Robot hình người phân loại 1.200 bưu kiện mỗi giờ

Một bưu điện tại Trung Quốc đã sử dụng robot hình người cho phân loại bưu kiện, với tốc độ được đánh giá cao hơn các giải pháp trước đây.

Theo Tân Hoa Xã, robot hình người đã bắt đầu được ứng dụng tại khu vực hậu cần Giang Cao thuộc trung tâm bưu chính Quảng Châu, thành viên của Tập đoàn Bưu chính Trung Quốc. Các cỗ máy đảm nhiệm loạt nhiệm vụ gồm phân loại và nhận dạng bưu kiện, với khả năng xử lý tới 1.200 bưu kiện mỗi giờ.

Robot xử lý bưu kiện tại khu vực hậu cần Giang Cao thuộc trung tâm bưu chính Quảng Châu. Ảnh: Tân Hoa Xã

Tập đoàn Bưu chính Trung Quốc hiện áp dụng nhiều hệ thống máy móc, gồm cánh tay robot, robot vận chuyển và băng chuyền tự động cho kho hàng. Theo China Daily, chỉ riêng cơ sở hậu cần ở Giang Cao đã xử lý trung bình 6,5 triệu bưu kiện mỗi ngày, thậm chí khối lượng cao điểm vượt quá 10 triệu.

Tuy nhiên, việc ứng dụng robot hình người được đánh giá là sự thay đổi chiến lược đáng chú ý. Không giống robot công nghiệp truyền thống, robot hình người được thiết kế giúp phối hợp hoạt động linh hoạt với con người. Về mặt lý thuyết, chúng có thể di chuyển trong các bộ phận kho, nhận dạng kiện hàng, tương tác với các kệ hoặc lồng chứa hàng cũng như thích ứng với các nhiệm vụ thay đổi, không cần phải thiết kế lại toàn bộ cơ sở vật chất.

Một đoạn video Tân Hoa Xã công bố cho thấy, robot hình người lấy các kiện hàng, đặt lên dây chuyền phân loại, trong khi xe nâng tự hành vận chuyển hàng hóa khắp kho. Chúng hoạt động phối hợp với các hệ thống tự động hóa thông thường đã được lắp đặt tại địa điểm này.

Theo giới chuyên gia, sau giai đoạn đầu xây dựng, các công ty Trung Quốc đang tìm cách đưa robot hình người hướng tới làm việc thay vì chỉ là những cỗ máy thử nghiệm mang tính trình diễn như trước. Nhiều đơn vị huấn luyện nghề nghiệp cho loại robot này đang dần hình thành tại địa phương, được chính phủ thúc đẩy và tài trợ.

Nhiều doanh nghiệp cũng đưa robot hình người vào quy trình hoạt động. Riêng lĩnh vực hậu cần được đánh giá là một trong những ngành “hấp dẫn nhất” cho loại robot này, khi các kho hàng và trung tâm bưu chính trên khắp Trung Quốc đang hoạt động suốt ngày đêm, tình trạng thiếu lao động ở nhiều khu vực, và khối lượng bưu kiện tiếp tục tăng mạnh do sự phát triển của thương mại điện tử.

Theo Interesting Engineering, sự phát triển của robot hình người tại các kho hàng đang đại diện cho bước chuyển mình quan trọng trong tham vọng đưa AI từ thế giới ảo sang ứng dụng thực tế tại Trung Quốc, khi công nghệ đang nhanh chóng chuyển từ phòng thí nghiệm sang sản phẩm công nghiệp. Dù vậy, vẫn còn nhiều câu hỏi về độ tin cậy, chi phí bảo trì và thời gian. Khi hoạt động liên tục trong môi trường thực tế, độ hiệu quả là yếu tố còn bỏ ngỏ do robot hình người nhìn chung phức tạp hơn về mặt cơ khí và đắt tiền hơn so với các hệ thống tự động hóa công nghiệp cố định.

Tại Mỹ, robot hình người cũng bắt đầu ứng dụng trong kho hàng. Tuần trước, hãng Figure AI cũng trình diễn khả năng này. Ba robot hình người luân phiên phân loại tổng cộng 249.560 gói hàng trong 200 giờ liên tục mà không gặp sự cố phần cứng và phần mềm nghiêm trọng nào. Trước đó, Figure AI từng thử nghiệm robot hình người trong môi trường công nghiệp thực tế, bao gồm cơ sở sản xuất của BMW ở South Carolina (Mỹ).

Theo Vnexpress