

Cùng với xử lý vi phạm, ngành Xây dựng tăng cường quản lý, bảo trì hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông; rà soát tổ chức giao thông tại các khu vực cổng trường, vị trí tiềm ẩn nguy cơ TNGT; quản lý hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa và phương tiện đưa đón học sinh. Các địa phương đẩy mạnh bảo vệ hành lang ATGT, xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn, giải tỏa chợ tạm, chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát gây mất ATGT, từng bước tạo chuyển biến trong công tác quản lý giao thông từ cơ sở.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, tình hình trật tự, ATGT trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh xảy ra gần 450 vụ TNGT, giảm hơn 40 vụ so với cùng kỳ, giảm 95 người bị thương. Kết quả này cho thấy sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành, địa phương. Tuy nhiên, số vụ tai nạn và vi phạm giao thông vẫn ở mức đáng lưu ý, đặt ra yêu cầu tiếp tục quyết liệt hơn trong những tháng cuối năm.

Đồng bộ giải pháp, xây dựng văn hóa giao thông

Thực tế từ công tác xử lý vi phạm giao thông cho thấy, ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người tham gia giao thông chưa cao. Vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ, quá tải, quá khổ, sử dụng phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn... vẫn diễn ra. Đáng chú ý, số trường hợp vi phạm giao thông đường bộ được xử lý trong 8 tháng tăng hơn 59.000 trường hợp và số tiền phạt tăng hơn 146 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2025. Đây là những con số cho thấy việc xây dựng văn hóa giao thông cần được thực hiện thường xuyên, lâu dài, bên cạnh các biện pháp kiểm tra, xử lý.

Thời gian tới, Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục thực hiện nghiêm Kế hoạch bảo đảm trật tự, ATGT năm 2026; tăng cường tuyên truyền theo hướng thiết thực, phù hợp từng nhóm đối tượng. Công tác tuần tra, kiểm soát duy trì thường xuyên, tập trung vào các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây TNGT, nhất là vi phạm nồng độ cồn, ma túy, tốc độ và chở hàng quá tải.

Các ngành, địa phương tiếp tục rà soát, khắc phục bất cập về hạ tầng, xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT, hoàn thiện hệ thống biển báo, tín hiệu và tổ chức giao thông; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, khai thác dữ liệu và hệ thống camera phục vụ giám sát, xử lý vi phạm. Trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị tiếp tục được đề cao, bảo đảm công tác ATGT được triển khai thực chất, thường xuyên, không hình thức.

Một trong những giải pháp được chú trọng là duy trì, nhân rộng các mô hình ATGT ở cơ sở, tạo chuyển biến từ những địa bàn, tuyến đường cụ thể. Ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục kết hợp giáo dục pháp luật với xây dựng các mô hình ATGT, trong đó có “Cổng trường an toàn giao thông”. Đồng chí Nguyễn Vinh Quang - Trưởng phòng Học sinh, sinh viên, Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Ngành tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục Luật Trật tự, ATGT đường bộ, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho giáo viên, tăng cường các hoạt động tuyên truyền phù hợp từng lứa tuổi; phối hợp với lực lượng Công an, chính quyền địa phương duy trì, nhân rộng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”, góp phần bảo đảm an toàn cho học sinh vào giờ cao điểm. Bên cạnh đó, việc quản lý phương tiện đưa, đón học sinh được tăng cường; kiên quyết không sử dụng phương tiện không bảo đảm an toàn kỹ thuật, hết hạn kiểm định hoặc người điều khiển không đủ điều kiện. Từ những mô hình cụ thể, ý thức của học sinh, phụ huynh, giáo viên và cộng đồng từng bước được nâng lên, góp phần hình thành văn hóa giao thông ngay từ môi trường học đường.

Bảo đảm ATGT là nhiệm vụ lâu dài, đòi hỏi sự vào cuộc thường xuyên, liên tục của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Mỗi biện pháp quản lý, mỗi đợt tuần tra, mỗi mô hình ATGT chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được cộng hưởng bằng ý thức tự giác của người dân. Chấp hành pháp luật, không lái xe sau khi sử dụng rượu, bia, tuân thủ tốc độ, đội mũ bảo hiểm, đi đúng phần đường, nhường đường và chủ động bảo vệ mình, bảo vệ người khác khi tham gia giao thông chính là những hành động thiết thực nhất để giảm tai nạn, giữ gìn những cung đường bình yên, góp phần xây dựng Phú Thọ ngày càng văn minh, an toàn.

Lệ Oanh