Rạp Việt tràn ngập phim kinh dị, Cục Điện ảnh lên tiếng

Cục Điện ảnh gửi công văn khuyến khích các đơn vị làm phim, nhập phim và phổ biến phim đa dạng hóa nội dung, thay vì tập trung vào thể loại kinh dị thuần hù dọa để ưu tiên về doanh thu.

Phim kinh dị Việt không còn ở trạng trái “bùng nổ,” mà đã chuyển sang giai đoạn “thừa mứa” theo ý kiến một bộ phận khán giả. Ảnh minh họa

Trước thực trạng phim kinh dị ngày càng áp đảo phòng vé Việt Nam, Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) vừa có văn bản gửi các cơ sở sản xuất, phát hành và phổ biến phim đề nghị cân đối lại cơ cấu thể loại, đồng thời thận trọng hơn trong việc khai thác các nội dung bạo lực, máu me, mê tín dị đoan và các yếu tố dễ gây tác động tiêu cực đến người xem.

Theo Cục Điện ảnh, điện ảnh Việt Nam những năm gần đây đã đạt nhiều thành tựu đáng ghi nhận, cả về số lượng tác phẩm, chất lượng sản xuất lẫn quy mô thị trường. Nhiều bộ phim Việt đạt doanh thu cao, thu hút đông đảo khán giả và góp phần khẳng định vị thế của điện ảnh trong các ngành công nghiệp văn hóa.

Tuy nhiên, cơ quan quản lý cho biết qua theo dõi hoạt động sản xuất, phát hành và phổ biến phim thời gian gần đây, thể loại kinh dị đang có xu hướng gia tăng đáng kể.

Đáng chú ý, “một số tác phẩm tập trung quá mức vào các yếu tố giật gân, bạo lực, máu me hoặc mê tín, trong khi chưa đầu tư tương xứng cho chất lượng nghệ thuật, ngôn ngữ điện ảnh và giá trị nhân văn,” nội dung công văn nêu.

Bên cạnh đó, phía Cục Điện ảnh cũng cho biết "đã có không ít phim kinh dị nhập khẩu khi phát hành tại Việt Nam phải chỉnh sửa nội dung để phù hợp với quy định pháp luật, thậm chí có trường hợp không đủ điều kiện để được phổ biến."

Từ thực tế này, Cục Điện ảnh đề nghị các đơn vị trong ngành đề cao trách nhiệm xã hội của các đơn vị sản xuất và phát hành, phổ biến phim trong việc góp phần định hướng thẩm mỹ và nâng cao đời sống tinh thần cho công chúng, đặc biệt là thanh thiếu niên.

Cơ quan này cũng khuyến khích các nhà làm phim chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất cân đối, đa dạng hơn về đề tài và thể loại, thay vì tập trung quá nhiều vào dòng phim kinh dị đang có lợi thế thương mại.

Trên tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 28/2026/QH16 của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam, Cục Điện ảnh nhấn mạnh việc ưu tiên phát triển các tác phẩm có giá trị tư tưởng, nghệ thuật và tính nhân văn cao; quảng bá lịch sử, văn hóa, thiên nhiên và con người Việt Nam; lan tỏa những câu chuyện tích cực về lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm xã hội và khát vọng cống hiến...

Mục tiêu chung là xây dựng một nền điện ảnh Việt Nam phát triển toàn diện, hiện đại, đa dạng về thể loại nhưng vẫn giàu bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần nâng cao sức mạnh mềm quốc gia và năng lực cạnh tranh của điện ảnh Việt trên trường quốc tế.

Theo Vietnam+